‘माझ्या मृत्यूला माझे आईवडील जबाबदार…’, ‘बिग बॉस’ फेम अनुराग डोभालच्या व्हिडीओने उडवली खळबळ, पोस्ट करत म्हणाला…

“बिग बॉस” फेम युट्यूबर अनुराग डोभाल याची काही दिवसांपूर्वी एक पोस्ट सोशल मीडियावरल व्हायरल झाली होती. तेव्हा त्याने त्याच्या हत्येचा कोणती तरी कट रचत आहे असं सांगितले होते. आता सोशल मीडियावर या युट्यूबरचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये तो रडत आणि आत्महत्येबद्दल बोलत असल्याचे दिसत आहे. अनुराग डोभाल असेही म्हणत आहे की तो तुटला आहे आणि हा त्याचा शेवटचा व्हिडिओ आहे. अनुरागने त्याच्या युट्यूब चॅनलवर हा व्हिडिओ शेअर करताच काही मिनिटांतच तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. अनुरागचे चाहतेही चिंतेत आहेत.
अनुराग डोभाल हा जगभरात UK07 रायडर म्हणून ओळखले जातो. “बिग बॉस १७” मध्ये आपल्या खेळाने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणाऱ्या अनुरागच्या एका व्हायरल व्हिडिओमुळे सर्व सोशल मीडिया वापरकर्त्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अनुरागने त्याच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलवर दोन तासांचा व्हीलॉग शेअर केला आहे, ज्यामध्ये तो त्याच्या आयुष्यातील संघर्ष सांगत आहे.
व्हिडिओच्या सुरुवातीला, अनुरागने घोषणा केली आहे की तो कायमचा युट्यूब सोडत आहे आणि हा त्याचा शेवटचा व्लॉग आहे. तो यावेळी रडताना दिसतोय, यावेळी तो म्हणतो, “गेल्या काही महिन्यांत माझे आयुष्य इतके बदलले आहे, जे मी कधीच कल्पना केले नव्हते. परिस्थिती मला अशा प्रकारे विस्कळीत करेल असे मी कधीच स्वप्नातही पाहिले नव्हते. माझे आईवडील, भाऊ कलाम आणि बहीण श्रेया माझ्या मृत्यूसाठी जबाबदार असतील.” त्याच्या संघर्षांची आठवण करून देत युट्यूबरने स्पष्ट केले की तो फक्त १४ वर्षांचा असताना त्याला ब्रेन ट्यूमर असल्याचे निदान झाले. असे असूनही, त्याने अभ्यासाचा दबाव सहन केला आणि कुटुंबाला आर्थिक मदत करण्यासाठी ट्यूशन देखील शिकवले. परंतु त्याच्या मते, एवढ्या कठोर परिश्रमानंतरही त्याला बदल्यात फक्त वेदना आणि दुःख मिळाले.
