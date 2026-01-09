Todays Gold-Silver Price: सोनं खरेदी करण्याचा विचार करताय? तुमच्या शहरातील भाव वाचा एका क्लिकवर

१० मिनिटांत डिलिव्हरी देणाऱ्या कंपन्या अडचणीत! Zepto आणि Blinkit च्या व्यवसायावर संकट; नेमकं कारण काय?
भारतातील विविध शहरांमध्ये जसे मुंबई, पुणे, केरळ, कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,640 रुपये आहे. बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,520 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,540 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|बंगळुरु
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|पुणे
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|केरळ
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|कोलकाता
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|मुंबई
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|हैद्राबाद
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|नागपूर
|₹1,26,490
|₹1,37,990
|₹1,03,490
|चंदीगड
|₹1,26,640
|₹1,38,140
|₹1,03,640
|लखनौ
|₹1,26,640
|₹1,38,140
|₹1,03,640
|दिल्ली
|₹1,26,640
|₹1,38,140
|₹1,03,640
|जयपूर
|₹1,26,640
|₹1,38,140
|₹1,03,640
|नाशिक
|₹1,26,520
|₹1,38,020
|₹1,03,520
|सुरत
|₹1,26,540
|₹1,38,040
|₹1,03,540