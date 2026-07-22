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  • 22 July 2026 Live Breaking News Marathi Maharashtra Politics National Cjp Protest National International News

Maharashtra Breaking News Updates Today: जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू, देशभरातून पाठिंबा

Updated On: Jul 23, 2026 | 08:58 AM IST
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सारांश

खास बाब म्हणजे देशभरातून विरोधी पक्षनेते आता जंतरमंतरवर पोहचताना दिसत आहेत. काल ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  यांनी भेट घेतली. देशभरातून या आंदोलनाचा मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसत आहे. 

Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today:

Maharashtra Breaking News LIVE Updates Today:

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विस्तार

Maharashtra to National And International Breaking News: 

संसद भवन परिसरात २० जुलैला झालेल्या प्रचंड गदारोळानंतरही  कॉकरोच जनता पार्टीने आपले आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा पवित्रा कायम ठेवला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी  गेल्या महिनाभरापासून सीजेपीचे हे आंदोलन सुरू आहे. खास बाब म्हणजे देशभरातून विरोधी पक्षनेते आता जंतरमंतरवर पोहचताना दिसत आहेत. काल ज्येष्ठ नेते शरद पवार, सुप्रिया सुळे, मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील, माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल  यांनी भेट घेतली. देशभरातून या आंदोलनाचा मोठा पाठिंबा मिळत असल्याचे दिसत आहे.

 

 

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  • 22 Jul 2026 06:00 PM (IST)

    22 Jul 2026 06:00 PM (IST)

    USTariff :ट्रम्प यांची २०२८ पासून आयात होणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर २००% शुल्क आकारण्याची घोषणा

    ट्रुथ सोशल वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, १ ऑगस्ट २०२६ पासून पुढील दोन वर्षे अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर शून्य टक्के शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील. त्यानंतर, एका वर्षासाठी हे शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि त्यानंतर ते २०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​जाईल. “१ ऑगस्ट २०२६ पासून, अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर पुढील दोन वर्षे शून्य टक्के शुल्क (टॅरिफ) लागू राहील; त्यानंतर एका वर्षासाठी हे शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत आणि त्यानंतर २०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले ​​जाईल,” असे ट्रम्प यांनी सांगितले.

  • 22 Jul 2026 05:45 PM (IST)

    22 Jul 2026 05:45 PM (IST)

    Rahul Gandhi On Paper Leak: ’10 वर्षांत 152 पेपर लीक’

    Rahul Gandhi On NEET Paper Leak News Marathi: लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी नवी दिल्लीतील काँग्रेस मुख्यालय ‘इंदिरा भवन’ येथे पत्रकार परिषद घेत केंद्र सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. पत्रकार परिषदेला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी विद्यार्थ्यांवरील पोलिसांच्या लाठीमाराचा व्हिडिओ दाखवला.

    व्हिडिओ दाखवल्यानंतर राहुल गांधी यांनी सांगितले की, “हा व्हिडिओ पाहा, सुरक्षादलांनी विद्यार्थ्यांना किती निर्दयीपणे मारहाण केली आहे. देशातील विद्यार्थ्यांशी अशी वागणूक का दिली जात आहे? विद्यार्थ्यांनी असे कोणते अपराध केले आहेत की त्यांच्या समोर सुरक्षादल शस्त्रे रोखून उभे आहेत?” विद्यार्थी शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करत असून ते केवळ आपल्या न्याय्य मागण्या मांडत आहेत. विद्यार्थ्यांची एकच मागणी आहे की त्यांना पारदर्शक, निष्पक्ष आणि न्याय्य शिक्षण व्यवस्था मिळावी, जो त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे.

  • 22 Jul 2026 05:30 PM (IST)

    22 Jul 2026 05:30 PM (IST)

    Satara News: सातारा नगरपरिषदेची उद्या सर्वसाधारण सभा

    सातारा, दि. २२ (प्रतिनिधी): सातारा नगरपरिषदेची सर्वसाधारण सभा गुरुवार, दि. २३ जुलै रोजी छत्रपती शिवाजी सभागृहात होणार असून तब्बल ४० विषयांचा अजेंडा सभेपुढे ठेवण्यात आला आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा, करआकारणी, पाणीपुरवठा, रस्ते दुरुस्ती, सुरक्षा व्यवस्था आणि विविध विकासकामांबाबत महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत अपेक्षित असल्याने नागरिकांसह राजकीय वर्तुळाचेही या सभेकडे लक्ष लागले आहे.

  • 22 Jul 2026 05:18 PM (IST)

    22 Jul 2026 05:18 PM (IST)

    ‘आई तुळजाभवानी’ मालिकेत देवीचे ‘व्यसनखंडीनी’ रूप

    कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय ‘आई तुळजाभवानी’ मालिकेत प्रेक्षकांना आता आणखी एक थरारक आणि आध्यात्मिक पर्व अनुभवायला मिळणार आहे. ‘दिव्य स्वस्तिकाचा निर्णायक महिना’ या विशेष कथानकातून देवीचे अलौकिक ‘व्यसनखंडीनी’ रूप प्रथमच उलगडणार असून, व्यसनाधीनतेविरुद्धचा प्रभावी संदेश या भागांमधून दिला जाणार आहे. निर्जला ते आषाढी एकादशी या पवित्र कालखंडाच्या पार्श्वभूमीवर उलगडणारे हे कथानक भक्ती, अध्यात्म आणि सामाजिक आशय यांचा सुंदर संगम घडवणार आहे.

