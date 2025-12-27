Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

IND vs SL Women : हरमनप्रीत कौरने श्रीलंकेविरुद्ध विजय मिळवून मेग लॅनिंगचा मोडला विश्वविक्रम, टीम इंडियाने केली ही कामगिरी

रमनप्रीतने १३० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचे ७७ विजय मिळवले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाच्या मेग लॅनिंगला मागे टाकले आहे, ज्याने कर्णधार म्हणून १०० पैकी ७६ सामने जिंकले होते.

Updated On: Dec 27, 2025 | 08:19 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Harmanpreet Kaur breaks Meg Lanning’s record : भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यामध्ये पाच सामन्यांची टी20 मालिका खेळवली जात आहे. या मालिकेच्या पहिल्या तीनही सामन्यामध्ये भारताच्या संघाचा श्रीलंकेवर दबदबा पाहायला मिळाला. भारताच्या संघाने पहिल्या तीनही सामन्यामध्ये वर्चस्व पाहायला मिळाला. या तीनही सामन्यामध्ये श्रीलंकेच्या संघाची निराशाजनक फलंदाजी पाहायला मिळाली. शुक्रवारी तिरुअनंतपुरममधील ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर झालेल्या तिसऱ्या महिला टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा ८ विकेट्सने पराभव केला. 

या विजयासह हरमनप्रीत कौर महिला टी-२० मध्ये सर्वाधिक विजय मिळवणारी कर्णधार बनली. हरमनप्रीतने १३० टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारताचे ७७ विजय मिळवले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियाच्या मेग लॅनिंगला मागे टाकले आहे, ज्याने कर्णधार म्हणून १०० पैकी ७६ सामने जिंकले होते.

IND W vs SL W 3rd T2OI: शेफालीची फटकेबाजी अन् दीप्तीची फिरकी; भारताने श्रीलंकेला ८ विकेट्सनी लोळवलं, मालिका केली नावावर

सर्वाधिक टी-२० सामन्यांमध्ये कर्णधारपदाचा विक्रम

कर्णधार म्हणून तिचे १३० सामने हे महिला टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये कोणत्याही क्रिकेटपटूने सर्वाधिक विजय मिळवले आहेत. इंग्लंडच्या हीदर नाईट (९६ सामन्यांमध्ये ७१ विजय) आणि चार्लोट एडवर्ड्स (९३ सामन्यांमध्ये ६८ विजय) यांनी कर्णधार म्हणून सर्वाधिक विजय मिळवण्याच्या यादीत हरमनप्रीत आणि लॅनिंग यांच्यानंतर स्थान पटकावले आहे.

२६ डिसेंबर २०२५ रोजी, भारतीय महिला क्रिकेट संघाने उत्कृष्ट कामगिरी केली आणि श्रीलंकेविरुद्ध पाच सामन्यांची महिला टी२० आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली, पहिल्या तीन सामन्यांनंतर ३-० अशी आघाडी घेतली. मध्यमगती गोलंदाज रेणुका सिंग ठाकूरने चार विकेट्स घेतल्या आणि सलामीवीर शफाली वर्माने शानदार ७९ धावा केल्या ज्यामुळे भारताने ११३ धावांचे लक्ष्य केवळ १३.२ षटकांत पूर्ण केले.

महिला टी२० मधील विजयांच्या बाबतीत अव्वल कर्णधारांची यादी

१. हरमनप्रीत कौर (भारत) – १३० सामन्यांत ७७ विजय

२. मेग लॅनिंग (ऑस्ट्रेलिया) – १०० सामन्यांत ७६ विजय

३. हीदर नाईट (इंग्लंड) – ९६ सामन्यांत ७१ विजय

४. चार्लोट एडवर्ड्स (इंग्लंड) – ९३ सामन्यांत ६८ विजय

५. नारुमोल चायवाई (थायलंड) – ७९ सामन्यांत ५५ विजय

६. मेरी डायन बिमेनिमाना (रवांडा) – ८४ सामन्यांत ५२ विजय

Published On: Dec 27, 2025 | 08:19 AM

