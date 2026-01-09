Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोनं खरेदी करण्याचा विचार करताय? तुमच्या शहरातील भाव वाचा एका क्लिकवर

Today's Gold Rate: तुम्ही सोनं आणि चांदी खरेदी करण्याचा विचार करताय का? त्यापूर्वी शहरातील सोन्याचे दर जाणून घेऊया. आज भारतातील अनेक शहरांत आज 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आहे.

Updated On: Jan 09, 2026 | 08:10 AM
Gold Rate Todayभारतात 9 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,799 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,649 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,349 रुपये आहे. भारतात 9 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये आहे. भारतात 9 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 251.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,51,900 रुपये आहे.

भारतातील विविध शहरांमध्ये जसे मुंबई, पुणे, केरळ, कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

दिल्ली आणि चंदीगडमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,140 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,640 रुपये आहे. बंगळुरुमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,37,990 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,490 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,520 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,020 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,520 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,26,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,38,040 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,03,540 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
बंगळुरु ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
पुणे ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
केरळ ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
कोलकाता ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
मुंबई ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
हैद्राबाद ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
नागपूर ₹1,26,490 ₹1,37,990 ₹1,03,490
चंदीगड ₹1,26,640 ₹1,38,140 ₹1,03,640
लखनौ ₹1,26,640 ₹1,38,140 ₹1,03,640
दिल्ली ₹1,26,640 ₹1,38,140 ₹1,03,640
जयपूर ₹1,26,640 ₹1,38,140 ₹1,03,640
नाशिक ₹1,26,520 ₹1,38,020 ₹1,03,520
सुरत ₹1,26,540 ₹1,38,040 ₹1,03,540

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Jan 09, 2026 | 08:10 AM

