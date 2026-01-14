Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीच्या दरात मोठी वाढ! किंमती पाहून ग्राहकांना फुटला घाम, जाणून घ्या सविस्तर

Youth Employment Budget 2026: नोकऱ्यांचा महापूर येणार! 35 कोटी रोजगारांची बजेटमध्ये घोषणा
भारतात 13 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,216 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,031 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,662 रुपये होता. भारतात 13 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,620 रुपये होता. भारतात 13 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 270.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,70,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आण पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,690 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,060 रुपये आहे.
केरळ आणि कोलकातामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,570 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,940 रुपये आहे.
नागपूर आणि हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,540 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,910 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,30,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,960 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|बंगळुरु
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|केरळ
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|कोलकाता
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|मुंबई
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|पुणे
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|नागपूर
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|हैद्राबाद
|₹1,30,660
|₹1,42,540
|₹1,06,910
|जयपूर
|₹1,30,810
|₹1,42,690
|₹1,07,060
|चंदीगड
|₹1,30,810
|₹1,42,690
|₹1,07,060
|लखनौ
|₹1,30,810
|₹1,42,690
|₹1,07,060
|दिल्ली
|₹1,30,810
|₹1,42,690
|₹1,07,060
|नाशिक
|₹1,30,690
|₹1,42,570
|₹1,06,940
|सुरत
|₹1,30,710
|₹1,42,590
|₹1,06,960