Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी वाढ! किंमती पाहून ग्राहकांना फुटला घाम, जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: सोन्याचे दर पुन्हा एकदा तेजीत आहेत. तसेच चांदीच्या दरांनी देखील नवा उच्चांक गाठला आहे. भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,100 रुपये आहे.

Updated On: Jan 14, 2026 | 08:26 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या - चांदीच्या दरात मोठी वाढ! किंमती पाहून ग्राहकांना फुटला घाम, जाणून घ्या सविस्तर
  • सोनं–चांदी पुन्हा महागली
  • सोन्याची चमक वाढली
  • चांदीचे भाव उसळले
Gold Rate Today भारतात 14 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,254 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,066 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,691 रुपये आहे. भारतात 14 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये आहे. भारतात 14 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 275.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,75,100 रुपये आहे.

Youth Employment Budget 2026: नोकऱ्यांचा महापूर येणार! 35 कोटी रोजगारांची  बजेटमध्ये घोषणा

भारतात 13 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,216 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,031 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,662 रुपये होता. भारतात 13 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,620 रुपये होता. भारतात 13 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मुंबई आण पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,060 रुपये आहे.

Banking Sector Risk: भारतीय बँकिंगसमोरील नवा धोका? तब्बल ‘इतक्या’ लाख कोटींचे असुरक्षित कर्ज

केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,940 रुपये आहे.

नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,960 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
बंगळुरु ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
केरळ ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
कोलकाता ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
मुंबई ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
पुणे ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
नागपूर ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
हैद्राबाद ₹1,30,660 ₹1,42,540 ₹1,06,910
जयपूर ₹1,30,810 ₹1,42,690 ₹1,07,060
चंदीगड ₹1,30,810 ₹1,42,690 ₹1,07,060
लखनौ ₹1,30,810 ₹1,42,690 ₹1,07,060
दिल्ली ₹1,30,810 ₹1,42,690 ₹1,07,060
नाशिक ₹1,30,690 ₹1,42,570 ₹1,06,940
सुरत ₹1,30,710 ₹1,42,590 ₹1,06,960

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

