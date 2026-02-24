महाराष्ट्र शासन यांच्या ‘महा अॅग्री-एआय धोरण २०२५–२०२९’ अंतर्गत Findability Sciences Pvt Ltd ची नवोन्मेष निधीसाठी निवड करण्यात आली आहे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जनरेटिव्ह एआय आणि आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी हा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
हे धोरण शेतकरी-केंद्रित कृषी परिवर्तनाला गती देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. उत्पादनक्षमता वाढवणे, हवामान बदलांना तोंड देण्याची क्षमता निर्माण करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे यावर विशेष भर दिला जात आहे. तसेच ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनेशी सुसंगत प्रगती साधण्यासोबतच संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये योगदान देणे हेही या धोरणाचे महत्त्वाचे ध्येय आहे. महाराष्ट्राला एआय-आधारित कृषी नवकल्पनांमध्ये अग्रस्थानी आणण्याचा शासनाचा स्पष्ट उद्देश या उपक्रमातून दिसून येतो.
फाइंडेबिलिटी सायन्सेसची निवड त्यांच्या एंटरप्राइज एआय, प्रगत विश्लेषण आणि डेटा-आधारित उपाययोजनांतील सखोल अनुभवामुळे झाली आहे. विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी कार्यक्षम आणि परिणामकारक डिजिटल उपाय विकसित केले आहेत. त्यांच्या पुढील पिढीच्या एआय प्लॅटफॉर्म Stomata Labs द्वारे शेती, साखर उद्योग आणि संबंधित मूल्यसाखळीमध्ये स्मार्ट सोल्यूशन्स विकसित केले जात आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे शेतातील उत्पादनक्षमता वाढते, संसाधनांचा कार्यक्षम वापर होतो आणि साखर कारखान्यांची कार्यक्षमता सुधारते.
कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद महुरकर यांनी या निवडीबद्दल समाधान व्यक्त करताना सांगितले की, ही मान्यता त्यांच्या एआय-आधारित उपाययोजनांच्या प्रभावीतेची पावती आहे. त्यांच्या मते, या तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी, कारखाना व्यवस्थापक आणि धोरणनिर्माते अधिक अचूक, जलद आणि डेटा-आधारित निर्णय घेऊ शकतात. यामुळे शेती आणि औद्योगिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. एकूणच, या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्र अधिक स्मार्ट, शाश्वत आणि तंत्रज्ञान-सक्षम बनण्याची अपेक्षा आहे. एआय आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या मदतीने शेतीतील आव्हानांना उत्तर देत, राज्यातील कृषी अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा देण्याचा हा महत्त्वाचा प्रयत्न मानला जात आहे.