  • 22 Jul 2026 04:59 PM (IST)

    22 Jul 2026 04:59 PM (IST)

    रांगेत उभं राहणं सोडा आता काही मिनिटांत मिळणार नवीन गॅस कनेक्शन! डिलिव्हरीही होणार सुपरफास्ट

    जागतिक स्तरावर ताणलेली परिस्थिती आणि त्यात गॅस सिलेंडरचा झालेला तुटवडा ही परिस्थिती देशाला काही नवीन नाही. एक वेळ आली होती जेव्हा सिलेंडर मिळणंही कठीण झालं होतं. पण आता तशी परिस्थिती नाही. सध्या ही सेवा सुरळीत सुरु आहे. पण तरीही नवीन कनेक्शन घ्यायचं तरीही आतापर्यंत रांगेत उभे रहा. फॉर्म भरा मग तुम्हाला तुमच्या नावाचा सिलेंडर मिळणार अशी परिस्थिती होती. पण आता जर तुम्हाला नवीन LPG कनेक्शन मिळवायचं असेल तर खूप वेळ वाट पाहावी लागणार नाही. भारत पेट्रोलियमने ‘भारतगॅस लाईट झिप’ नावाची एक नवीन प्रीमियम एलपीजी सेवा सुरू केली आहे. याचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांना त्वरित गॅस कनेक्शन आणि एक्सप्रेस सिलेंडर डिलिव्हरी मिळवून देणं हे आहे.

  • 22 Jul 2026 04:50 PM (IST)

    22 Jul 2026 04:50 PM (IST)

    ‘विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज अमान्य, शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घ्या’; ठाकरे-केजरीवाल यांचा जंतर-मंतरवरील आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा

    शिवसेना उबाठा पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि आम आदमी पक्षाचे (AAP) राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांनी जंतरमंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) द्वारे सुरू असलेल्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शविला आहे. बुधवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, उद्धव ठाकरे यांनी दिल्ली पोलिसांकडून विद्यार्थ्यांवर करण्यात आलेल्या बळाच्या वापराचा तीव्र निषेध केला. त्यांनी नमूद केले की, जर सरकारने सुरुवातीलाच संवादाचा मार्ग स्वीकारला असता, तर परिस्थिती इतकी चिघळली नसती. उद्धव ठाकरे म्हणाले, “महिलांशी अशा प्रकारची वागणूक मिळणे अजिबात स्वीकारार्ह नाही. तरुणांनी एखाद्याच्या राजीनाम्याची मागणी केली तर त्यात काय चूक आहे? हा त्यांच्या भविष्याचा प्रश्न आहे. एका बाजूला एक व्यक्ती आणि दुसऱ्या बाजूला तरुणांचे भविष्य तुम्हाला यापैकी एकाची निवड करावी लागेल.”

  • 22 Jul 2026 04:40 PM (IST)

    22 Jul 2026 04:40 PM (IST)

    CJP Protest : CJP आंदोलनावर हायकोर्टात महत्त्वाची सुनावणी; CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश, पुढील सुनावणी ‘या’ तारखेला

    दिल्ली पोलिसांनी CJP आंदोलनादरम्यान केलेल्या कथित लाठीचार्जविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने आंदोलनस्थळावरील CCTV फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले असून, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे. या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कारवाईबाबत गंभीर आक्षेप नोंदवत न्यायालयाचे लक्ष वेधले. त्यानंतर न्यायालयाने प्रकरणाशी संबंधित सर्व CCTV फुटेज आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे जतन करून ठेवण्याचे आदेश दिले, जेणेकरून पुढील सुनावणीदरम्यान आवश्यक पुरावे उपलब्ध राहतील.

  • 22 Jul 2026 04:30 PM (IST)

    22 Jul 2026 04:30 PM (IST)

    Commonwealth Games 2026 साठी टीम इंडिया सज्ज! भारतीय खेळाडूंचे सामने कधी अन् कुठे रंगणार? संपूर्ण शेड्यूल एका क्लिकवर

    राष्ट्रकुल खेळ २०२६ ( Commonwealth Games 2026) स्पर्धेला २३ जुलै पासून सुरुवात होणार आहेत. यंदा ही स्पर्धा स्कॉटलंडमधील ग्लासगो येथे आयोजित केली जाणार आहे. २१ क्रीडा स्पर्धांचा समावेश असलेले हे राष्ट्रकुल खेळ ऑस्ट्रेलियातील व्हिक्टोरिया येथे आयोजित होणार होते, परंतु वाढत्या खर्चामुळे त्यांनी यजमानपद सोडून देण्याचा निर्णय घेतला. परिणामी, हे खेळ ग्लासगो येथे आयोजित केले जात असून, त्यात केवळ १० प्रमुख खेळांचा समावेश आहे आणि एकूण २१५ पदकांच्या स्पर्धा आहेत. राष्ट्रकुल खेळ २०२६ हे २३ जुलै रोजी सुरू होऊन २ ऑगस्ट रोजी संपतील . यावर्षी राष्ट्रकुल खेळांमध्ये भारताचे सुमारे १२६ खेळाडू सहभागी होत आहे.

  • 22 Jul 2026 04:20 PM (IST)

    22 Jul 2026 04:20 PM (IST)

    पुन्हा पसरली झोळी! पाकिस्तानने अमेरिकेकडे केली 96000 कोटी रुपयांची मोठी मागणी; काय आहे आता नवा प्लॅन?

    जागतिक स्तरावर तणावाची परिस्थिती असताना मध्यस्थीसाठी चर्चांना पुढे असणाऱ्या पाकिस्तानचीच परिस्थिती काय आहे असा प्रश्न पडतो. पैशासाठी अत्यंत संघर्ष करत असलेल्या पाकिस्तानने आता अमेरिकेकडे मदतीचा हात पुढे केला आहे. पाकिस्तानने अमेरिकेकडे तब्बल १० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच अंदाजे ९६,००० कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी या पैशाचा वापर करण्याचा पाकिस्तानचा मानस आहे. पाकिस्तान दीर्घकाळापासून आर्थिक संकटाशी झुंजत आहे आणि आता अशा वेळी अमेरिकेकडे ही मदत मागितली आहे, जेव्हा ते आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बेलआउट कार्यक्रमांतर्गत आधीच कार्यरत आहे.

  • 22 Jul 2026 04:10 PM (IST)

    22 Jul 2026 04:10 PM (IST)

    CJP Protest: आंदोलनादरम्यान ‘CJP’ची महत्वाचे विधान! ‘सरकारसोबत चर्चेला तयार, पण जागा तटस्थ असावी’

    NEET पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून दिल्लीतील जंतरमंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे (CJP) आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, CJP चे प्रवक्ते आशुतोष रंका यांनी आज सांगितले की, सरकारने चर्चेसाठी पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. “आम्ही चर्चेसाठी तयार आहोत. चर्चा जंतरमंतरवर होवो किंवा परस्पर संमतीने ठरवलेल्या एखाद्या तटस्थ ठिकाणी, यावेळी वेळ वाया घालवला जाणार नाही.” जंतरमंतर येथे बोलताना CJP चे प्रवक्ते आशुतोष रंका म्हणाले, “आपण केवळ चार घोषणांपुरतेच मर्यादित राहिले पाहिजे ‘भारत माता की जय’, ‘इन्कलाब जिंदाबाद’, ‘जय भीम’ आणि ‘धर्मेंद्र प्रधान, राजीनामा द्या’; ते एक विशिष्ट वातावरण (नॅरेटिव्ह) तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहेत आणि आम्ही कोणत्याही नकारात्मक घोषणा खपवून घेणार नाही.”

  • 22 Jul 2026 03:58 PM (IST)

    22 Jul 2026 03:58 PM (IST)

    अजितदादांच्या गाडीचा अपघात नव्हे, घातपातच"; भास्करराव जाधवांचा खळबळजनक दावा

    राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तथा राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत आमदार भास्करराव जाधव यांनी मोठा आणि खळबळजनक दावा केला आहे. "अजितदादांच्या गाडीचा झालेला अपघात हा साधा अपघात नव्हता, तर तो घातपात होता," असे वक्तव्य त्यांनी केले. या दाव्यामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चांना उधाण आले आहे.

    यावेळी बोलताना भास्करराव जाधव यांनी अजित पवार यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचेही कौतुक केले. "अजितदादा म्हणजे कठोर शिस्त, वेळेचे काटेकोर पालन आणि निर्मळ मनाचा राजा माणूस आहेत. त्यांनी प्रशासनात आणि राजकारणात काम करण्याची वेगळी कार्यपद्धती निर्माण केली आहे," असे गौरवोद्गार त्यांनी काढले.

    अजित पवार यांच्याविषयी बोलताना जाधव यांनी त्यांच्या कार्यशैलीचे आणि निर्णयक्षमतेचे कौतुक करत, अनेक कार्यकर्त्यांसाठी ते प्रेरणास्थान असल्याचे सांगितले.

    दरम्यान, "अपघात नव्हे, घातपात" या भास्करराव जाधव यांच्या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात विविध तर्कवितर्कांना उधाण आले असून, त्यांच्या वक्तव्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

  • 22 Jul 2026 03:47 PM (IST)

    22 Jul 2026 03:47 PM (IST)

    कल्याण पश्चिम येथील म्हसोबा चौक ते मंगेश श्री वर्ल्ड रस्ता खड्डेमय

    कल्याणमधील रामबाग लेन नंबर चार परिसरातील नागरिक सध्या खड्ड्यांच्या छळाला कंटाळले आहेत. म्हसोबा चौक ते मंगेशी वर्ल्ड या संपूर्ण मार्गावर पावसामुळे डांबराचे थर निघून जाऊन मोठमोठे खड्डे तयार झाले आहेत. या रस्त्याखालून मुख्य नाला गेला असून, बाजूला गटार नसल्यामुळे पाणी साचून रस्ता वारंवार उखडतोय. केवळ वाहनेच नाही, तर पादचाऱ्यांना चालणेही आता कठीण झाले आहे. दरवेळी पालिका प्रशासनाकडून खड्ड्यांवर फक्त डांबराचे लेयर टाकून वरवरची मलमपट्टी केली जाते. मात्र, काही दिवसांतच रस्ता पुन्हा पूर्ववत होतो. या परिसरात मोठ्या सोसायट्या आणि वाढती लोकसंख्या पाहता, हा रस्ता कायमस्वरूपी खड्डेमुक्त करण्यासाठी 'काँक्रीट ओव्हरले' करून १२ मीटरचा रुंद रस्ता करावा, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. लोकप्रतिनिधी दाद देत नसल्याने आता नागरिकांनी पालिका आयुक्त, शहर अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या नंबरवर थेट खड्ड्यांचे फोटो पाठवून मेसेज आणि कॉलचे आंदोलन छेडले आहे.नागरिकांच्या करातून कोट्यवधींचा महसूल जमा करणाऱ्या कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींना स्वतःच्या कार्यालयाबाहेरील खड्डे दिसत नाहीत, ही अत्यंत संतापजनक बाब आहे. फक्त तात्पुरती डागडुजी न करता, हा रस्ता कायमस्वरूपी काँक्रीटचा करावा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. रहिवाशांनी सुरू केलेल्या या 'व्हाट्सॲप आंदोलना'नंतर तरी पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना जाग येणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे

  • 22 Jul 2026 03:36 PM (IST)

    22 Jul 2026 03:36 PM (IST)

    जंतर-मंतर आंदोलनावरून शेकाप आक्रमक

    दिल्लीतील जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचे पडसाद आज रायगडात उमटले. या घटनेच्या निषेधार्थ भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने अलिबाग येथील पीएनपी नाट्यगृहात महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला युवक, विद्यार्थी, पालक, कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. विद्यार्थ्यांवरील कारवाईचा तीव्र निषेध व्यक्त करत लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली. यावेळी शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील, ॲड. मानसी म्हात्रे, गौतम पाटील, सुरेश घरत, अनिल पाटील, परेश देशमुख यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. तसेच देशातील लोकशाही, संविधानिक मूल्ये आणि राष्ट्रीय एकात्मता कायम ठेवण्याची शपथ उपस्थितांनी घेतली. आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांचा सरकारने गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

  • 22 Jul 2026 03:22 PM (IST)

    22 Jul 2026 03:22 PM (IST)

    चार चोरांना अवघ्या तीन दिवसात खोपोली पोलिसांनी केले जेरबंद

    खोपोली शहरातील वीरेश्वर मंदिरांमधील शंकरपिंडीवरील जवळपास 17 किलो चांदीचे आवरण चोरून घेणाऱ्या चार चोरांना अवघ्या तीन दिवसात खोपोली पोलिसांनी केले जेरबंद.

