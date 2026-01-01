The surge in mutual funds continues! AUM to reach ₹81 lakh crore in 2025

Mutual Fund News: म्युच्युअल फंडांनी २०२५ मध्येही वाढीचा वेग कायम ठेवला, त्याच्या मालमत्तेच्या बेसमध्ये १४ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे. किरकोळ गुंतवणूकदारांचा वाढता सहभाग आणि सिस्टमॅटिक इनव्हेस्टमेंट प्लानमध्ये (एसआयपी) विक्रमी गुंतवणूक यामुळे नोव्हेंबरपर्यंत व्यवस्थापनाखालील एकूण मालमत्ता (एयूएम) ८१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्यास मदत झाली. असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडिया (एएमएफआय) चे सीईओ वेंकट चालसानी यांनी सांगितले की, उद्योगाचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे. सतत एसआयपी गुंतवणूक परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या (एफपीआय) पैसे काढण्याच्या रकमेची भरपाई करत आहे आणि बाजारातील ताकदीला आधार देत आहे.
हेही वाचा: भारतीय रिअल इस्टेटचा ‘सुवर्णकाळ’! २०२५ मध्ये विक्रमी वाढ; आता २०२६ मध्ये ‘स्मार्ट’ आणि ‘शाश्वत’ घरांचे पर्व
ते म्हणाले की, भविष्यातील निधी प्रवाहाचा ट्रेंड मूल्यांकन आणि जागतिक घडामोडींद्वारे निश्चित केला जाईल, गुंतवणूकदार मोठ्या प्रमाणात भांडवल, वैविध्यपूर्ण आणि संकरित धोरणांना प्राधान्य देत आहेत. एएमएफआयच्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये निव्वळ गुंतवणूक प्रवाह ७लाख कोटी रुपयांचा होता. गुंतवणूकदारांच्या बेसमध्येही ३३.६ दशलक्ष इतकी मोठी वाढ झाली. केवळ एसआयपीद्वारे केलेली गुंतवणूक जवळपास ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. या गुंतवणुकीमुळे उद्योगाची एयूएम २०२४ च्या अखेरीस ६७ लाख कोटी रुपये होती, जी नोव्हेंबर २०२५ च्या अखेरीस २१ टक्के वाढून तब्बल ८१ लाख कोटी रुपये झाली आहे.
हेही वाचा: Swiggy and Zomato Strike: नववर्षात ‘बंपर कमाई’! संपाच्या धास्तीने स्विगी आणि झोमॅटोचे डिलिव्हरी पार्टनर्ससाठी खास ‘गिफ्ट’
हा विकास दर २०२४ मध्ये ३१ टक्के आणि २०२३ मध्ये २७ टक्के वाढीपेक्षा कमी असला तरी, दीर्घकालीन कल अजूनही मजबूत आहे. २०२२ मध्ये उद्योग ७ टक्के आणि २०२१ मध्ये जवळ जवळ २२ टक्के वाढला. ८१ कोटी रुपयांपर्यंत व्यवस्थापनाखालील पकूण मालमता वाढण्यास मदत होईल. या गुंतवणुकीचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फायदा होणार आहे. परदेशी गुंतवणूक जरी बाहेर पडत असतील तरी अंतर्गत गुंतवणुकीचा फंडला फायदा झाला आहे.
डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.