Venezuelan Govt On Blast: अमेरिकेचा व्हेनेझुएलावर हवाई हल्ला, अनेक ठिकाणी बॉम्बस्फोट, सरकारकडून आणीबाणी जाहीर

Venezuelan Govt On Blast News Marathi: व्हेनेझुएलाची राजधानी कराकस अनेक कमी उंचीच्या विमानांच्या आवाजाने हादरली आणि त्यानंतर शहरात किमान सात स्फोट झाले. स्थानिक वेळेनुसार शुक्रवारी रात्री २:०० उशिरा (२ जानेवारी २०२६) ही घटना घडली. ज्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. या घटनेनंतर काही तासांनी, व्हेनेझुएलाच्या सरकारने अधिकृत प्रतिक्रिया जारी केली आणि त्याला देशाच्या सार्वभौमत्वावर थेट लष्करी हल्ला म्हटले.
व्हेनेझुएलाच्या सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बोलिव्हेरियन रिपब्लिक ऑफ व्हेनेझुएल सध्याच्या अमेरिकेच्या सरकारने व्हेनेझुएलाच्या प्रदेशावर आणि नागरिक लोकसंख्येवर केलेल्या अत्यंत गंभीर लष्करी आक्रमणाला पूर्णपणे नकार देतो, निषेध करतो आणि तीव्र निषेध करतो. सरकारच्या मते, हा हल्ला फक्त कराकसपुरता मर्यादित नव्हता, तर मिरांडा, अरागुआ आणि ला ग्वेरा या राज्यातील नागरी आणि लष्करी क्षेत्रांना देखील लक्ष्य करण्यात आले. सरकारचा असा दावा आहे की या कारवाईमुळे केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला नाही तर नागरिकांचे जीवनही धोक्यात आले.
व्हेनेझुएलाने या कथित हल्ल्याचे वर्णन संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेचे उघड उल्लंघन म्हणून केले आहे. सरकारच्या मते, हा हल्ला संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कलम १ आणि २ चे उल्लंघन करतो, जे सार्वभौमत्व, कायदेशीर समानता आणि बळाच्या वापरावर बंदी घालण्याची हमी देते. सरकारने म्हटले आहे की हा हल्ला आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि स्थिरतेला, विशेषतः लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमधील शांततेला गंभीर धोका निर्माण करतो.
व्हेनेझुएलाच्या सरकारने आरोप केला आहे की हा हल्ला देशाच्या धोरणात्मक संसाधनांवर, विशेषतः त्याचे तेल आणि खनिज साठे ताब्यात घेण्यासाठी आणि त्याचे राजकीय स्वातंत्र्य जबरदस्तीने तोडण्यासाठी केला गेला होता. सरकारने म्हटले आहे की असे प्रयत्न भूतकाळात अयशस्वी झाले आहेत आणि भविष्यात यशस्वी होणार नाहीत. निवेदनात म्हटले आहे की दोनशे वर्षांहून अधिक काळ स्वतंत्र असलेला व्हेनेझुएला कोणत्याही वसाहतवादी किंवा साम्राज्यवादी दबावापुढे झुकणार नाही.
सरकारी निवेदनात व्हेनेझुएलाच्या ऐतिहासिक संघर्षांचाही उल्लेख आहे. त्यात म्हटले आहे की १८११ पासून देशाने असंख्य साम्राज्यवादी शक्तींचा सामना केला आहे. १९०२ च्या बॉम्बस्फोटाचा उल्लेख करून, त्यात म्हटले आहे की तरीही, व्हेनेझुएला परकीय दबावापुढे झुकला नाही. सरकारने म्हटले आहे की आज, बोलिव्हर, मिरांडा आणि स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारशाने, व्हेनेझुएलाचे लोक पुन्हा एकदा त्यांच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्यासाठी उभे आहेत.
व्हेनेझुएलाच्या सरकारने देशातील सर्व सामाजिक आणि राजकीय शक्तींना या कथित साम्राज्यवादी हल्ल्याविरुद्ध जनआंदोलन सक्रिय करण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बोलिव्हेरियन राष्ट्रीय सशस्त्र दलांसह आणि लोक, सैन्य आणि पोलिसांची एकता देशाच्या सार्वभौमत्वाचे आणि शांततेचे रक्षण करण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहेत. सरकारने असेही जाहीर केले आहे की ते संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव, CELAC आणि अलिप्त चळवळीकडे औपचारिक तक्रार दाखल करेल.
या घटनेनंतर राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी देशात आणीबाणीची स्थिती जाहीर करणाऱ्या एका हुकुमावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यांनी संविधान आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कायद्यांनुसार सर्व राष्ट्रीय संरक्षण योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही संभाव्य सशस्त्र संघर्षाला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रपतींनी सर्व राज्ये आणि नगरपालिकांमध्ये संरक्षण ऑपरेशनल संस्था तात्काळ तैनात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेच्या कलम ५१ चा हवाला देत, व्हेनेझुएलाने म्हटले आहे की ते आपल्या नागरिकांचे, आपल्या प्रदेशाचे आणि आपल्या स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर स्वसंरक्षणाचा अधिकार राखून ठेवते. सरकारने लॅटिन अमेरिका, कॅरिबियन आणि जगभरातील देशांना या कथित आक्रमणाविरुद्ध एकत्र येण्याचे आवाहन केले आहे.