2 लाख गुंतवा अन् मिळवा 90,000 चा नफा, कमी गुंतवणूक अधिक नफा, पोस्ट ऑफिसची जबरदस्त योजना

Post Office Scheme News in Marathi : प्रत्येकजण उत्पन्नाचा काही भाग वाचवतो आणि अशा ठिकाणी गुंतवणूक करण्याची योजना आखतो जिथे त्यांचे पैसे सुरक्षित असतील आणि चांगले परतावा मिळतो. या संदर्भात, पोस्ट ऑफिसद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सरकारी योजना खूप लोकप्रिय आहेत. जिथे सरकार स्वतः गुंतवलेल्या निधीच्या सुरक्षिततेची हमी देते. अशीच एक लोकप्रिय योजना म्हणजे पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट, एफडी सारखीच, ज्यामध्ये फक्त २ लाखांच्या गुंतवणुकीतून ९०,००० मिळू शकतात आणि तेही केवळ व्याजातून मिळते, नेमकी ही योजना काय आहे? जाणून घ्या.. .
पोस्ट ऑफिस सर्व वयोगटांसाठी बचत योजना चालवते. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजनेबद्दल बोलायचे झाले तर, शून्य जोखीम सोबतच, ते सरकारकडून मजबूत व्याज देखील देते, गुंतवणुकीवर उत्कृष्ट परतावा देते. गुंतवणूकदारांना या योजनेअंतर्गत सरकारकडून ७.५% व्याज मिळत आहे. ही केवळ एक सुरक्षित गुंतवणूक नाही तर ही सरकारी योजना कर सवलती देखील देते, ज्यामुळे ती आणखी लोकप्रिय होते. या योजनेत गुंतवणूक पाच वर्षांपर्यंत करता येते.
पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉझिट योजनेअंतर्गत, गुंतवणूकदार वेगवेगळ्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करू शकतात. ठेवी १ वर्ष, २ वर्षे, ३ वर्षे आणि ५ वर्षांसाठी उपलब्ध आहेत. वेगवेगळ्या कालावधीसाठी मिळणारे व्याज एका वर्षाच्या गुंतवणुकीसाठी ६.९%, २ किंवा ३ वर्षांच्या गुंतवणुकीसाठी ७% आणि ५ वर्षांच्या गुंतवणुकीसाठी ७.५% आहे.
ही पोस्ट ऑफिस योजना देखील खास आहे कारण ती गुंतवणूकदारांना केवळ व्याजातून भरीव परतावा मिळवून देते. जास्तीत जास्त परतावा मिळविण्यासाठी ५ वर्षांचा पर्याय निवडणे फायदेशीर ठरेल. समजा तुम्ही ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी ₹२ लाख रुपये एका टाईम डिपॉझिट योजनेत गुंतवले, तर ७.५% व्याजदराने, तुमचा एकूण निधी ₹२,८९,९९० होईल. व्याजाची रक्कम ₹८९,९९० होईल. तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीची रक्कम वाढवून व्याजातून आणखी जास्त कमाई करू शकता. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या गुंतवणूकदाराने या पोस्ट ऑफिस योजनेत पाच वर्षांसाठी ₹५ लाख रुपये गुंतवले, तर व्याजाची कमाई ₹२,२४,९७४ होईल आणि निधी ₹७,२४,९७४ होईल.
पीओ टाईम डिपॉझिट योजना आयकर विभागाकडून कलम ८०सी अंतर्गत कर सूट देखील देते. तुम्ही या बचत योजनेअंतर्गत एकल किंवा संयुक्त खाते उघडू शकता. पोस्ट ऑफिस टाईम डिपॉझिट खाते किमान ₹१,००० सह उघडता येते, ज्यावर वार्षिक व्याज जमा होते. कमाल गुंतवणूक मर्यादा नाही, म्हणजे तुम्ही जितके जास्त गुंतवणूक कराल तितके तुमचे व्याज उत्पन्न वाढेल.