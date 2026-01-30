Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Numberlogy: प्रदोष व्रताच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना होईल फायदा

आज शुक्रवार, 30 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह गुरू आहे आणि आज शुक्रवार असल्याने सर्व मूलांकाच्या लोकांवर शुक्र ग्रहाचा प्रभाव राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:22 AM
आजचा शुक्रवारचा दिवस सामान्य राहील. आज त्रयोदशी तिथी आहे म्हणजे प्रदोष व्रत आहे. आज अंक 3 चे स्वामी ग्रह गुरू आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरु ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज शुक्रवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि शुक्राचा अंक 6 आहे. आज मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांना नवीन जबाबदारी मिळू शकते. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. वरिष्ठांकडून तुमचे कौतुक होईल. व्यवसाय आणि आर्थिक बाबतीत यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी आजचा दिवस चांगला राहील.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल. वादविवादापासून दूर रहा. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. कामाच्या ठिकाणी ताण जाणवेल.

Pradosh Vrat 2026: महादेवाला प्रसन्न करण्यासाठी प्रदोष व्रताच्या दिवशी राशीनुसार करा ‘हे’ उपाय

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. नशिबाची साथ मिळेल. दुखापत होऊ शकते सावध राहावे. ज्या लोकांना दीर्घकाळापासून आरोग्याच्या समस्या आहेत त्या दूर होतील.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. जोडीदाराचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. संपत्तीमध्ये वाढ होईल.

मूलांक 6

मूलांक 6 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही उत्साहाने सर्व कामे पूर्ण कराल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना नवीन जबाबदारी मिळू शकते. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. जोडीदारासोबत आजचा दिवस चांगला राहील.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कायदेशीर बाबतीत तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Shukra Uday 2026: नोकरी, व्यवसाय आणि धनलाभासाठी शुभ काळ, 1 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांना मिळणार नशिबाची साथ

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रीत राहील. तुम्हाला काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. तुम्ही परदेशात जाऊ शकता. अनावश्यक बाबतीत दूर रहा. वादविवाद होऊ शकतात. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला आज खूप मेहनत घ्यावी लागेल. मानसिक ताण वाढू शकतो. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळविण्यासाठी तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल. कुटुंबात शांततेचे वातावरण राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 30, 2026 | 08:22 AM

