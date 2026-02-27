Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

पुणे बोर्डावर जनतेचा प्रचंड विश्वास आहे आणि मार्च २०२६ मध्ये ३,००० घरे सोडण्याची तयारी करत आहे. ४,१८६ घरांचे निकाल नुकतेच जाहीर झाले. आता, म्हाडाची घरांची लॉटरी मुंबईत होणार आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 07:39 PM
मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; 'या' भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; 'या' भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

Follow Us:
Follow Us:

महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Mhada) च्या मुंबई बोर्डाकडून आनंदाची बातमी समोर येत आहे. मुंबई बोर्डाने लॉटरीसाठी ३,५५० घरे ओळखली आहेत. लॉटरीत समाविष्ट असलेली घरे गोरेगाव, विक्रोळी, कन्नमवार नगर आणि प्रतीक्षा नगर येथे आहेत. म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई बोर्डाची लॉटरी मार्च-एप्रिलमध्ये काढली जाईल. सर्वात जास्त २,९५० घरे गोरेगावमधील पत्रावाला चाळमध्ये आहेत, तर अंदाजे ६०० घरे विक्रोळी, कन्नमवार नगर आणि प्रतीक्षा नगरमध्ये उपलब्ध असतील.

बांधकाम अंतिम टप्प्यात

गोरेगावमधील २,९५० घरांपैकी २५० उच्च उत्पन्न गटासाठी, १,७०० मध्यम उत्पन्न गटासाठी आणि १,००० कमी उत्पन्न गटासाठी आहेत. विक्रोळीच्या ६०० पार्सलमधील बहुतेक घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी आहेत. बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. मुंबई मंडळाची शेवटची लॉटरी २०२४ मध्ये काढण्यात आली होती.

संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द

१.२९ लाख लोकांनी नोंदणी केली

२,०३० घरांसाठी १.२९ लाख लोकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. २०२३ मध्ये ४,०८२ घरांसाठी १.०९ लाख अर्ज प्राप्त झाले. कमी उपलब्धतेमुळे, अर्जदारांना जास्त वेळ वाट पाहावी लागत आहे. म्हाडाने लॉटरी प्रक्रियेची तयारी वेगवान केली आहे.

मुंबईत म्हाडाच्या किती फ्लॅट्ससाठी ड्रॉ होणार आहे?

तुंगा, पवई: ४२ फ्लॅट्स
अँटॉप हिल, वडाळा: २७ फ्लॅट्स
जेव्हीपीडी, अंधेरी वेस्ट: ७ फ्लॅट्स
तार्डेव: ६ फ्लॅट्स
लोअर परळ: ४ फ्लॅट्स
भायखळा: ६ फ्लॅट्स
कांदिवली (शिंपोली/चारकोप): ९ फ्लॅट्स

म्हाडा मुंबई २०२६ फ्लॅट्सच्या किमती

या योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे उपलब्ध फ्लॅट्सची विस्तृत विविधता.

बजेट विभाग: सर्वात परवडणारी घरे मानखुर्द (पीएमजीपी) येथे आहेत, ज्यांची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹३१ लाख आहे.

मध्यम आणि प्रीमियम: अंधेरी वेस्ट (जेव्हीपीडी), पवई (तुंगा), वडाळा (अँटॉप हिल) आणि लोअर परळ यासारख्या लोकप्रिय भागात फ्लॅट्स उपलब्ध आहेत.

लक्झरी विभाग: उच्च उत्पन्न असलेल्या खरेदीदारांसाठी, सर्वात महागडा फ्लॅट क्रेसेंट टॉवर, तार्डेव येथे आहे, ज्याची किंमत सुमारे ₹८ कोटी आहे.
इतर प्रमुख भागात कांदिवली (शिंपोली आणि चारकोप), घाटकोपर पूर्व, विक्रोळी (कन्नमवार नगर) आणि भायखळा यांचा समावेश होतो.

Mumbai School Bomb Threat: मुंबईतील ‘या’ शाळेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळेकडून सुट्टी जाहीर

Web Title: Mhada lottery 2026 in march or april 118 flats in andheri ghatkopar lower paredla

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 07:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

High Court: संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द
1

High Court: संमतीने असलेले शारीरिक संबंध ‘टॉर्चर’ ठरत नाहीत, मुंबई उच्च न्यायालयाने तरुणांविरुद्धचा POCSO खटला केला रद्द

Pune News: मध्यरात्री अचानक गायब, फोनही बंद अन्…,Sinhagad Fort वर ‘त्या’ व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; काय घडलं नेमकं?
2

Pune News: मध्यरात्री अचानक गायब, फोनही बंद अन्…,Sinhagad Fort वर ‘त्या’ व्यक्तीचा मृतदेह आढळला; काय घडलं नेमकं?

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद
3

Pune Crime: पिंपरीत 20 रुपयांसाठी रक्तरंजित वाद! मित्रानेच मित्राच्या गळ्यावर केला वार; आरोपी लातूरमधून जेरबंद

Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार
4

Pune-Nashik Railwayचा मार्ग बदलणार! GMRT ‘बफर झोन’मुळे केंद्र सरकारचा मूळ आराखड्याला नकार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
केस धुतल्यानंतर खूप गळतात का? ‘या’ सोप्या टिप्स वापरा; केसं मजबूत, सिल्की आणि शाइनी बनतील…

केस धुतल्यानंतर खूप गळतात का? ‘या’ सोप्या टिप्स वापरा; केसं मजबूत, सिल्की आणि शाइनी बनतील…

Feb 27, 2026 | 07:57 PM
५८ व्या वर्षीही अक्षय कुमारचा तोच जुना जोश, ‘भूत बंगला’च्या सेटवरील BTS व्हिडिओ व्हायरल, पाहा Video

५८ व्या वर्षीही अक्षय कुमारचा तोच जुना जोश, ‘भूत बंगला’च्या सेटवरील BTS व्हिडिओ व्हायरल, पाहा Video

Feb 27, 2026 | 07:50 PM
Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

Feb 27, 2026 | 07:39 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने! पाकिस्तान जीव पुन्हा टांगणीाला

T20 World Cup 2026: उपांत्य फेरीचे समीकरण ठरवणार ‘हे’ दोन महत्त्वाचे सामने! पाकिस्तान जीव पुन्हा टांगणीाला

Feb 27, 2026 | 07:37 PM
सावधान! चेकबुक हरवलंय? तर ‘हे’ काम तातडीने करा, नाहीतर तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!

सावधान! चेकबुक हरवलंय? तर ‘हे’ काम तातडीने करा, नाहीतर तुमचं बँक खातं रिकामं होऊ शकतं!

Feb 27, 2026 | 07:36 PM
The Body Shop : द बॉडी शॉपसोबत होळीमध्ये मिळवा निरोगी आणि तेजस्वी त्वचा!

The Body Shop : द बॉडी शॉपसोबत होळीमध्ये मिळवा निरोगी आणि तेजस्वी त्वचा!

Feb 27, 2026 | 07:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM
KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

KDMC : पीएनटी कॉलनीत पाणी टंचाईविरोधात केडीएमसीवर मोर्चा, निवडणुका संपताच पाणीपुरवठा बंद झाल्याचा आरोप

Feb 27, 2026 | 02:50 PM