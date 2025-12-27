Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: तुमच्या शहरात काय आहेत आज सोन्या – चांदीचे दर? एका क्लिकवर जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याच्या आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. भारतातील अनेक शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये आहे.

Updated On: Dec 27, 2025 | 08:24 AM
  • सोन्याच्या दरात मोठी वाढ
  • चांदीने पार केला 2 लाख 40 हजार रुपयांचा टप्पा
  • नाशिक शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,390 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 27 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,003 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,836 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,503 रुपये आहे. भारतात 27 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. भारतात 27 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये आहे.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,060 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,080 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,180 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,180 रुपये आहे.

भारतात 26 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,926 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,766 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,445 रुपये होता. भारतात 26 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये होता. भारतात 26 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,100 रुपये होता.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
बंगळुरु ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
केरळ ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
कोलकाता ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
मुंबई ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
पुणे ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
नागपूर ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
हैद्राबाद ₹1,28,360 ₹1,40,030 ₹1,05,030
चंदीगड ₹1,28,510 ₹1,40,180 ₹1,05,180
जयपूर ₹1,28,510 ₹1,40,180 ₹1,05,180
लखनौ ₹1,28,510 ₹1,40,180 ₹1,05,180
दिल्ली ₹1,28,510 ₹1,40,180 ₹1,05,180
सुरत ₹1,28,410 ₹1,40,080 ₹1,05,080
नाशिक ₹1,28,390 ₹1,40,060 ₹1,05,060

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