    18 जुलै च्या पहाटे खोपोली शहरातील पेशवे कालीन असणाऱ्या ऐतिहासिक वीरेश्वर मंदिरामध्ये चोरीची घटना घडली होती चोरांनी मंदिरात असणाऱ्या पिंडीवरील जवळपास 17 किलो चांदीचे आवरण चोरून नेले होते घटना घडल्यानंतर खोपोली शहरांमध्ये एकच खळबळ उडाली होती खोपोली शहरातील नागरिकांनीही या ऐतिहासिक वास्तूतील चोरीचा छडा तात्काळ लावावा म्हणून खोपोली पोलिसांना एक पत्र देऊन आव्हान केले होते.

    सदर आव्हान खोपोली पोलिसांनी अवघ्या तीन दिवसात पूर्ण केल्याचे आज निष्पन्न झाले असून वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनानुसार पोलीस निरीक्षक सचिन हिरे यांनी जवळपास आठ पथके तयार करून रात्रंदिवस या घटनेचा छडा लावण्यासाठी काम केले, एक cctv सोडून कोणताही पुरावा नसताना योग्य दिशेने तपास केला व अखेर त्यांना यश आले असून पुणे जिल्ह्यातील शिरूर मधून दोन जण तर अहिल्यानगर जिल्ह्यातून पारनेर येथून दोन जण चोर असे एकूण चार चोरांना या गुन्ह्यामध्ये खोपोली पोलिसांनी आज अटक केली आहे.

    वीरेश्वर मंदिराच्या चोरीतील चोरांना पोलिसांनी पकडल्याने खोपोली शहरात आनंदाचे वातावरण पाहावयास मिळाले.

  • 22 Jul 2026 03:13 PM (IST)

    22 Jul 2026 03:13 PM (IST)

    राहुल गांधींवरील पोलिसांच्या भूमिकेच्या निषेधार्थ चिपळूणमध्ये काँग्रेस आक्रमक; मोर्चा, ठिय्या आंदोलन

     

    दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे खासदार राहुल गांधी यांच्याबाबत पोलिसांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या निषेधार्थ चिपळूणमध्ये काँग्रेस पक्षाने आक्रमक पवित्रा घेत मोर्चा काढला. जिल्हाध्यक्ष सोनल लक्ष्मी घाग यांच्या नेतृत्वाखाली हा निषेध मोर्चा काढण्यात आला.

    मोर्च्यानंतर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी काही काळ रस्त्यावर ठिय्या आंदोलन करत केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. आंदोलनादरम्यान राहुल गांधी यांच्याशी करण्यात आलेल्या वागणुकीचा निषेध व्यक्त करत लोकशाही मूल्यांचे संरक्षण करण्याची मागणी करण्यात आली.

    यावेळी जिल्हाध्यक्ष सोनल लक्ष्मी घाग यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप केला. आंदोलनात काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि समर्थक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. आंदोलनामुळे काही काळ परिसरात वाहतुकीवर परिणाम झाला होता.

  • 22 Jul 2026 02:56 PM (IST)

    22 Jul 2026 02:56 PM (IST)

    दिल्लीतील आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी हिंगोलीत विद्यार्थ्यांचं आंदोलन

    दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सुरु असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाला आता राज्यभरातून तीव्र पाठिंबा मिळताना दिसत आहे. हिंगोलीच्या सेनगाव शहरात आज विद्यार्थ्यांनी आक्रमक होत थेट तहसील कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला आहे दिल्लीत सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीचार्जमध्ये अनेक विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले आहेत. या दडपशाहीचे तीव्र पडसाद संपूर्ण महाराष्ट्रात उमटत असून, त्याचाच निषेध नोंदवण्यासाठी सेनगावमधील शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले असून तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या या मोर्चादरम्यान विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली आहे.

  • 22 Jul 2026 02:44 PM (IST)

    22 Jul 2026 02:44 PM (IST)

    छत्रपती संभाजी नगरच्या क्रांती चौकात काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा रास्ता रोको

    छत्रपती संभाजी नगरच्या क्रांती चौकात काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी अचानक रास्ता रोको सुरू केल्याने गोंधळ उडाला आहे. पोलिसांकडून कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेण्यात आले. दिल्लीत राहुल गांधी ना ताब्यात घेण्यात आले होते त्या विरोधात काँग्रेसकडून अचानक आंदोलन केले मात्र पोलिसांनी तात्काळ कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले.

  • 22 Jul 2026 02:35 PM (IST)

    22 Jul 2026 02:35 PM (IST)

    ठाण्यात दोन घरांवर कोसळले झाड; जीवितहानी टळली....

    ठाण्यातील आनंदनगर येथील एम. के. प्लाझा जवळ सकाळी दोन घरांवर झाड कोसळल्याची दुर्घटना घडली. तर एका घराच्या छताचे पत्रे तुटून मोठे नुकसान झाले आहे. सुदैवाने या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. तर घटनास्थळी अग्निशमन दलाचे जवान, वृक्ष प्राधिकरण विभागाचे कर्मचारी हे सध्या घरांवर पडलेले झाड कापून बाजूला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

  • 22 Jul 2026 02:24 PM (IST)

    22 Jul 2026 02:24 PM (IST)

    प्रियकराने 23 वर्षीय युवतीची केली हत्या, ठाणे हादरलं

    ठाण्यातील नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जांभळी नाका परिसरात असलेल्या 'महाराजा हॉटेल लॉज'मध्ये एका 23 वर्षीय युवती तिच्या प्रियकरानेच हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. काल रात्रीच्या सुमारास ही माहिती ठाणे नगर पोलिसांना मिळाली. संध्या म्हस्के (वय 23) असे मयत तरुणीचे नाव असून तिची हत्या करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी आरोपी प्रियकर नंदकिशोर गाडेकर (वय 27) याला अटक केली आहे.

