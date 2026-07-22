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Travel News : हे आहे भारतातील सर्वात भयानक बीच, इथे असतो आत्म्याचा खुला वावर…

Updated On: Jul 22, 2026 | 08:23 AM IST
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सारांश

Haunted Place : समुद्रकिनारे तिथल्या सुंदर वातावरणासाठी लोकप्रिय ठरतात. पण तुम्हाला देशातील सर्वात भयानक समुद्रकिनाऱ्याविषयी माहिती आहे का? इथे काळ्या रंगाची वाळू पाहायला मिळते. दिवसा पर्यटकांनी भरलेला हा बीच रात्री मात्र निर्जन होऊन जातो.

Travel News : हे आहे भारतातील सर्वात भयानक बीच, इथे असतो आत्म्याचा खुला वावर...

हे आहे भारतातील सर्वात भयानक बीच, इथे असतो आत्म्याचा खुला वावर...

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विस्तार
  • गुजरातमधील एक समुद्रकिनारा आपल्या रहस्यमय आणि भयकथांमुळे चर्चेत आहे.
  • स्थानिकांच्या दाव्यानुसार, रात्री येथे अनेक विचित्र अनुभव आल्याच्या कथा सांगितल्या जातात.
  • मात्र, या दाव्यांना कोणताही अधिकृत किंवा वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
समुद्रकिनाऱ्यांची सफर करायला अनेकांना आवडतं. निळेशार पाणी, अथांग समुद्राच्या लाटा आणि थंड हवा यामुळे अनेकजण सुट्टीसाठी समुद्रकिनाऱ्यांची निवड करतात. फिरायला जाण्यासाठी चांगला वेळ घालवण्यासाठी तुम्ही अनेकदा समुद्रकिनारी गेला असाल पण भूतांना पाहण्यासाठी तुम्ही कधी समुद्राला भेट देऊ शकता का? देशात असा एक समुद्रकिनारा आहे जिथे भूतांचा वावार दिसून येतो. या ठिकाणाविषयी अनेक रहस्यमयी कथा लोकप्रिय आहेत. समुद्रकिनाऱ्याचे नाव आहे डुमस बीच. चला हे नक्की कोणत्या शहरात आहे ते जाणून घेऊया.

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कुठे आहे बीच?

गुजरातमधील सुरत येथून साधारण २० किलोमीटर अंतरावर एक शांत आणि सुंदर बीच आहे ज्याचे नाव आहे डुमस बीच. दिवसा हा समुद्रकिनारा जितका सुंदर दिसतो तितकाच तो रात्रीच्या सुमारास आणखी भयानक वाटू लागतो. हेच कारण आहे की, या समुद्रकिनाऱ्याला देशातील हाँटेड बीच असे म्हटले जाते. ठिकाणाची खासियत म्हणजे इथे काळ्या रंगाची वाळू पाहायला मिळते. बहुतेक समुद्रकिनाऱ्यांवर सोनेरी वाळू असते, पण इथली वाळू गडद काळी आहे. लाटा, काळ्या जमिनीचा अथांग विस्तार आणि संध्याकाळनंतर पसरणारी शांतता यांमुळे या ठिकाणाला एखाद्या भयपटातील दृश्यासारखा अनुभव येतो. स्थानिक लोकांची मान्यता आहे की, इथे पूर्वी एक हिंदू स्मशानभूमी होती. अनेक वर्षांपूर्वी इथे पूर्वी अंतिम संस्कार केले जात होते.

स्थानिकांनी काय सांगितलं?

अनेक लोकांनी दावा केला आहे की, रात्रीच्या वेळी इथे विचित्र आवाज ऐकू लागतात. काही पर्यटकांच म्हणणं आहे की, संध्याकाळनंतर इथे आपला कुणी तर पाठलाग करत आहे असा भास होऊ लागतो. अनेकदा इथे फिरणारे कुत्रेही अचानक गायब होतात. यामुळेच रात्रीच्या वेळी लोक इथे जायला फार घाबरतात. तथापि, या गोष्टींचा काही वैज्ञानिक पुरुवा नाही आहे. पण डुमच बीचच्या कथा आजही लोकांच्या मनात भितीू निर्माण करते. स्थानिकांनी असाही दावा केला आहे की, इथे काही लोक रहस्यमयरित्या गायब झाले आहेत. अशा दंतकथाच या ठिकाणाला आणखी भयभीत बनवतात. अधिकृत पुरावा नसला तरी कथांच्या जोरावर अनेकजण रात्रीच्या सुमारास इथे जाण्यास खूप घाबरतात.

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भय आणि रहस्याच्या कथा कितीही लोकप्रिय असल्या तरी समुद्रकिनाऱ्याचे साैंदर्य मात्र अनेकांना याकडे आकर्षित करत असते. दिवसा लोक इथे फिरायला जातात परंतु संध्याकाळनंतर इथे कुत्रही फिरकत नाही. शास्त्रज्ञांचा असा विश्वास आहे की, येथील काळी वाळू नैसर्गिक खनिजांमुळे असू शकते आणि रात्री ऐकू येणारे आवाज हे सागरी वाऱ्यांचा आणि लाटांचा परिणाम असू शकतात.

Web Title: Gujarat dumas beach haunted beach mystery black sand ghost stories travel facts marathi news

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:23 AM

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