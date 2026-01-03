Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Venezuela US War : तेलापासून ते औषधांपर्यंत महाग होणार की…! व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्याचा भारतावर कसा होईल परिणाम?

अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर हल्ला केल्यानंतर याचा परिणाम भारत आणि व्हेनेझुएलामध्ये विविध प्रकारच्या वस्तूंची निर्यात आणि आयातीवर होण्याची शक्यता आहे. कराकसमध्ये किमान सात स्फोट झाले. 

Updated On: Jan 03, 2026 | 06:42 PM
India Venezuela Trade: अमेरिकेने व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकसमध्ये शनिवारी पहाटे जोरदार स्फोट झाले. शहरातील विविध भागांत एकामागून एक मोठ्या आवाजाचे धमाके ऐकू आले. या स्फोटांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण असून आणि अनेक लोक घाबरून रस्त्यावर आले. कराकसमध्ये किमान सात स्फोट झाले आणि कमी उंचीवर उडणाऱ्या विमानांचा आवाज ऐकू आला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी यापूर्वी अशा हल्ल्याचे संकेत दिले होते. अमेरिका व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना कायदेशीर नेता म्हणून मान्यता देत नाही आणि त्यांना हुकूमशहा म्हणतो. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर अनेक निर्बंध लादले आहेत, ज्यात त्याच्या कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्याचा भारतावरही खोल परिणाम होऊ शकतो.

धक्कादायक! ‘लाडक्या बहिणीं’चे संकेतस्थळ बंद, ग्रामीण भागात अडचणी

भारत आणि व्हेनेझुएला विविध प्रकारच्या वस्तूंचा व्यापार करतात. भारत व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल देखील खरेदी करतो. रिलायन्सच्या जामनगर रिफायनरीसारख्या भारतातील प्रमुख रिफायनरी या विशिष्ट प्रकारच्या स्वस्त आणि घन तेलावर प्रक्रिया करण्यासाठी डिझाइन केलेल्या आहेत. या तेलाचा वापर डिझेल आणि पेट्रोल सारख्या मौल्यवान इंधनांच्या निर्मितीसाठी केला जातो. जर हा तेल पुरवठा थांबला तर भारताला दररोज अंदाजे 600,000 बॅरल तेलाचे नुकसान होईल. यामुळे भारतीय कंपन्यांना मध्य पूर्व किंवा कॅनडामधून महागडे तेल खरेदी करावे लागेल.

भारत-व्हेनेझुएला व्यापार

भारत व्हेनेझुएलाला औषधनिर्माण, लस, यंत्रसामग्री, कापूस कापड, रसायने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स विकतो. भारत व्हेनेझुएलाच्या महत्त्वाच्या औषधविषयक गरजा पूर्ण करतो, बहुतेकदा कमी किमतीत किंवा मोफत पुरवला जातो. भारत व्हेनेझुएलामधून कच्चे तेल, पेट्रोलियम कोक, लोखंडी भंगार, तांबे भंगार आणि काही सेंद्रिय रसायने खरेदी करतो. २०२३-२४ मध्ये, भारताने व्हेनेझुएलामधून अंदाजे $४३.४ दशलक्ष किमतीचे भंगार लोखंड आयात केले. २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, भारताने व्हेनेझुएलामधून अंदाजे $३६.२० दशलक्ष किमतीचे अॅल्युमिनियम आयात केले. हे ऑटोमोबाईल्स, बांधकाम आणि वीज निर्मितीमध्ये वापरले जाते.

भारतावर काय परिणाम झाला आहे?

व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांचा भारतावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. भारत व्हेनेझुएलामधून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल आयात करतो. आता, या तेलावरील अवलंबित्व भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी धोका बनला आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, २०२४ मध्ये भारताने व्हेनेझुएलामधून अंदाजे २२ दशलक्ष बॅरल तेल आयात केले.

भारताची सरकारी तेल कंपनी, ओएनजीसी विदेशने व्हेनेझुएलामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. निर्बंधांमुळे ओएनजीसी विदेशची अंदाजे $६०० दशलक्ष मालमत्ता रोखण्यात आली आहे. हा कंपनीसाठी मोठा धक्का आहे. भारताची व्हेनेझुएलाला होणारी औषधी आणि कपड्यांची निर्यातही घटली आहे, ज्यामुळे भारताचा व्यापार धोक्यात आला आहे. व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळे भारत आणि व्हेनेझुएलातील निर्यात आणि आयात थांबू शकते.

भारत हस्तक्षेप का करत नाही?

भारत अमेरिका आणि व्हेनेझुएलातील युद्धात हस्तक्षेप करू इच्छित नाही. अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर तेल निर्बंध लादले असतानाही भारताने त्याची टीका केली नाही. खरं तर, भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार करार अद्याप अंतिम झालेला नाही. जर भारताने अमेरिका-व्हेनेझुएला मुद्द्याबद्दल बोलले तर हा व्यापार करार पुन्हा थांबू शकतो.

Budget 2026 : २०२६ च्या अर्थसंकल्पात घर खरेदीदारांसाठी आनंदाची बातमी? गृहकर्ज स्वस्त होणार!

Published On: Jan 03, 2026 | 05:06 PM