  • 22 Jul 2026 02:15 PM (IST)

    22 Jul 2026 02:15 PM (IST)

    सीजेपीच्या आंदोलनाबाबत मांडली भूमिका - उद्धव ठाकरे

    दिल्लीतील जंतर मंतरवर सुरु असलेल्या अभिजित दिपके यांच्या आंदोलनाला ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भेट देत पाठींबा दर्शवला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आम आदमी पक्षाचे नेते व दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची भेट घेतली. त्यानंतर दिल्लीत सुरु असलेल्या आंदोलनाबाबत उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यासोबत फोनवरून चर्चा केली.

  • 22 Jul 2026 02:06 PM (IST)

    22 Jul 2026 02:06 PM (IST)

    आम्ही तुमच्यासोबत आहोत, जागा फक्त सोडू नका - मनोज जरांगे

    जंतर मंतरवर नीट पेपरफुटीच्या मुद्द्यात कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन केले जात आहे. मराठा समाजाचे नेते आंदोलन मनोज जरांगे पाटील यांनी दिल्लीत अभिजीत दिपके यांची भेट घेतली. सरकारला मोठा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले की, शांततेच्या आंदोलनात ताकद आहे, हे आम्ही सिद्ध करून दाखवले आहे. आम्ही सुद्धा तुमच्यासोबत आहोत. जागा फक्त सोडू नका, त्यांना आपण निवडून दिलेले आहे. आपण आपल्या मायबापांनी यांना मतदान केले आहे.

  • 22 Jul 2026 01:55 PM (IST)

    22 Jul 2026 01:55 PM (IST)

    Gemini AI ला विचारून रचला तिहेरी हत्येचा कट; आधी आंधळं कसं….

    बेंगळुरू येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. आरोपीने हत्या करण्यासाठी एआय टूलचा (Gemini AI) वापर करून तिहेरी हत्येचा कट रचल्याचे समोर आले आहे. त्यांनी AI ला उलट-सुलट फिरवून प्रश्न विचारले आणि त्याच्याकडून माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस या घटनेचा तपास करत असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

  • 22 Jul 2026 01:45 PM (IST)

    22 Jul 2026 01:45 PM (IST)

    नवी मुंबई पालिकेचा मोठा निर्णय! मार्केटमधील ३०% जागा महिला बचतगटांसाठी राखीव

    नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील महिलांनी आता पालिकेच्या महिला व बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून विविध योजनांची सुवर्णसंधी मिळणार आहे. महिलांच्या विविध योजना राबविण्याकरिता पालिका आयुक्तांचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत चर्चेकरिता पटलावर आणण्यात आला होता. पालिकेने बांधलेल्या मार्केटमध्ये ३० टक्के जागा महिला बचत गटांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे म्हणाले.

  • 22 Jul 2026 01:35 PM (IST)

    22 Jul 2026 01:35 PM (IST)

    CJP आंदोलनात शबाना आझमींची बिघडली तब्येत

    दिल्लीतील जंतर-मंतरवर NEET पेपरफुटी आणि परीक्षेतील कथित गैरव्यवहाराविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान ज्येष्ठ बॉलिवूड अभिनेत्री शबाना आझमी यांची प्रकृती बिघडली. आंदोलनावेळी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्यानंतर त्यांना अस्थमाचा झटका आल्याची माहिती त्यांनी स्वतः दिली आहे.

  • 22 Jul 2026 01:25 PM (IST)

    22 Jul 2026 01:25 PM (IST)

    संसद मोर्चानंतर अभिजीत दिपकेंच्या आई-वडिलांची पहिली प्रतिक्रिया

    संसद मोर्चादरम्यान झालेल्या हिंसाचार आणि पोलीस कारवाईनंतर, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP)चे संस्थापक अभिजीत दीपके यांचे आई-वडील पहिल्यांदाच भूमिका मांडली आहे. संसद भवन परिसरात विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त करत मुलाच्या सुरक्षेची चिंता आहे. पण मुलाला आंदोलन मागे घेण्याचा सल्ला आपण देणार नाही, असंही अभिजीत दिपके यांच्या आई-वडिलांनी म्हटले आहे. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांकडून विद्यार्थी आंदोलकांनी हिंसक वर्तन करत पोलिसांवर हल्ला केल्याचा आरोप केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणामुळे आंदोलन, पोलिस कारवाई आणि सरकारच्या भूमिकेवर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

  • 22 Jul 2026 01:15 PM (IST)

    22 Jul 2026 01:15 PM (IST)

    राज्यात पावसाचा जोर वाढणार; कोकण-घाटमाथ्यासह ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट

    राज्यात सध्या पावसाची स्थिती असमान असून काही भागांत मुसळधार पाऊस सुरू असताना अनेक जिल्ह्यांमध्ये अजूनही समाधानकारक पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. जुलै महिना संपत आला असला तरी राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली आहे. मात्र, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाटमाथा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून मुसळधार पावसाचा जोर कायम आहे.

  • 22 Jul 2026 01:08 PM (IST)

    22 Jul 2026 01:08 PM (IST)

    अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई शून्य? आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर

    राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाकडून (एफडीए) भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, निकृष्ट मिठाई, बनावट दुग्धजन्य पदार्थ आणि हॉटेल-रेस्टॉरंटवर कारवाईचा धडाका सुरू असताना यवतमाळ जिल्ह्यात मात्र अद्याप एकही ठोस कारवाई झालेली नसल्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारने आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिल्यानंतरही जिल्ह्यातील एफडीए प्रशासन नेमके कोणाची वाट पाहत आहे, असा सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

  • 22 Jul 2026 12:54 PM (IST)

    22 Jul 2026 12:54 PM (IST)

    प्रियकराने 23 वर्षीय युवतीची हत्येने ठाणे हादरले

    ठाण्यातील नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत जांभळी नाका परिसरात असलेल्या 'महाराजा हॉटेल लॉज'मध्ये एका 23 वर्षीय युवती तिच्या प्रियकरानेच हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. काल रात्रीच्या सुमारास ही माहिती ठाणे नगर पोलिसांना मिळाली. संध्या म्हस्के (वय 23) असे मयत तरुणीचे नाव असून तिची हत्या करण्यात आल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. याप्रकरणी पोलिसांनीआरोपी प्रियकर नंदकिशोर गाडेकर (वय 27) याला अटक केली आहे.

