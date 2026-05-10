साडी तर नेहमीच देता, यंदा आईसाठी SIP सुरू करा! निवृत्तीनंतरच्या आयुष्यासाठी द्या गुंतवणुकीचं अनोख गिफ्ट

घरातील स्त्रिया आपले संपूर्ण आयुष्य कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यातच वेचतात; स्वतःसाठी कोणतीही वैयक्तिक बँक शिल्लक किंवा आर्थिक निधी उभारणे त्यांना शक्य होत नाही. या दिवशी, साड्या आणि मिठाईच्या पलीकडे जाऊन विचार करा.

Updated On: May 10, 2026 | 06:50 PM
(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • साड्या आणि मिठाईच्या पलीकडे आईसाठी भेट
  • आर्थिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक
  • मोठ्या आर्थिक सुरक्षेची सुरुवात लहान रकमेपासून
SIP For Mother : आपण आपल्या आईला केक, फुले, साड्या किंवा इतर भेटवस्तू देऊन आपल्या भावना व्यक्त करतो. परंतु, जसजसे त्यांचे वय वाढत जाते, तसतशी त्यांची सर्वात मोठी गरज काय असते, याचा तुम्ही कधी विचार केला आहे का? ती गरज म्हणजे ‘स्वावलंबन’ आणि ‘सन्मान’. अनेकदा असे दिसून येते की, घरातील स्त्रिया आपले संपूर्ण आयुष्य कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यातच वेचतात; स्वतःसाठी कोणतीही वैयक्तिक बँक शिल्लक किंवा आर्थिक निधी उभारणे त्यांना शक्य होत नाही. या दिवशी, साड्या आणि मिठाईच्या पलीकडे जाऊन विचार करा आणि आपल्या आईला अशी एक भेट द्या, जी तिच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात खऱ्या अर्थाने शांतता आणि सन्मान बहाल करेल.

आर्थिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक

आजच्या काळात, वाढती महागाई आणि वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक सुरक्षा अत्यंत आवश्यक बनली आहे. हे विशेषतः अशा स्त्रियांच्या बाबतीत अधिक खरे ठरते, ज्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य आपल्या कुटुंबासाठी समर्पित केले, परंतु स्वतःसाठी मात्र कोणतीही बचत करू शकल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या मुलांनी सुरू केलेली अगदी लहानशी ‘SIP’ सुद्धा, त्यांच्या आईसाठी आर्थिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि सन्मानजनक वृद्धापकाळाची खात्री देऊ शकते.

मोठ्या आर्थिक सुरक्षेची सुरुवात लहान रकमेपासून

SIP चे सर्वात उत्तम वैशिष्ट्य म्हणजे, त्यासाठी तुम्हाला मोठ्या रकमेची आवश्यकता नसते. तुम्ही दरमहा अवघ्या ₹५००, ₹१,००० किंवा ₹२,००० इतक्या कमी रकमेपासूनही याची सुरुवात करू शकता. कालांतराने, या छोट्या-छोट्या बचतीचे रूपांतर एका मोठ्या निधीमध्ये होऊ शकते. उदाहरणार्थ, समजा तुम्ही तुमच्या आईच्या नावाने दरमहा ₹३,००० ची SIP सुरू केली. जर या गुंतवणुकीवर सरासरी १२% वार्षिक परतावा मिळाला, तर १५ वर्षांच्या कालावधीत जमा झालेली एकूण रक्कम साधारणपणे ₹१५ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. ही रक्कम तिच्या वैद्यकीय खर्च, औषधोपचार, प्रवास किंवा इतर कोणत्याही अनपेक्षित आणीबाणीच्या प्रसंगी एक महत्त्वपूर्ण आधार ठरू शकते.

आईसाठी स्वतंत्र आर्थिक सुरक्षा का आवश्यक?

भारतात आजही, बहुतांश गृहिणींकडे स्वतःची अशी स्वतंत्र बचत नसते. अनेकदा, अगदी किरकोळ गरजांसाठीही त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते. तथापि, जर त्यांच्याकडे स्वतःच्या नावावर केलेल्या गुंतवणुकी आणि Emergency Fund उपलब्ध असतील, तर त्यांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सुरक्षित आणि आत्मविश्वासपूर्ण वाटते. आर्थिक तज्ञांच्या मते, महिलांकडे स्वतंत्र गुंतवणुकी आणि आपत्कालीन निधी असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे; यामुळे वाढत्या वयानुसार त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या आर्थिक तणावाला सामोरे जावे लागणार नाही, याची खात्री मिळते.

तुमच्या आईच्या नावाने SIP कशी सुरू करावी?

तुमच्या आईचे PAN आणि Aadhaar एकमेकांशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे.
म्युच्युअल फंड खाते उघडण्यासाठी KYC प्रक्रिया पूर्ण करा.
सुरुवातीच्या गुंतवणुकीसाठी Index Funds किंवा ‘Balanced Funds हे उत्तम पर्याय मानले जातात.
बँक खात्यावरून ‘Auto-debit सुविधा सुरू करा.
‘कंपाउंडिंग’चे पूर्ण फायदे मिळवण्यासाठी दीर्घकाळापर्यंत गुंतवणूक सुरू ठेवा.

Published On: May 10, 2026 | 06:50 PM

