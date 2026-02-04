Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘अपोकॅलिप्टो’ अभिनेता Gerardo Taracena यांचे धक्कादायक निधन; वयाच्या 55 व्या वर्षी अभिनेत्याने घेतला चाहत्यांचा निरोप

"अपोकॅलिप्टो" अभिनेता आणि प्रसिद्ध मेक्सिकन कलाकार जेरार्डो तारासेना यांचे निधन झाले असल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी वयाच्या ५५ ​​व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला, आणि चाहत्यांना या बातमीने मोठा धक्का बसला आहे.

Updated On: Feb 04, 2026 | 08:25 AM
प्रसिद्ध मेक्सिकन अभिनेते आणि नृत्यांगना जेरार्डो तारासेना यांचे ३१ जानेवारी २०२६ रोजी वयाच्या ५५ ​​व्या वर्षी निधन झाले. “अपोकॅलिप्टो” चित्रपटातील त्यांच्या भूमिकेसाठी ते प्रसिद्ध होते. त्यांची कारकीर्द ३० वर्षांहून अधिक काळ चालली आहे. अभिनेत्याच्या या निधनाच्या बातमीने आता त्यांच्या चाहत्यांना धक्का बसला आहे. लोक सोशल मीडियाद्वारे त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहेत.

Maharashtrachi Hasyajatra Gaurav More: महाराष्ट्राची हास्यजत्रा सोडून का गेला होता गौरव? मुलाखतीत केले स्पष्ट

कधी झाले अभिनेत्याचे निधन?

प्रसिद्ध मेक्सिकन अभिनेता आणि डान्सर जेरार्डो तारासेना यांचे ३१ जानेवारी २०२६ रोजी वयाच्या ५५ ​​व्या वर्षी निधन झाले. असोसिएशन नॅशनल डे अ‍ॅक्टोरेस (एएनडीए) ने एका अधिकृत निवेदनात याची पुष्टी केली, ज्यात खोलवर शोक व्यक्त केला गेला. निवेदनात त्यांच्या प्रकृतीबद्दल कोणतीही वैद्यकीय किंवा इतर माहिती देण्यात आली नाही.

गेरार्डो तारासेना यांची संपूर्ण कारकिर्द

गेरार्डो तारासेनाचा जन्म १९७० मध्ये मेक्सिको सिटीमध्ये झाला आहे. चित्रपटसृष्टीत येण्यापूर्वी त्यांनी नर्तक आणि नाट्य अभिनेता म्हणून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. गेरार्डो तारासेनाने “मॅन ऑन फायर,” “द मेक्सिकन” आणि नेटफ्लिक्स मालिका “नार्कोस: मेक्सिको” यासह अनेक प्रमुख चित्रपट आणि मालिकांमध्ये काम केले आहे. नेटफ्लिक्स मालिका “नार्कोस: मेक्सिको” मध्ये ड्रग्ज लॉर्ड पाब्लो अकोस्टा म्हणून जेरार्डोला विशेष प्रसिद्धी मिळाली आहे. जेरार्डो हे नेहमीच चाहत्यांचे आवडते अभिनेते राहणार आहेत.

Gopichand Padalkar Song: “आमच्या नादाला लागण्याआधी…”; आमदार गोपीचंद पडळकरांचा नवा स्वॅग, गाण्याने सोशल मीडियावर लावली आग!

अभिनेत्याच्या अकॅडमीने केली निधनाची पुष्टी

शोक व्यक्त करत अकॅडमीने लिहिले, “मेक्सिकन सिनेमातील एक अत्यंत महत्त्वाचा अभिनेता आपण गमावला आहे. त्यांच्या अभिनयात प्रामाणिकपणा, तीव्रता आणि मानवी भावना स्पष्टपणे दिसत होत्या.” ‘द व्हायोलिन’, ‘अपोकॅलिप्टो’, ‘हेल’, ‘द झोन’ यांसारख्या अनेक गाजलेल्या चित्रपटांत त्यांनी लक्षवेधी भूमिका साकारल्या आहेत. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांना तीन वेळा एरियल पुरस्कारासाठी नामांकनही मिळाले आहेत.

२०१८ ते २०२० या काळात प्रसारित झालेल्या ‘नार्कोस: मेक्सिको’ मालिकेच्या ११ भागांमध्ये त्यांनी काम केले होते. तसेच मेल गिब्सन दिग्दर्शित ‘अपोकॅलिप्टो’ (2006) या चित्रपटातील भूमिकेसाठीही ते ओळखले जातात. त्यांच्या निधनामुळे मेक्सिकन चित्रपटसृष्टीवर शोककळा पसरली आहे.

Published On: Feb 04, 2026 | 08:25 AM

Feb 04, 2026 | 08:25 AM