  • 22 Jul 2026 11:45 AM (IST)

    22 Jul 2026 11:45 AM (IST)

    माजी अग्निवीरांसाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! सीएपीएफ भरतीत ५०% आरक्षण देणार?

    अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण करणाऱ्या तरुणांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता माजी अग्निवीरांना केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलात आणि असाम रायफल्समध्ये कॉन्स्टेबल आणि रायफलमॅनच्या पदांवरील भरतीमध्ये विशेष लाभ मिळतील. सरकारने त्यांच्यासाठी एक स्वतंत्र वर्ग तयार केला असून, त्यामध्ये ५० टक्के आरक्षण, वयोमर्यादेत सूट आणि भरती प्रक्रियेत अनेक सवलती दिल्या जातील. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

  • 22 Jul 2026 11:35 AM (IST)

    22 Jul 2026 11:35 AM (IST)

    जून महिन्याची ‘थकबाकी’ भरून काढतोय जुलैचा पाऊस; केवळ एका दिवसातच 152.5 मिमी पावसाची नोंद

    गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. जून महिन्याच्या विश्रातीनंतर जुलै महिन्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली आहे. हवामान विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात १ ते २१ जुलै दरम्यान एकूण १५२.५ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. पाऊस अजूनही सुरूच आहे. कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. त्यामुळे २७ जुलैपर्यंत जिल्ह्यात मध्यम ते जोरदार पाऊस पडेल.

  • 22 Jul 2026 11:20 AM (IST)

    22 Jul 2026 11:20 AM (IST)

    भारतीय सैन्यात परीक्षा न देता थेट अधिकारी बनण्याची संधी! ‘या’ सोप्या स्टेप्सद्वारे लगेच ऑनलाईन अर्ज करा

    भारतीय सैन्यात अधिकारी बनण्याची तयारी करणाऱ्या एनसीसी कॅडेट्ससाठी एक सुवर्णसंधी चालून आली आहे. भारतीय लढाऊ दलाने ‘एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम १२५ व्या कोर्स’ अंतर्गत भरतीची अधिसूचना जारी केली असून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. या भरतीच्या माध्यमातून पात्र उमेदवारांना ‘शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन’ अंतर्गत लेफ्टनंट पदावर नियुक्तीची संधी मिळणार आहे.

  • 22 Jul 2026 11:15 AM (IST)

    22 Jul 2026 11:15 AM (IST)

    आरबीआयची योजना सुपरहिट! अवघ्या ४२ दिवसांत भारतात १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा

    अनिवासी भारतीयांनी (एनआरआय) एका नवीन ठेव प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत फरिन करन्सी नॉन-रेसिडेंट (एफसीएनआर) ठेवींद्वारे भारतीय बँकांमध्ये १७.४१ अब्ज डॉलर्स जमा केले आहेत. डॉलर्स आकर्षित करण्याच्या आणि रुपया मजबूत करण्याच्या मोहिमेची ही एक चांगली सुरुवात आहे. ५ जून रोजी घोषित आणि तीन दिवसांनंतर सुरू झालेली ही योजना, अनिवासी भारतीयांना लिव्हरेज्ड डिपॉझिट्स (कर्ज-आधारित ठेवी) करण्याची परवानगी देते आणि ती सप्टेंबर अखेरपर्यंत चालेल, मध्यवर्ती बँक हेजिंगची जोखीम स्वीकारते, ज्यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पैशांवर १४% पर्यंत परतावा मिळवता येतो.

  • 22 Jul 2026 11:08 AM (IST)

    22 Jul 2026 11:08 AM (IST)

    महिला सहकारी अधिकाऱ्याच्या आरोपांनंतर IPS अधिकाऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न; सुसाईड नोटमुळे प्रकरणाला नवं वळण

    हैदराबाद येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. हैदराबाद येथील सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पोलीस अकादमीत (SVPNPA) प्रशिक्षण घेत असलेल्या एका आयपीएस अधिकाऱ्याने विष प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महिला सहकारी प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्याने केलेल्या छळाच्या तक्रारीनंतर काही दिवसांतच ही घटना घडल्याने पोलीस वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येच्या प्रयत्नापूर्वी अधिकाऱ्याने एक सुसाइड नोट लिहून ठेवली असून त्यामध्ये महिला अधिकाऱ्याने केलेले आरोप फेटाळत तिच्याविरोधात गंभीर दावे केले आहेत. या प्रकरणाचा सध्या पोलीस सखोल तपास करत असून सुसाइड नोटमुळे या संपूर्ण प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

  • 22 Jul 2026 11:00 AM (IST)

    22 Jul 2026 11:00 AM (IST)

    इराण-अमेरिका संघर्षाचा फटका कुवैतला; पाणीपुरवठा यंत्रणा धोक्यात?

    मध्यपूर्वेतील परिस्थिती अत्यंत अस्थिर आणि तणावपूर्ण बनली आहे. अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष तीव्र झाले असून याचा परिणाम आखाती देशांवर होत आहे. अमेरिकेच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर दाखल इराण त्याच्या मित्रराष्ट्रांना लक्ष्य करत आहे. इराणने कुवैतवर मोठा हल्ला केला असून यामध्ये वीज आणि जल सुविधांना लक्ष्य करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे कुवैतमधील पाणीपुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे.

