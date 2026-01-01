Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India Economic Growth: भारत चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था! जपानला मागे टाकत घेतली ऐतिहासिक झेप

२०२५ मध्ये ४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह, भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि पुढील अडीच ते तीन वर्षांत जर्मनीला मागे टाकेल. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती दिली.

Updated On: Jan 01, 2026 | 10:42 AM
  • भारताने जपानला मागे टाकले
  • बनली जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था
  • २०३० पर्यंत भारताचा जीडीपी ७.३ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल
 

India Economic Growth: २०२५ मध्ये ४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या जीडीपीसह, भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि पुढील अडीच ते तीन वर्षांत जर्मनीला मागे टाकेल. सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली. तज्ज्ञांचा हवाला देत सरकारने असा अंदाज वर्तवला आहे की २०३० पर्यंत भारताचा जीडीपी ७.३ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल. ओईसीडीने २०२५ मध्ये ६.७ टक्के आणि २०२६ मध्ये ६.२ टक्के वाढीचा अंदाज वर्तवला आहे. सरकारने म्हटले आहे की भारत जगातील सर्वांत वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे.

हेही वाचा: Mutual Fund: म्युच्युअल फंडांचा झपाटा कायम! २०२५ मध्ये एयूएम ८१ लाख कोटींवर

चालू आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहीत, २०२५-२६, विकास दर सहा तिमाहींमधील सर्वाधिक होता आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था देखील आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे त्यानंतर चीन दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, २०२५ मधील सुधारणांची झलक देणाऱ्या सरकारी निवेदनात म्हटले आहे की, मजबूत खाजगी वापरामुळे देशांतर्गत घटकांनी जीडीपी विस्तारात मध्यवर्ती भूमिका बजावली. आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींनी पुन्हा एकदा सांगितले आहे की भारताचा विकास दर पुढेही मजबूत राहील. सर्वांत वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल मूडीजला भारत जी२० देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल अशी अपेक्षा आहे, २०२६ मध्ये विकास दर ६.४ टक्के आणि २०२७ मध्ये ६.५ टक्के असेल. आयएमएफने २०२५ साठी ६.६ टक्के आणि २०२६ साठी ६.२ टक्के वाढीचा अंदाज वाढवला आहे.

हेही वाचा: होमलेनची फ्रँचायझी विस्तार योजना वेगात! २२ टक्के महसूलवाढीसह ७५६ कोटी रुपयांची कामगिरी

तैवानवरून चीन आणि जपानमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. तैवानबाबत नवीन पंतप्रधानांच्या विधानापासून चीन जपानविरुद्ध आधाडी उघडत आहे. भारत जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे, त्यामुळे चीनला पुन्हा एकदा संधी मिळाली आहे. चीनच्या सरकारी वृतपत्राचे माजी संपादक आणि त्यांच्या विषारी भाषणासाठी प्रसिद्ध असलेले हु झिजिन यांनीही जपानवर जोरदार हल्ला चढवला, तर भारताचे व्यंग्यात्मक अभिनंदन करताना, त्यांनीही जपानवर जोरदार हल्ला चढवला, त्यांनी म्हटले की जपान सध्या सर्वांत वाईट परिस्थितीत आहे. हूँ झिजिन यांनी भारताच्या यशावरही निशाणा साचला, ते म्हणाले, “मी भारताचे अभिनंदन करती, पण ते अजूनही चीनपेक्षा १६ वर्षे मागे आहे. हु झिजिन यांनी एक्स वर पोस्ट केले.

Jan 01, 2026 | 10:42 AM

