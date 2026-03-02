Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Iran-Israel War : जगात युद्धाचा हाहाकार, मात्र TATAचा ‘हा’ शेअर नॉन-स्टॉप! 3 दिवसांत 60% टक्क्यांनी वाढला

शेअर बाजारात सध्या रशिया-युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या तणावामुळे मोठी पडझड पाहायला मिळत आहे. शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळत आहे. मात्र, या जागतिक दबावाचा TATA समूहाच्या या शेअरवर परिणाम झाला नाही.

Updated On: Mar 02, 2026 | 07:22 PM
  • ‘या’ शेअरवर कोणताही परिणाम नाही
  • तेजीचे मुख्य कारण काय?
Iran-Israel War : शेअर बाजारात सध्या रशिया-युक्रेन आणि मध्य पूर्वेतील युद्धाच्या तणावामुळे मोठी पडझड पाहायला मिळत आहे. शेअर बाजारात मोठी पडझड पाहायला मिळत आहे. मात्र, या जागतिक दबावाचा TATA समूहाच्या ‘तेजस नेटवर्क्स’ (Tejas Networks) या शेअरवर कोणताही परिणाम झालेला नाही. उलट, हा शेअर दररोज नवनवीन उच्चांक गाठत आहे. सोमवारी बाजार सुरू होताच या शेअरमध्ये 13 टक्क्यांची मोठी वाढ होऊन तो 492 रुपयांवर पोहोचला. विशेष म्हणजे, मागील केवळ तीन ट्रेडिंग सत्रांमध्ये या शेअरने 58 टक्क्यांहून अधिक परतावा दिला आहे. या परिस्थितीत हा परतावा बराच मोठा  परतावा मानला जात आहे.

Russia Stock Market Rally : युद्धामुळे जगभरात हाहाकार…, मात्र ‘या’ देशाचा शेअर बाजारात मोठा चौकार

शेअरच्या किमतीतील वादळी झेप

गेल्या तीन दिवसांतील आकडेवारी पाहिल्यास या शेअरची ताकद लक्षात येते. हा प्रवास साधारण 315 रुपयांवरून सुरू होऊन अवघ्या तीन दिवसांत 490 रुपयांचा टप्पा पार गेला आहे.  शुक्रवारी जागतिक दबावामुळे बाजार कोसळत असताना या शेअरने 17 टक्क्यांची भरारी घेतली. सोमवारी पुन्हा 13 टक्क्यांची वाढ नोंदवत शेअर 502रुपयांच्या इंट्राडे हायवर पोहोचला. एका आठवड्यात 50%, तर एका महिन्यात या शेअरने 42% परतावा दिला आहे.

 या तेजीचे मुख्य कारण काय?

तेजस नेटवर्क्सच्या शेअरमध्ये आलेल्या या तुफानी तेजीमागे एक मोठी व्यावसायिक घोषणा आहे. TATAच्या या कंपनीने NEC कॉर्पोरेशनसोबत एक महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक करार केला आहे. या करारानुसार, तेजस नेटवर्क्स ‘5G मॅसिव्ह MIMO’ (Multiple Input Multiple Output) रेडिओ तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि पुरवठा करणार आहे.

MIMO तंत्रज्ञान नक्की काय आहे? 5G मॅसिव्ह MIMO हे प्रगत रेडिओ तंत्रज्ञान आहे. यात हाय-कॅपॅसिटी बेस स्टेशन अँटेना वापरले जातात, जे शेकडो लहान घटकांच्या मदतीने ‘बीमफॉर्मिंग’ करतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, यामुळे मोबाईल वापरकर्त्यांना विनाव्यत्यय इंटरनेट आणि अतिवेगवान डेटाचा अनुभव मिळतो. या तंत्रज्ञानाच्या अंमलबजावणीमुळे टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी क्रांती अपेक्षित आहे, ज्याचा थेट फायदा तेजस नेटवर्क्सला होणार आहे.

कंपनीची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील कल

तेजस नेटवर्क्सचे सध्याचे बाजार भांडवल 7736 कोटी रुपये आहे. कंपनीचा 52 आठवड्यांचा नीचांक 294 रुपये होता, तर उच्चांक 914 रुपयांपर्यंत गेला आहे. TATA समूहाने या कंपनीत गुंतवणूक केल्यापासून कंपनीच्या तांत्रिक क्षमतेत मोठी वाढ झाली आहे. भारताच्या स्वदेशी 5जी (Indigenous 5G) मोहिमेत तेजस नेटवर्क्स अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याने, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हा एक पसंतीचा स्टॉक ठरत आहे.

Iran Israel War : ज्याची भीती होती तेच झालं! महागाईला निमित्त…; सौदी अरेबियाच्या सर्वात मोठ्या तेल कंपनीने थांबवले उत्पादन