  • 22 Jul 2026 10:50 AM (IST)

    22 Jul 2026 10:50 AM (IST)

    ‘देश जागा होतोय…’; जंतर मंतरवरील व्हिडीओ शेअर करत अभिजीत दिपकेंची गर्जना

    दिल्लीतील संसद भवन मार्गावरील हिंसक आंदोलनानंतर आज  (22 जुलै) तिसऱ्या दिवशीही कॉकरोच जनता पार्टीचे आंदोलन जोरदारपणे सुरू आहे.  विद्यार्थ्यांना झालेल्या निर्दयी मारहाण झाली होती. त्यानंतर हे आंदोलन मागे घेतले जाऊ शकते. असं बोललं जाऊ लागलं. पण त्यानंतरही विद्यार्थ्यांचे मनोबल कायम असल्याचे दिसत आहे. त्यातच  सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके यांनी  हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा निर्धार केल्याने या आंदोलनात नवे प्राण फुंकले आहे.

  • 22 Jul 2026 10:40 AM (IST)

    22 Jul 2026 10:40 AM (IST)

    ‘Frame’च्या शूटिंगदरम्यान नेमकं काय घडलं? तिसऱ्याच दिवशी दिग्दर्शक पटवर्धन झाले होते नर्व्हस

    मराठी चित्रपट ‘फ्रेम’ सध्या प्रेक्षकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. चित्रपटाने आपल्या वेगळअया कथानकामुळे प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. १० जुलै रोजी Zee5 वर प्रदर्शित झालेल्या या चित्रपटाची दिग्दर्शन विक्रम पटवर्धन यांनी केले आहे. ‘फ्रेम’ ही एका छायाचित्रकाराच्या आयुष्याभोवती फिरणारी हृदयस्पर्शी कथा आहे. व्यावसायिक जबाबदारी, नैतिकता आणि माणुसकी यांच्यातील संघर्ष या चित्रपटातून प्रभावीपणे मांडण्यात आला आहे.दरम्यान, चित्रपटाच्या यशाबरोबरच दिग्दर्शक विक्रम पटवर्धन यांनी शूटिंगदरम्यान घडलेला BTS (Behind The Scenes)एक रंजक आणि यापूर्वी कधीही न सांगितलेला किस्सा
    सांगितला आहे.

  • 22 Jul 2026 10:30 AM (IST)

    22 Jul 2026 10:30 AM (IST)

    नीट यूजी परीक्षेपूर्वी मुलाचा मृत्यू, वडिलांनी दिली परीक्षा अन् आता ते बनणार डॉक्टर

    नीट परीक्षा रद्द झाल्यानंतर पुन्हा आयोजित करण्यात आलेल्या नीट यूजी री-एग्जामचा निकाल जाहीर झाला आहे. देशातील विविध राज्यांमध्ये नीट परीक्षा देऊन यश संपादन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या यशोगाथा समोर येत आहेत. अशीच एक यशाची कहाणी राजस्थानमध्ये राहणाऱ्या सुनील लोहार या तरुणाची आहे, ज्याने आपल्या अवघ्या ६ महिन्यांच्या बाळाला गमावल्याच्या दुःखाने त्याला काही काळासाठी थांबवले होते. त्यावेळी त्याची हिम्मत तुटली होती, तो आतून खचला होता; पण या सर्व परिस्थितींशी लढा देऊन त्याने स्वतःला पुन्हा नीट परीक्षेसाठी तयार केले. आपल्या विखुरलेल्या स्वप्नांना पूर्ण करण्याच्या जिद्दीने त्याने स्वतःशीच संघर्ष केला आणि आज त्याने नीट परीक्षा पास केली आहे. चला तर मग, सुनील लोहारची ही प्रेरणादायी यशोगाथा जाणून घेऊया.

  • 22 Jul 2026 10:20 AM (IST)

    22 Jul 2026 10:20 AM (IST)

    कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट? कोणते डिव्हाईस होणार लाँच? जाणून घ्या

    टेक कंपनी सॅमसंगचा बहुप्रतिक्षित सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड ईव्हेंट 2026 आज म्हणजेच 22 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. साऊथ कोरियन कंपनीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या या ईव्हेंटमध्ये लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आणि स्मार्टवॉच्या नवीन लाईनअप लाँच केल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपनी काही निवडक मार्केट्समध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी कार्ड देखील लाँच करू शकते. लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या ईव्हेंटमध्ये सॅमसंग त्यांचे बहुप्रतिक्षित प्रोडक्ट्स लाँच करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या ईव्हेंटचे स्ट्रिमिंग कुठे होणार आहे आणि तुम्ही हा ईव्हेंट कधी पाहू शकता, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

  • 22 Jul 2026 10:10 AM (IST)

    22 Jul 2026 10:10 AM (IST)

    महाराष्ट्राच्या राजकारणातील दमदार नेतृत्व अजित पवार यांची जयंती

    आज राज्याचे दिवंगत आणि लाडके उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची जयंती आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात त्यांचा एक वेगळाच दरार होता. प्रशासनावर घट्ट पकड, आणि कार्यकर्त्यांमध्ये दादा नावाने ओळखले जाणारे अजित पावर यांचा जन्म २२ जुलै  १९५९ रोजी झाला होता. या वर्षाच्या सुरुवातील, २८ जानेवारी २०२६ रोजी विमान अपघातात दुर्दैवी अंत झाला. त्यांच्या जाण्याने आज संपूर्ण राज्य पोरकं झालं आहे. आज त्यांना शासकीय आणि सामाजिक पातळीवर आदरांजली वाहिली जात आहे. त्यांच्या जाण्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठा बदल झाला आहे.

  • 22 Jul 2026 09:59 AM (IST)

    22 Jul 2026 09:59 AM (IST)

    ‘बिग बॉस 20’चा बिगुल वाजलं!

    Bigg Boss 20 Announced: ‘बिग बॉस’च्या चाहत्यांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. लोकप्रिय रिअॅलिटी शो ‘बिग बॉस 20’ची अधिकृत घोषणा करण्यात आली असून, मेकर्सनी नव्या पर्वाचा ट्रेलर सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. ट्रेलर प्रदर्शित होताच चाहत्यांमध्ये नव्या सीझनबाबत प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ‘बिग बॉस 20’बाबत विविध चर्चा सुरू होत्या. अखेर जिओ हॉटस्टारने सोशल मीडियावर शोचा अधिकृत लोगो आणि टीझर व्हिडिओ शेअर करत नव्या पर्वाची घोषणा केली. मात्र, शोच्या प्रीमियरची तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.

