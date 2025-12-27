Numberlogy: या मूलांकांच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी मिळतील अपेक्षित संधी

आजचा दिवस चढ उताराचा राहील. आज 9 अंक असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. आज मंगळ ग्रहाचा प्रभाव सर्व मूलांकाच्या लोकांवर राहील. आज शनिवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह शनि आहे आणि शनिचा अंक 8 आहे. आज मूलांक 8 असलेल्या लोकांना खूप मेहनत घ्यावी लागेल. मूलांक 9 असलेले लोक कामाच्या ठिकाणी व्यस्त राहतील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावध रहा. तुम्हाला गुंतवणुकीतून अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबासोबत तुम्ही चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल. मालमत्तेशी संबंधित काम करतात त्यांना अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल.
मूलांक 3 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. खाण्यापिण्याकडे दुर्लक्ष करू नका. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही नवीन योजना आखू शकतात. वाहन चालवताना काळजी घ्या. कुटुंब आणि जोडीदारासोबत आजचा दिवस चांगला राहील.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. वादविवादापासून दूर रहावे. एखाद्या गोष्टीवरून तणाव वाढू शकतो.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. कामाच्या ठिकाणी समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे. कुटुंबातील वातावरण शांतीचे राहील.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. पचनाच्या समस्या जाणवू शकतात. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी कामाचा ताण राहू शकतो. कोणतेही काम करताना सावध राहावे. तुम्ही आज काही महत्त्वाच्या गोष्टीची खरेदी करू शकता.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका. मित्रांचा पाठिंबा मिळेल. प्रवास करू शकता. कुटुंबात शांतीचे वातावरण राहील.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही कामामध्ये जास्त व्यस्त राहू शकता. मात्र तुम्हाला इतर गोष्टीवर लक्ष देण्याची गरज आहे. योग्य निर्णय घेतल्याने तुम्हाला चांगला फायदा होईल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)