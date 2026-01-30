Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Stock Market Today: आज बाजारात तेजी की मंदी? ट्रेडर्ससाठी कसा असेल दिवस? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Share Market Update: शेअर बाजारात आज नाकारात्मक म्हणजेच लाल रंगात सुरुवात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार कोणते शेअर्स खरेदी करू शकतात, याबाबबत देखील तज्ज्ञांनी माहिती दिली आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:30 AM
  • भारतीय शेअर बाजारात आज कमकुवत सुरुवात
  • शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी केली या शेअर्सची शिफारस
  • गुरुवारी शेअर बाजार तेजीत
India Share Market Update:  शेअर बाजारात गुरुवारी २९ जानेवारी तेजी पाहायला मिळाली. त्यामुळे गुंतवणूकदारांचा मोठ्या प्रमाणात फायदा झाला. तसेच काही शेअर्समध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली. आज ३० जानेवारी रोजी, जागतिक बाजारातील मिश्र संकेतांमुळे भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, मंद किंवा सपाट पातळीवर उघडू शकतात, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकाची कमकुवत सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २५,४३५ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ १०१ अंकांनी कमी होता.

Todays Gold-Silver Price: सोनं लवकरच पार करणार 2 लाख रुपयांचा टप्पा, चांदीही गगनाला भिडली

गुरुवारी, भारतीय शेअर बाजाराने तेजीचा सपाटा लावला आणि सलग तिसऱ्या सत्रात त्याची तेजी वाढली, बेंचमार्क निफ्टी ५० ने २५,४०० ची पातळी पुन्हा मिळवली. सेन्सेक्स २२१.६ ९ अंकांनी म्हणजेच ०.२७% ने वाढून ८२,५६६.३७ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ७६.१५ अंकांनी म्हणजेच ०.३०% ने वाढून २५,४१८.९० वर बंद झाला. गुरुवारी बँक निफ्टी निर्देशांक ३५९.०५ अंकांनी किंवा ०.६०% ने वाढून ५९,९५७.८५ वर बंद झाला.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार मीशो, एनटीपीसी, नेस्ले, बजाज ऑटो, टाटा इन्व्हेस्टमेंट, पॉवर ग्रिड, पेटीएम, आयटीसी, टाटा मोटर्स, वेदांत, स्विगी, डिक्सन टेक्नॉलॉजीज, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकणार आहेत. आजच्या शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांना सावध भुमिका बाळगावी लागणार आहे. तसेच आगमी बजेटचा परिणाम शेअर बाजारावर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

Union Budget Red Bag History:  बजेट बॅगचा रंग लालच का? काय आहे या मागची खरी कहाणी; जाणून घ्या एका क्लिकवर 

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठीचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधरचे तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी काही इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे. बाजारातील तज्ज्ञांनी गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी एमसीएक्स, करूर वैश्य बँक, युनियन बँक ऑफ इंडिया, बीएसई, भारती एअरटेल, हिरो मोटोकॉर्प, संवर्धन मदरसन आणि टोरेंट पॉवर या आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Jan 30, 2026 | 08:30 AM

Topics:  

