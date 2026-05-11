उर्दु साहित्यातील निर्भीड आणि क्रांतीकारी लेखक ‘सादत हसन मंटो’ यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या ११ मे चा इतिहास

उर्दु साहित्यातील सर्वात प्रभावशाली, वादग्रस्त आणि वास्तववादी लेखकांपैकी एक म्हणजे सआदत हसन मंटो यांचा आज जन्मदिवस आहे. त्यांनी मानवी स्वभाव, समाजातील ढोंगीपणा, लैंगिकता, हिंसा आणि फाळणीच्या वेदना यांचे निर्भीड चित्रण केले. त्यांनी २०० हून अधिक कथा, नाटके, निबंध, रेडिओ पटकथा आणि चित्रपटांसाठी संवादलेखन केले आहे. १९४७ची भारत-पाकिस्तान फाळणीवर लिहिलेल्या त्यांच्या कथा काळजाला भिडणाऱ्या होत्या. यात त्यांनी फाळणीतील हिंसा, स्थलांतर आणि मानवी शोकांतिका अत्यंत प्रभावीपणे मांडली आहे. याशिवाय टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो आणि बू या कथा विशेष गाजल्या असून आजही लोकांच्या पसंतीस पडतात. त्यांच्या साहित्यावर चित्रपट, नाटके आणि संशोधनही झाले आहे.