  • 22 Jul 2026 09:55 AM (IST)

    22 Jul 2026 09:55 AM (IST)

    सातारा एमआयडीसीच्या विकासाला वेग

    सातारा : सातारा औद्योगिक वसाहतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी मंत्रालयात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत विविध विकासकामांना गती देणारे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत पाणीपुरवठा, एमआयडीसी विस्तार, आयटी पार्क, ट्रक टर्मिनल, कन्व्हेन्शन सेंटर, पर्यावरण संवर्धन आणि उद्योगांसमोरील प्रलंबित प्रश्नांवर सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली.

  • 22 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    22 Jul 2026 09:50 AM (IST)

    गिफ्ट निफ्टीचे नकारात्मक संकेत

    जागतिक बाजारपेठांमध्ये उत्साह असला देखील आज भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, घसरणीसह उघडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी नकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास ७२ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २४,१०९ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

  • 22 Jul 2026 09:45 AM (IST)

    22 Jul 2026 09:45 AM (IST)

    सोनं महागलं, चांदी घसरली!

    भारतात 22 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,423 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,221 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,817 रुपये आहे. भारतात 22 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,210 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,230 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,170 रुपये आहे. भारतात 22 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

  • 22 Jul 2026 09:36 AM (IST)

    22 Jul 2026 09:36 AM (IST)

    ठाकरेंना सोडून गेलेल्या ‘त्या’ सहा खासदारांच्या अडचणींत होणार वाढ?

    नवी दिल्ली : लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या ६ खासदारांना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत विलीन करण्यास दिलेल्या मान्यतेला उद्धव ठाकरे गटाने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे. ठाकरे गटाने लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाविरोधात कलम ३२ अन्वये याचिका दाखल केली आहे. ६ खासदारांच्या विलीनीकरणानंतर ठाकरे गटाकडे आता लोकसभेत केवळ ३ खासदार उरले आहेत. तर या निर्णयामुळे शिंदे गटाच्या खासदारांची संख्या १३ वर पोहोचली आहे.

  • 22 Jul 2026 09:23 AM (IST)

    22 Jul 2026 09:23 AM (IST)

    कधी आणि कुठे सुरु होणार सॅमसंग लाईव्ह ईव्हेंट?

    टेक कंपनी सॅमसंगचा बहुप्रतिक्षित सॅमसंग गॅलेक्सी अनपॅक्ड ईव्हेंट 2026 आज म्हणजेच 22 जुलै रोजी आयोजित करण्यात आला आहे. साऊथ कोरियन कंपनीद्वारे आयोजित करण्यात आलेल्या या ईव्हेंटमध्ये लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन्स आणि स्मार्टवॉच्या नवीन लाईनअप लाँच केल्या जाण्याची शक्यता आहे. तसेच कंपनी काही निवडक मार्केट्समध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी कार्ड देखील लाँच करू शकते. लंडनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या ईव्हेंटमध्ये सॅमसंग त्यांचे बहुप्रतिक्षित प्रोडक्ट्स लाँच करण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. या ईव्हेंटचे स्ट्रिमिंग कुठे होणार आहे आणि तुम्ही हा ईव्हेंट कधी पाहू शकता, याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

  • 22 Jul 2026 08:26 AM (IST)

    22 Jul 2026 08:26 AM (IST)

    CJP Protest Live:  जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी घेतली सोनम वांगचुक यांची भेट

    CJP Protest Live:  केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी मंगळवारी सायंकाळी गुरुग्राम येथील मेदांता रुग्णालयात जाऊन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांची भेट घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सफदरजंग रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर वांगचुक यांना पुढील उपचारासाठी मेदांता रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

    मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांनी रुग्णालयात जाऊन वांगचुक यांच्या प्रकृतीची चौकशी केली आणि त्यांच्याशी विविध विषयांवर चर्चा केली. 'संसद मार्च' आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेला पेच सोडवण्यासाठी आणि वांगचुक यांच्या प्रकृतीचा आढावा घेण्यासाठी ही भेट अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.

  • 22 Jul 2026 08:24 AM (IST)

    22 Jul 2026 08:24 AM (IST)

    CJP Protest Live: सीजेपी प्रवक्ते सौरव दास यांचे व्हॉट्सॲप खाते ब्लॉक

    नवी दिल्ली: दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) अडचणींमध्ये अधिकच वाढ झाली आहे. CJPचे प्रवक्ते सौरभ दास यांनी त्यांचे व्हॉट्सॲप खाते अचानक ब्लॉक  झाल्याचा खळबळजनक दावा केला आहे. या कारवाईनंतर त्यांनी थेट मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मलाच धारेवर धरत सोशल मीडियावर संताप व्यक्त केला आहे.

    "कोणाच्या सांगण्यावरून हे केले?" – सौरभ दास यांचा सवाल

    सौरभ दास यांनी आपल्या 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर) या अधिकृत हँडलवरून पोस्ट करत या कारवाईबाबत तीव्र आश्चर्य आणि विरोध व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले:

    "माझे व्हॉट्सॲप खाते ब्लॉक करण्यात आले आहे! व्हॉट्सॲप मला सांगू शकेल का की त्यांनी हे का आणि नेमक्या कोणाच्या सांगण्यावरून किंवा निर्देशावरून केले आहे?"

  • 22 Jul 2026 08:19 AM (IST)

    22 Jul 2026 08:19 AM (IST)

    CJP Protest: आज सकाळी कसं आहे जंतर-मंतरवरील वातावरण

    VIDEO | Delhi: Morning visuals from Jantar Mantar.

    In a dramatic turn of events, opposition leaders, including Congress's Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi Vadra and Samajwadi Party's (SP) Akhilesh Yadav, were forcibly removed by police on Tuesday after they staged a dharna outside… pic.twitter.com/IBIEwdskn6

    — Press Trust of India (@PTI_News) July 22, 2026

Web Title: 22 july 2026 live breaking news marathi maharashtra politics national cjp protest national international news

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Published On: Jul 22, 2026 | 08:12 AM

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