Jalgaon Crime: घरात घुसून विवाहित महिलेवर गोळीबार, नंतर स्वतः संपवलं जीवन; नेमकं प्रकरण काय?

काय घडलं नेमकं?
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवानंद व संबंधित महिलेची काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडियावरून ओळख झाली होती आणि त्यातून प्रेमसंबंध निर्माण झाले. गेल्या काही दिवसांपासून ही महिला देवानंद पासून दूर राहत असल्याने त्यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. यामुळे देवानंदने शनिवारी तिच्यावर गावठी कट्ट्याने गोळी झाडली व त्यानंतर स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक अंदाज चोपडा पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. याबाबत मयत प्रियकरावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घटना कशी उघडकीस आली ?
१२ वर्षांपूर्वी महिलेचा विवाह चोपडा तालुक्यातील एका गावातील तरूणाशी झाला होता. तिला एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. मुलगी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास शाळेतून घरी आली तेव्हा रक्ताच्या थारोळ्यात आईचा मृतदेह पाहून तिने आरडा ओरडा केला. त्यांनतर शेजारी घटनास्थळी धावून आले व पोलिसांना माहिती देण्यात आली.
तपास सुरु
घटनास्थळावरून तसे पुरावे मिळाले आहेत. दोघांच्या मोबाइल आणि सोशल मीडिया चॅटवरून इतर तपास करण्याचे काम सुरू आहे अशी माहिती चोपडा शहर पोलिस निरीक्षक, मधुकर साळवे, यांनी दिली आहे.
Ans: जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा तालुक्यातील अक्कलखेडा गावात.
Ans: शिरपूर तालुक्यातील देवा धनगर नावाचा तरुण.
Ans: प्राथमिक माहितीनुसार प्रेमसंबंधातून हा प्रकार घडल्याची शक्यता आहे; तपास सुरू आहे.