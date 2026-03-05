उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ चे भव्य पुनरागमन, संगीतप्रेमींसाठी खास अनुभव

उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ग्रेस फाउंडेशनतर्फे ९ मार्च २०२६ रोजी मुंबईतील रवींद्र नाट्य मंदिर येथे ❝हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन❞ या अविस्मरणीय संगीत कार्यक्रमाचे भव्य पुनरागमन होणार आहे.
ही संकल्पना श्री शशी व्यास यांनी २००८ साली एका गहन विचारातून साकारली होती. त्यानुसार, “मानवाने सर्वप्रथम ऐकलेला नाद म्हणजे आईच्या उदरातील हृदयाची धडधड.” या प्रेरणेवर आधारित कार्यक्रमाचे कलात्मक सामर्थ्य उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी तत्काळ ओळखले आणि आपला सहर्ष सहभाग नोंदवला.
या कार्यक्रमात ताल आणि संगीताच्या माध्यमातून हृदयाच्या धडधडीशी मानवाच्या सुरसंगीताचा खोल अनुभव प्रेक्षकांना मिळणार आहे. कार्यक्रमाची संकल्पना, संगीत आणि कला यांचा अद्वितीय संगम अनुभव घेण्यासाठी संगीतप्रेमींमध्ये विशेष उत्सुकता आहे.
ग्रेस – (गुणीजान रिसर्च, आर्ट, कल्चर अँड एज्युकेशन) फाउंडेशनतर्फे उस्ताद झाकीर हुसेन यांच्या ७५व्या जयंतीनिमित्त ‘हार्टबीट्स – द म्युझिक विदिन’ या प्रतिष्ठित संगीत अनुभवाचे पुनरुज्जीवन करण्यात येत आहे. हा कार्यक्रम संगीताच्या त्या आदिम स्पर्शाला उजाळा देतो, ज्या ठोक्यापासून प्रत्येक माणसाने आयुष्यात सर्वप्रथम ऐकलेला आवाज म्हणजे आईच्या उदरातील हृदयाचा ठोका.
ही संकल्पना श्री शशी व्यास यांनी २००८ साली साकारली. तेव्हा उस्ताद झाकीर हुसेन यांनी या कार्यक्रमाचे कलात्मक सामर्थ्य तत्काळ ओळखले आणि सहर्ष सहभाग नोंदवला. त्यांच्या सहभागामुळे हा कार्यक्रम संगीत रसिकांसाठी अविस्मरणीय ठरला.
हार्टबीट्स हा अनुभव गायन आणि वादनाच्या अद्भुत संगमातून रंगमंचावर साकार होतो, ज्यात संथ भक्तिगीत मनाला शांत करतात तर उत्तुंग ताल संगीतप्रेमींमध्ये रोमांच जागवतो. मूळ कार्यक्रमात उस्ताद झाकीर हुसेन, शंकर महादेवन, व्ही. सेल्वागणेश, यू. श्रीनिवास आणि शिवमणी यांनी मुंबई, दिल्ली, बेंगळुरू आणि कोलकाता येथे कार्यक्रम सादर केला होता. प्रत्येक शहरात रसिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.
२०२६ – नव्या पिढीच्या ऊर्जेसह पुनरागमन
१८ वर्षांनंतर, हार्टबीट्स पुन्हा रंगमंचावर येत आहे — नव्या दृष्टीने आणि ताज्या ऊर्जेसह. या मैफलीत भारताच्या संगीत परंपरेचे वारसदार असलेल्या युवा प्रतिभावंतांचा समावेश करण्यात आला आहे.
सहभागी कलाकार:
एस. आकाश – बासरी
मेहताब अली नियाझी – सितार
सिद्धार्थ बेलमन्नू – गायन
शिखरनाद कुरेशी – ड्रम्स
स्वामीनाथन सेल्वगणेश – कंजिरा
इशान घोष – तबला
कौशिकी जोगळेकर – कीबोर्ड
श्री शशी व्यास, संस्थापक व संचालक, पंचम निषाद म्हणाले, “संगीत हे हृदयाच्या ठोक्याची भाषा आहे. ती आपल्याशी शब्द कळण्यापूर्वीच बोलते. हार्टबीट्सचे पुनरुज्जीवन त्या शाश्वत संवादाला जिवंत ठेवण्याचा आणि गुरूंना वंदन करण्याचा प्रयत्न आहे, ज्यांनी संगीताला दैवाचे प्रवेशद्वार बनवले.”