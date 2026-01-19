Todays Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या दरांचा खेळ सुरूच! तुमच्या शहरात किती आहे आजचा भाव?

Wipro Net Profit fell: कामगार संहितेचा फटका, तरीही विप्रोचा महसूल मजबूत
भारतात 18 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,378 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,180 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,784 रुपये होता. भारतात 18 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,800 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,780 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,840 रुपये होता. भारतात 18 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,830 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,830 रुपये आहे.
दिल्ली आणि चंदीगड या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,980 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,820 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,860 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,880 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|बंगळुरु
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|पुणे
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|केरळ
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|कोलकाता
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|मुंबई
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|नागपूर
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|हैद्राबाद
|₹1,31,790
|₹1,43,770
|₹1,07,830
|जयपूर
|₹1,31,940
|₹1,43,920
|₹1,07,980
|लखनौ
|₹1,31,940
|₹1,43,920
|₹1,07,980
|चंदीगड
|₹1,31,940
|₹1,43,920
|₹1,07,980
|दिल्ली
|₹1,31,940
|₹1,43,920
|₹1,07,980
|नाशिक
|₹1,31,820
|₹1,43,800
|₹1,07,860
|सुरत
|₹1,31,840
|₹1,43,820
|₹1,07,880