Todays Gold-Silver Price: तुमच्या शहरात काय आहेत आज सोन्या – चांदीचे दर? एका क्लिकवर जाणून घ्या सविस्तर

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. हैद्राबाद शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,060 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,060 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,410 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,080 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,510 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,180 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,180 रुपये आहे.
भारतात 26 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,926 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,766 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,445 रुपये होता. भारतात 26 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,660 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,39,260 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,04,450 रुपये होता. भारतात 26 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,100 रुपये होता.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|बंगळुरु
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|केरळ
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|कोलकाता
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|मुंबई
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|पुणे
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|नागपूर
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|हैद्राबाद
|₹1,28,360
|₹1,40,030
|₹1,05,030
|चंदीगड
|₹1,28,510
|₹1,40,180
|₹1,05,180
|जयपूर
|₹1,28,510
|₹1,40,180
|₹1,05,180
|लखनौ
|₹1,28,510
|₹1,40,180
|₹1,05,180
|दिल्ली
|₹1,28,510
|₹1,40,180
|₹1,05,180
|सुरत
|₹1,28,410
|₹1,40,080
|₹1,05,080
|नाशिक
|₹1,28,390
|₹1,40,060
|₹1,05,060