India-US Space Partnership: भारतीय राजदूत मोहन क्वात्रा यांचे भारत–अमेरिका संबंधांवर मोठे विधान! भारत-अमेरिका अंतराळ.. 

India-US Space Partnership: अमेरिका राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५०% अतिरिक्त कर लादल्याने दोन्ही देशातील व्यापार संबंधामध्ये तणाव निर्माण झाला होता. यामुळे भारताला जास्त फरक नसेल पडला तरी अमेरिकेला अनेक गोष्टींना सामोरे जावे लागले. तत्पूर्वी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकेला गेले असता अनेक मुद्द्यांवर त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली तेव्हा अंतराळ भागीदारी संबधित देखील चर्चा झाली होती. त्यानंतर अमेरिकेने लावलेल्या अतिरिक्त करामुळे तुम्ही देशातील संबंध बिघडले होते.
हेही वाचा: Income Tax Refund: आयकर परतावा रखडला! लाखो करदाते अजूनही प्रतीक्षेत; रिफंड विलंबाचे मुख्य कारण जाणून घेऊया
आता मात्र, भारत आणि अमेरिका व्यापार आणि शुल्कांवर वाटाघाटी सुरू ठेवत आहेत आणि दोन्ही देश शक्य तितक्या लवकर परस्पर फायदेशीर आणि संतुलित व्यापार करारावर पोहोचण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. अमेरिकेतील भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा यांनी एका मुलाखतीत माध्यमांशी बोलताना अमेरिका-भारत संबंधावर भाष्य केले. क्वात्रा म्हणाले की भारत युनायटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (यूएसआर) शी सतत संपर्कात आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, संपूर्ण वर्षासाठी भारत-अमेरिका संबंधांची दिशा पंतप्रधान मोदींच्या फेब्रुवारीमध्ये झालेल्या अमेरिका भेटीदरम्यान निश्चित झाली होती, जिथे दोन्ही देशांनी अनेक प्रमुख क्षेत्रांमध्ये ठोस आणि व्यापक करार केले होते.
हेही वाचा: India-China Trade News: ट्रम्प स्वतःच्याच सापळ्यात अडकला! चीनच्या जवळीकमुळे भारतात औषधे स्वस्त होण्याची शक्यता
अमेरिका-भारत व्यापार चर्चेत अंतराळ सहकार्य हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र होते. राजदूतांनी भारताच्या अमेरिकन संप्रेषण उपग्रहाचे अलिकडेच यशस्वी प्रक्षेपण भारत-अमेरिका भागीदारीसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा आणि महत्त्वाचा दिवस असल्याचे वर्णन केले. २०२५ मध्ये दोन्ही देशांमधील अंतराळ सहकार्यातील यशांच्या मालिकेचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे, असेही त्यांनी सांगितले. ऐतिहासिक कामगिरीत, भारतीय अंतराळ संशोधन संघटनेच्या (इस्रो) ने सर्वांत वजनदार रॉकेट, एलव्हीएम ३ एम ६ ने अमेरिकन कंपनी एएसटी स्पेसमोबाइलने विकसित केलेल्या पुढच्या पिढीतील व्यावसायिक संप्रेषण उपग्रह ब्लूबर्ड-६ ला त्याच्या इच्छित कक्षेत यशस्वीरित्या स्थापित केले. ही बाब अमेरिका अंतराळ क्षेत्रासोबत भारतीय अंतराळ क्षेत्रासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. यामुळे भारत-अमेरिका तणाव कमी होण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे.