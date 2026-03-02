Share Market Opening: इराण-इस्रायल युद्धाच्या धक्क्याने बाजार कोसळला; सेन्सेक्स २,७४३ अंकांनी घसरला

Iran-Israel War Impact On Share Market: इराण आणि इस्रायलमधील युद्धाने भारतीय गुंतवणूकदारांच्या मनात भीती निर्माण झाली असून, इराण-अमेरिका-इस्राइल यांच्या युद्धाचा परिणाम म्हणून भारतीय शेअर बाजार उघडताच क्षणी लालेलाल रंगात दिसला. ज्यामुळे बाजार पत्त्यांच्या घरासारखा कोसळला. या युद्धामुळे निर्माण तणावामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी बुडालेच नाही तर सामान्य जनतेमध्ये महागाई वाढण्याची एक नवीन भीती निर्माण झाली. मोठे आणि लहान गुंतवणूकदार केवळ युद्धाच्या बातम्या आणि त्यांच्या घसरत्या पोर्टफोलिओवर लक्ष केंद्रित करत होते.
सोमवारची सकाळ भारतीय शेअर बाजार उघडल्यानंतर लगेचच मोठ्या प्रमाणात विक्री सुरू झाली. बीएसई सेन्सेक्स २,७४३ अंकांनी घसरून ७८,५४३ वर उघडला, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांचे ट्रिलियन रुपये एका क्षणात बुडाले. त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टी देखील ५१९ अंकांनी घसरून २४,६५९ वर उघडला आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपया ९१ वर कमकुवत झाला.
इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनाने मध्य पूर्वेतील तणाव आणखी वाढला आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठा हादरल्या आहेत. या भू-राजकीय अस्थिरतेचा परिणाम केवळ भारतातच नाही तर जपानच्या निक्केईसारख्या अमेरिका आणि आशियातील इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्येही दिसून आला. गुंतवणूकदारांनी त्यांचे निधी धोकादायक स्टॉकमधून सोने आणि चांदीसारख्या सुरक्षित गुंतवणुकीमध्ये वळवले आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या किमतींमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
इराण आणि इस्रायलमधील लष्करी संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती ७ टक्क्यांहून अधिक वाढल्या आहेत, ज्यामुळे सरासरी सामान्य व्यक्तीचे बजेट विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. ब्रेंट कच्च्या तेलाच्या किमती ७.६० टक्क्यांनी वाढून प्रति बॅरल ७८.४१ वर पोहोचल्या आहेत, तर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे चिंता निर्माण झाली आहे. पुरवठा खंडित होण्याच्या भीतीमुळे जागतिक तेलाच्या किमती काही महिन्यांतील सर्वोच्च पातळीवर पोहोचल्या आहेत, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची शक्यता आहे.
आज बाजारात तीव्र घसरण दिसून आली आहे, परंतु या कठीण काळातही भारताचा विकास डेटा आशेचा किरण दाखवतो. ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत भारताचा आर्थिक विकास दर ७.८ टक्के होता, जो मागील तिमाहीतील ७.४ टक्क्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या सुधारला आहे. याव्यतिरिक्त, फेब्रुवारीमध्ये १.८३ लाख कोटी रुपयांचा जीएसटी संग्रह देशाच्या मजबूत अंतर्गत आर्थिक स्थिती आणि सुधारित कर व्यवस्थापनाचे प्रतिबिंबित करतो.
बाजारपेठ तज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी या युद्धाच्या परिस्थितीत संयम बाळगावा आणि विचार न करता कोणताही स्टॉक विकू नये. भविष्यातील बाजारातील हालचाल मुख्यत्वे मध्य पूर्व युद्ध आणि जागतिक संकेतांवर अवलंबून असेल, म्हणून सावधगिरी हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचे मूलभूत घटक मजबूत असल्याने भीतीपोटी चुकीचे निर्णय घेण्याऐवजी पोर्टफोलिओचा आढावा घेण्याची ही वेळ आहे.