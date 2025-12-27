Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Numberlogy: या मूलांकांच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी मिळतील अपेक्षित संधी

आज शनिवार, 27 डिसेंबर. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे. आज शनिवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शनि ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Dec 27, 2025 | 08:22 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आजचा दिवस चढ उताराचा राहील. आज 9 अंक असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह मंगळ आहे.  आज मंगळ ग्रहाचा प्रभाव सर्व मूलांकाच्या लोकांवर राहील. आज शनिवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह शनि आहे आणि शनिचा अंक 8 आहे. आज मूलांक 8 असलेल्या लोकांना खूप मेहनत घ्यावी लागेल. मूलांक 9 असलेले लोक कामाच्या ठिकाणी व्यस्त राहतील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. महत्त्वाचे निर्णय घेताना सावध रहा. तुम्हाला गुंतवणुकीतून अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबासोबत तुम्ही चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. कामाच्या ठिकाणी प्रगती होईल. मालमत्तेशी संबंधित काम करतात त्यांना अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबाचा पाठिंबा मिळेल.

मूलांक 3

मूलांक 3 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. खाण्यापिण्याकडे दुर्लक्ष करू नका. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही नवीन योजना आखू शकतात. वाहन चालवताना काळजी घ्या. कुटुंब आणि जोडीदारासोबत आजचा दिवस चांगला राहील.

Chandra Gochar 2025: 27 डिसेंबरला चंद्राचे संक्रमण ठरणार लकी, पैशांच्या अडचणी होतील दूर

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. वादविवादापासून दूर रहावे. एखाद्या गोष्टीवरून तणाव वाढू शकतो.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. कामाच्या ठिकाणी समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे. कुटुंबातील वातावरण शांतीचे राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. पचनाच्या समस्या जाणवू शकतात. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी कामाचा ताण राहू शकतो. कोणतेही काम करताना सावध राहावे. तुम्ही आज काही महत्त्वाच्या गोष्टीची खरेदी करू शकता.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. कोणावरही जास्त विश्वास ठेवू नका. मित्रांचा पाठिंबा मिळेल. प्रवास करू शकता. कुटुंबात शांतीचे वातावरण राहील.

2026 मध्ये शुक्र-शनिचा विशेष राजयोग, मिथुनसह या राशींच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही कामामध्ये जास्त व्यस्त राहू शकता. मात्र तुम्हाला इतर गोष्टीवर लक्ष देण्याची गरज आहे. योग्य निर्णय घेतल्याने तुम्हाला चांगला फायदा होईल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Numberlogy astrology radical 27 december 1 to 9

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 08:22 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत
1

Astro Tips: लोखंडी अंगठी घालण्याचे काय आहेत नियम, जाणून घ्या अंगठी घालण्याची पद्धत

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम
2

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी राशीनुसार करा उपाय, पितृदोषापासून मिळेल आराम

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार
3

Garuda Purana: या लोकांच्या घरचे अन्न चुकूनही खाऊ नका, नाहीतर व्हाल पापाचे भागीदार

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे
4

Panchak 2026: पंचक दोष टाळायचा असेल तर 20 जानेवारीपूर्वी पूर्ण करून घ्या तुमची महत्त्वाची कामे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ashley St Clair: डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे ‘Grok’वर बंदीची मागणी

Ashley St Clair: डीपफेकचा बळी ठरली मस्कचीच गर्लफ्रेंड! स्वस्तिक आणि अश्लील प्रतिमांमुळे ‘Grok’वर बंदीची मागणी

Jan 17, 2026 | 05:50 PM
INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

INDU19 vs  BANU19: वैभव सूर्यवंशीचा विश्वचषकात धुराळा! युवा एकदिवसीय सामन्यांमध्ये मोडला विराट कोहलीचा विक्रम

Jan 17, 2026 | 05:48 PM
पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

पुण्यात फिरायला येताय? मग ‘या’ ठिकाणांना आवर्जून द्या भेट; डिसेंबर महिन्यात PMP च्या पर्यटन…

Jan 17, 2026 | 05:46 PM
“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

“मराठी अस्मितेची तिरडी उचलून काय मिळवलंत?” उद्धव ठाकरेंच्या नेत्याने एकनाथ शिंदेंना विचारले ‘हे’ 7 धडकी भरवणारे प्रश्न

Jan 17, 2026 | 05:45 PM
Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Dharashiv Crime : निर्दयी मुलाचे भंयकर कृत्‍य! ‘कुटुंब नियोजन का केलं नाही?’वडिलांची दगडाने ठेचून हत्या

Jan 17, 2026 | 05:38 PM
Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

Kangana Ranaut on Uddhav Thackeray: आज तुमचा अहंकार उद्ध्वस्त झाला… बीएमसी निकालांनंतर कंगना रनौतचा ठाकरेंवर प्रहार

Jan 17, 2026 | 05:37 PM
Bindiya Ke Bahubali Season 2: सत्ता, विश्वासघात आणि कौटुंबिक ड्रामा, ‘बिंदीया के बाहुबली सीझन 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित

Bindiya Ke Bahubali Season 2: सत्ता, विश्वासघात आणि कौटुंबिक ड्रामा, ‘बिंदीया के बाहुबली सीझन 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित

Jan 17, 2026 | 05:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM
पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

पोलीसांना फक्त ५०० रु भत्ता, ५ हजार रु भत्त्याची पोलीस बॉईज संघटनेची मागणी

Jan 17, 2026 | 03:19 PM
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM