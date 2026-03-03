Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 Final साठी केली भविष्यवाणी! दक्षिण आफ्रिका फेव्हरिट पण टीम इंडिया…

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर येऊ शकतात मॅकग्राथने उपांत्य फेरीपूर्वी एक धाडसी भाकित केले आहे. मॅकग्राथ यांनी इंग्लंडचे वर्णन केले की तो त्यांच्या दिवशी सामन्यांचे चित्र बदलू शकतात.

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:01 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Glenn McGrath warns Team India: ऑस्ट्रेलियाचा माजी वेगवान गोलंदाज ग्लेन मॅकग्राथने टी-२० विश्वचषक उपांत्य फेरीपूर्वी एक धाडसी भाकित केले आहे, ज्यामध्ये तो म्हणाला आहे की भारत आणि दक्षिण आफ्रिका अंतिम फेरीत एकमेकांसमोर येऊ शकतात. तथापि, त्याने इशारा दिला की स्पर्धेत इंग्लंडच्या आतापर्यंतच्या चढ-उतारांच्या कामगिरी असूनही, भारताला त्यांच्याविरुद्ध सतर्क राहावे लागेल. मॅकग्राथ यांनी इंग्लंडचे वर्णन केले की तो त्यांच्या दिवशी सामन्यांचे चित्र बदलू शकतो . “इंग्लंड हा एक धोकादायक संघ आहे. जर त्यांनी त्या दिवशी खरोखर चांगले खेळले तर ते काहीही करू शकतात.

इंग्लंडकडून सतर्क राहणे महत्त्वाचे 

तथापि, ते भाग्यवान देखील होते. नेपाळने त्यांना हरवायला हवे होते. इटलीविरुद्धचा सामना जवळचा होता. त्यामुळे त्यांना जिंकण्याचे मार्ग सापडले आहेत. कदाचित यामुळे त्यांना आत्मविश्वास मिळेल की ते उपांत्य फेरीसाठी शिखरावर आहेत,” तो म्हणाला. जर भारताने सध्याचा फॉर्म कायम ठेवला तर तो पुढे जाईल असेही तो म्हणाला. मॅकग्रा म्हणाला, “जर भारत या स्पर्धेत जसा खेळतो तसा खेळला आणि इंग्लंडही तसाच खेळला तर भारताने पुढे जावे. मी अंतिम फेरीसाठी दोन संघ निवडेन: दक्षिण आफ्रिका आणि भारत.”

सूर्यकुमार यादवने मोडला रोहित शर्माचा मोठा रेकाॅर्ड! बनला भारताचा नंबर वन टी-२० कर्णधार, आकडेवारीवर टाका नजर

दक्षिण आफ्रिकेच्या टी-२० क्रिकेटबद्दलच्या अलिकडच्या दृष्टिकोनाचे कौतुकही केले. “काही काळापूर्वी, त्यांनी सांगितले होते की ते पुढे जाऊन टी-२० क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. त्यांच्याकडे चांगले फलंदाज आहेत आणि गोलंदाजीचा हल्लाही खूप चांगला आहे.” 

दक्षिण आफ्रिकेच्या न्यूझीलंडविरुद्धच्या सेमीफायनल सामन्याबद्दल बोलताना मॅकग्रेनने एका मनोरंजक ट्रेंडकडे लक्ष वेधले. “न्यूझीलंड जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेचा सामना करतो तेव्हा त्यांच्यात काहीतरी वेगळेपण असते. दक्षिण आफ्रिका नेहमीच सहज जिंकते, मला माहित नाही का.” भारताच्या गोलंदाजी युनिटबद्दल बोलताना, मॅकग्रा यांनी बाद फेरीत त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले, विशेषतः जसप्रीत बुमराहचे कौतुक केले. ते म्हणाले, “सर्वप्रथम, नाणेफेक जिंकून काय करायचे हे ठरवण्याबद्दल असेल. भारताकडे चांगली गोलंदाजी आहे. 

अर्शदीप सिंग चांगली कामगिरी करत आहे आणि बुमराह दर्जेदार आहे. अर्शदीप कदाचित भारताच्या गोलंदाजांपैकी सर्वोत्तम आहे, परंतु बुमराह हा मोठ्या खेळाचा खेळाडू आहे. कधीकधी, मोठ्या सामन्यांदरम्यान, हे खेळाडू त्यांचा खेळ उंचावतात. सामान्य सामन्यात, मी असे म्हणत नाही की लक्ष केंद्रित नसते, परंतु त्यांना ते मोठे क्षण, मोठे खेळ आवडतात. पण जेव्हा मोठ्या सामन्यांचा विचार येतो तेव्हा मला बुमराहवर पूर्ण विश्वास आहे. मी नेहमीच त्याचा मोठा चाहता आहे.”

Published On: Mar 03, 2026 | 11:49 AM

Mar 03, 2026 | 11:49 AM
