Good News: मार्च-एप्रिलमध्ये ३,३५० घरांसाठी म्हाडाची लॉटरी; ‘या’ भागात फ्लॅट्स होतील उपलब्ध

महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (Mhada) च्या मुंबई बोर्डाकडून आनंदाची बातमी समोर येत आहे. मुंबई बोर्डाने लॉटरीसाठी ३,५५० घरे ओळखली आहेत. लॉटरीत समाविष्ट असलेली घरे गोरेगाव, विक्रोळी, कन्नमवार नगर आणि प्रतीक्षा नगर येथे आहेत. म्हाडाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई बोर्डाची लॉटरी मार्च-एप्रिलमध्ये काढली जाईल. सर्वात जास्त २,९५० घरे गोरेगावमधील पत्रावाला चाळमध्ये आहेत, तर अंदाजे ६०० घरे विक्रोळी, कन्नमवार नगर आणि प्रतीक्षा नगरमध्ये उपलब्ध असतील.
गोरेगावमधील २,९५० घरांपैकी २५० उच्च उत्पन्न गटासाठी, १,७०० मध्यम उत्पन्न गटासाठी आणि १,००० कमी उत्पन्न गटासाठी आहेत. विक्रोळीच्या ६०० पार्सलमधील बहुतेक घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी आहेत. बांधकाम अंतिम टप्प्यात आहे. मुंबई मंडळाची शेवटची लॉटरी २०२४ मध्ये काढण्यात आली होती.
२,०३० घरांसाठी १.२९ लाख लोकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली. २०२३ मध्ये ४,०८२ घरांसाठी १.०९ लाख अर्ज प्राप्त झाले. कमी उपलब्धतेमुळे, अर्जदारांना जास्त वेळ वाट पाहावी लागत आहे. म्हाडाने लॉटरी प्रक्रियेची तयारी वेगवान केली आहे.
तुंगा, पवई: ४२ फ्लॅट्स
अँटॉप हिल, वडाळा: २७ फ्लॅट्स
जेव्हीपीडी, अंधेरी वेस्ट: ७ फ्लॅट्स
तार्डेव: ६ फ्लॅट्स
लोअर परळ: ४ फ्लॅट्स
भायखळा: ६ फ्लॅट्स
कांदिवली (शिंपोली/चारकोप): ९ फ्लॅट्स
या योजनेचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे उपलब्ध फ्लॅट्सची विस्तृत विविधता.
बजेट विभाग: सर्वात परवडणारी घरे मानखुर्द (पीएमजीपी) येथे आहेत, ज्यांची सुरुवातीची किंमत सुमारे ₹३१ लाख आहे.
मध्यम आणि प्रीमियम: अंधेरी वेस्ट (जेव्हीपीडी), पवई (तुंगा), वडाळा (अँटॉप हिल) आणि लोअर परळ यासारख्या लोकप्रिय भागात फ्लॅट्स उपलब्ध आहेत.
लक्झरी विभाग: उच्च उत्पन्न असलेल्या खरेदीदारांसाठी, सर्वात महागडा फ्लॅट क्रेसेंट टॉवर, तार्डेव येथे आहे, ज्याची किंमत सुमारे ₹८ कोटी आहे.
इतर प्रमुख भागात कांदिवली (शिंपोली आणि चारकोप), घाटकोपर पूर्व, विक्रोळी (कन्नमवार नगर) आणि भायखळा यांचा समावेश होतो.