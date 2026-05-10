साडी तर नेहमीच देता, यंदा आईसाठी SIP सुरू करा! निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी द्या गुंतवणुकीचं अनोख गिफ्ट

Credit Card Cashback: कॅशबॅकच्या नादात जास्त शॉपिंग करताय? ‘या’ गोष्टींकडे दुर्लक्ष करणं पडू शकतं महागात
आजच्या काळात, वाढती महागाई आणि वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक बनली आहे. हे विशेषतः अशा स्त्रियांच्या बाबतीत अधिक खरे ठरते, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य आपल्या कुटुंबासाठी समर्पित केले, परंतु स्वतःसाठी मात्र कोणतीही बचत करू शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या मुलांनी सुरू केलेली अगदी लहानशी ‘SIP’ सुद्धा, त्यांच्या आईसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि सन्मानजनक वृद्धापकाळाची खात्री देऊ शकते.
SIP चे सर्वात उत्तम वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यासाठी तुम्हाला मोठ्या रकमेची आवश्यकता नसते. तुम्ही दरमहा अवघ्या ₹५००, ₹१,००० किंवा ₹२,००० इतक्या कमी रकमेपासूनही याची सुरुवात करू शकता. कालांतराने, या छोट्या-छोट्या बचतीचे रूपांतर एका मोठ्या निधीमध्ये होऊ शकते. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही तुमच्या आईच्या नावाने दरमहा ₹३,००० ची SIP सुरू केली. जर या गुंतवणुकीवर सरासरी १२% वार्षिक परतावा मिळाला, तर १५ वर्षांच्या कालावधीत जमा झालेली एकूण रक्कम साधारणपणे ₹१५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. ही रक्कम तिच्या वैद्यकीय खर्च, औषधोपचार, प्रवास किंवा इतर कोणत्याही अनपेक्षित आणीबाणीच्या प्रसंगी एक महत्त्वपूर्ण आधार ठरू शकते.
भारतात आजही, बहुतांश गृहिणींकडे स्वतःची अशी स्वतंत्र बचत नसते. अनेकदा, अगदी किरकोळ गरजांसाठीही त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. तथापि, जर त्यांच्याकडे स्वतःच्या नावावर केलेल्या गुंतवणुकी आणि Emergency Fund उपलब्ध असतील, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण वाटते. आर्थिक तज्ञांच्या मते, महिलांकडे स्वतंत्र गुंतवणुकी आणि आपत्कालीन निधी असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे; यामुळे वाढत्या वयानुसार त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक तणावाला सामोरे जावे लागणार नाही, याची खात्री मिळते.
तुमच्या आईचे PAN आणि Aadhaar एकमेकांशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
म्युच्युअल फंड खाते उघडण्यासाठी KYC प्रक्रिया पूर्ण करा.
सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसाठी Index Funds किंवा ‘Balanced Funds हे उत्तम पर्याय मानले जातात.
बँक खात्यावरून ‘Auto-debit सुविधा सुरू करा.
‘कंपाउंडिंग’चे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी दीर्घकाळापर्यंत गुंतवणूक सुरू ठेवा.
Credit Card वरील व्याजदर कमी होऊ शकतो? ‘या’ सोप्या ट्रिक्स वापरून वाचवा तुमचे पैसे