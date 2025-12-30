Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

LPG Cylinder Price: घरगुती गॅस सिलिंडरवरील सबसिडीचे बदलणार सूत्र; दर वाढीची शक्यता

मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत  853 रुपये आहे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत 1,580.50 रुपये आहे. वाचा सविस्तर

Updated On: Dec 30, 2025 | 05:01 PM
LPG Cylinder Price: घरगुती गॅस सिलिंडरवरील सबसिडीचे बदलणार सूत्र; दर वाढीची शक्यता

LPG Cylinder Price: घरगुती गॅस सिलिंडरवरील सबसिडीचे बदलणार सूत्र; दर वाढीची शक्यता (photo-social media)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेशी करारामुळे सबसिडीत बदल
  • घरगुती गॅस सिलिंडर अधिक महाग होतील का?
  • घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ
 

LPG Cylinder Price: घरगुती गॅस सिलिंडर म्हणजेच एलपीजीचे भाव बदलणार आहे. गेल्या महिन्यात सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी अमेरिकन निर्यातदारांसोबत वार्षिक पुरवठा करारावर स्वाक्षरी केली. परिणामी, सरकार एलपीजी सबसिडी सूत्रात बदल करण्याचा विचार करत असल्याची चर्चा आहे. सध्या, सबसिडी सौदी कॉन्ट्रॅक्ट प्राइस (सीपी) वर आधारित केली जाते, जी पश्चिम आशियातील एलपीजी पुरवठ्यासाठी एक आहे.

तथापि, सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्या आता  यूएस मानक किंमत आणि ट्रान्सअटलांटिक शिपमेंटमध्ये समाविष्ट असलेल्या लॉजिस्टिक्स खर्चाचा समावेश करण्याचा आग्रह धरत आहेत. सौदी सीपीच्या तुलनेत किंमत सवलत लॉजिस्टिक्स खर्च भागवण्यासाठी पुरेशी जास्त असेल तरच अमेरिकेतील एलपीजी भारतासाठी किफायतशीर आहे, जे सौदी अरेबियातील शिपमेंटपेक्षा अंदाजे चार पट जास्त आहे.

हेही वाचा: National Consumer Helpline: ऑनलाइन व्यवहारात तक्रार करूनही मिळत नाहीये रिफंड? चिंता नसावी; जाणून घ्या सविस्तर 

गेल्या महिन्यात, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांनी २०२६ च्या करार वर्षासाठी अमेरिकेतून अंदाजे २.२ दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष एलपीजी आयात करण्यासाठी एक वर्षाचा करार केला. हे भारताच्या वार्षिक एलपीजी आयातीच्या अंदाजे १०% आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्यांद्वारे घरांना विकल्या जाणाऱ्या एलपीजीच्या किमतीवर सरकार नियंत्रण ठेवते. जेव्हा कंपन्यांना बाजारभावापेक्षा कमी दराने विक्री करून तोटा होतो तेव्हा सरकार त्यांची भरपाई करते.

अमेरिकेतून आयात केलेल्या एलपीजीचा लॉजिस्टिक खर्च सौदी अरेबियाहून आयात केलेल्या एलपीजीपेक्षा चार पट जास्त असेल. जर भारत सरकारने सध्याच्या अनुदानावर सामान्य जनतेला गॅस सिलिंडर पुरवायचे असेल, तर अमेरिकन पुरवठ्यावर सूट मिळवणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जर असे झाले नाही, तर येत्या काळात सरकार सर्वसामान्य जनतेला दिले जाणारे अनुदान कमी करू शकते. याचा अर्थ असा की सामान्य जनता आणि उज्ज्वला योजनेअंतर्गत येणाऱ्या लाखो ग्राहकांसाठी एलपीजी सिलिंडर महाग होऊ शकतात.

हेही वाचा: India’s Forex Reserve: डॉलर डगमगत असताना आरबीआयची भरली तिजोरी; तब्बल ‘इतक्या’ अब्ज डॉलर्सची झाली वाढ

राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीमध्ये अनुदानित घरगुती गॅस सिलिंडरची सध्याची किंमत ८५३ रुपये आहे, तर व्यावसायिक गॅस सिलिंडरची किंमत  १,५८०.५० रुपये आहे. घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत शेवटचा बदल ८ एप्रिल २०२५ रोजी झाला होता. त्यावेळी सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतीत ५० रुपयांची वाढ केली होती.

दुसरीकडे, सध्या उज्ज्वला योजनेअंतर्गत, वापरकर्त्यांना ३०० रुपयांची सबसिडी दिली जाते. १ डिसेंबर २०२५ पर्यंत, देशात उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या १०३.५ दशलक्ष आहे. चालू आर्थिक वर्षात, या योजनेअंतर्गत २५ लाख लाभार्थी जोडले गेले आहेत. देशात एलपीजी वापरकर्त्यांची एकूण संख्या अंदाजे ३३० दशलक्ष आहे.

Web Title: Will gas cylinders become expensive again

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 30, 2025 | 05:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
1

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला
2

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

जळकोटमध्ये जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणुकीची तयारी पूर्ण; ५ फेब्रुवारीला मतदान

Jan 21, 2026 | 03:42 PM
हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

हवेत गेला तोल अन् Indian Air Force चे प्लेन थेट शहरातील…; प्रयागराजमध्ये घडला भीषण अपघात

Jan 21, 2026 | 03:40 PM
Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Shubh Yog Rashifal: बुध आणि अरुणचा त्रिदशंक योग, या राशीच्या लोकांवर होईल संपत्तीचा वर्षाव

Jan 21, 2026 | 03:40 PM
‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

‘पंगा नहीं लेने का…’ म्हणत शाहिद कपूर पुन्हा दिसला अ‍ॅक्शन भूमिकेत; ‘O Romeo’ चा धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

Jan 21, 2026 | 03:33 PM
Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Fashion Tips: फुग्यांच्या ब्लाऊजची मोठी क्रेझ! नवीन साडीवर शिवून घ्या स्टायलिश डिझाईनचे पफ स्लिव्ह्ज ब्लाऊज

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

ना अंड, ना ओव्हन… घरी बनवा हॉटेल स्टाईल टेस्टी ‘चोको लावा केक’, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली रेसिपी

Jan 21, 2026 | 03:30 PM
Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Jan 21, 2026 | 03:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM