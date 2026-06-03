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Share Market Today: अशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात! तज्ज्ञांनी दिला सावध राहण्याचा इशारा

Updated On: Jun 03, 2026 | 08:55 AM IST
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सारांश

Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र संकेतांमुळे आज भारतीय शेअर बाजाराची सुरुवात कमकुवत होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. गिफ्ट निफ्टीत घसरण दिसून येत असून गुंतवणूकदारांचे लक्ष आज निवडक शेअर्सवर राहणार आहे.

Share Market Today: अशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात! तज्ज्ञांनी दिला सावध राहण्याचा इशारा

Share Market Today: अशी होणार आज शेअर बाजाराची सुरुवात! तज्ज्ञांनी दिला सावध राहण्याचा इशारा

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विस्तार
  • गिफ्ट निफ्टी सुमारे 147 अंकांच्या डिस्काउंटवर व्यवहार करत असल्याने सेन्सेक्स आणि निफ्टी घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे.
  • तज्ज्ञांनी आजच्या व्यवहारासाठी फेडरल बँक, एनएमडीसी, वरुण बेवरेजेससह अनेक शेअर्स खरेदीसाठी सुचवले आहेत.
  • वेदांत, कॅनरा बँक, अदानी पोर्ट्स, एनएचपीसी आणि इंडिगोसारख्या शेअर्सवर गुंतवणूकदारांचे विशेष लक्ष राहू शकते.
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र ट्रेंडमुळे आज ३ जून रोजी बुधवारी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, घसरणीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी कमकुवत सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजिंगपेक्षा जवळपास १४७ पॉइंट्सच्या सवलतीवर, २३,४५६ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.

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मंगळवारी, भारतीय शेअर बाजाराने चार दिवसांची घसरण थांबवत तेजीसह व्यवहार संपवला, आणि बेंचमार्क निफ्टी ५० २३,४०० च्या पातळीच्या वर बंद झाला. सेन्सेक्स ३८२.५० अंकांनी, म्हणजेच ०.५२ टक्क्यांनी वाढून ७४,६४९.८४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० १००.९५ अंकांनी, म्हणजेच ०.४३ टक्क्यांनी वाढून २३,४८३.५५ वर स्थिरावला. मंगळवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ७१.५५ अंकांनी, म्हणजेच ०.१३ टक्क्यांनी वाढून ५३,७१४.६५ वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

रेलिगेअर ब्रोकिंग लिमिटेडचे ​​संशोधन विभागाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष (SVP) अजित मिश्रा यांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी फेडरल बँक, एनएमडीसी लिमिटेड, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड या शेअर्सची शिफारस केली आहे. निओट्रेडरचे सह-संस्थापक आणि स्टॉक रिसर्च प्लॅटफॉर्म मार्केटस्मिथ इंडियाचे राजा व्यंकटरमण यांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार विजया डायग्नोस्टिक सेंटर लिमिटेड, सिरमा एसजीएस टेक्नॉलॉजी लिमिटेड, श्याम मेटॅलिक्स अँड एनर्जी लिमिटेड, ट्रूअल्ट बायोएनर्जी लिमिटेड आणि शिल्पा मेडिकेअर लिमिटेड हे पाच शेअर्स खरेदी करण्याचा विचार करू शकतात.

आजच्या व्यवहारात भारतीय शेअर बाजारातील गुंतवणूकदार वेदांत, कॅनरा बँक, अदानी पोर्ट्स आणि एसईझेड, एनएचपीसी, इंटरग्लोब एव्हिएशन (इंडिगो), अल्केम लॅब, कॉन्कॉर्ड बायोटेक, अद्वैत ऊर्जा संक्रमण, धनूका ॲग्रीटेक, ब्लिस जीव्हीएस फार्मा या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात. प्रभुदास लिलाधरच्या तांत्रिक संशोधन विभागाच्या उपाध्यक्ष वैशाली पारेख यांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी आणि विक्री करण्यासाठी तीन स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये आरव्हीएनएल, आरसीएफ आणि केफिन टेक यांचा समावेश आहे.

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बजाज ब्रोकिंगचे पबित्रो मुखर्जी यांनी पुढील सहा महिन्यांसाठी खालील पाच स्टॉक्स खरेदी करण्याची शिफारस केली आहे. ज्यामध्ये कोटक महिंद्रा बँक, इटरनल, अलाइड ब्लेंडर्स अँड डिस्टिलर्स, जयस्वाल नेको इंडस्ट्रीज, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स, यांचा समावेश आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Web Title: Stock market today at 3 june 2026 weak opening expected experts recommend these stocks to buy

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Published On: Jun 03, 2026 | 08:55 AM

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