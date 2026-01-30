Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Refund On Train Delay : ट्रेन लेट झाल्यावर प्रवाशांना आहे रिफंडचा अधिकार; ऑफलाईन-ऑनलाईन दोन्ही पद्धती जाणून घ्या

ट्रेन उशिरा झाल्यामुळे तिकीट रद्द करावे लागले आहे का? तुमची ट्रेन ३ तासांपेक्षा जास्त लेट असल्यास तुम्हाला पूर्ण रिफंड मिळू शकतो. रिफंडचे नियम आणि प्रक्रिया जाणून घ्या आणि तुमचे हक्क ओळखा.

Jan 30, 2026
  • अनेकदा काही तांत्रिक बिघाड किंवा हवामानातील बदलांमुळे रेल्वे बराच काळ उशिराने स्टेशनला पोहचते.
  • अशात प्रवाशांचे हाल तर होतातच शिवाय त्यांची चिडचिड आणि तिकीटाचे पैसे वाया गेल्याची भावना आणखी दुःखी करते.
  • तुम्हाला माहिती आहे का? भारतीय रेल्वे ट्रेन लेट झाल्यावर प्रवाशांना तिकिटाचे पैसे रिफंड देण्याचा अधिकार बजावते.
दररोज लाखो प्रवासी रेल्वेने प्रवास करतात. मात्र या प्रवासातील सर्वात मोठी अडचण म्हणजे ट्रेन उशिरा येणे. कधी पावसाळी हवामान, कधी तांत्रिक बिघाड, तर कधी सिग्नल फेल्युअर अशा अनेक कारणांमुळे ट्रेन तासन्‌तास उशिरा धावते. अशावेळी अनेक प्रवासी आपली योजना बदलतात आणि घाईघाईत तिकीट रद्द करतात.

 प्रवाशांना आहे रेफंड मिळण्याचा अधिकार

ट्रेन उशिरा असल्यास तुम्हाला संपूर्ण किंवा अंशतः रिफंड मिळण्याचा अधिकार आहे. भारतीय रेल्वेने प्रवाशांच्या सोयीसाठी यासंदर्भात स्पष्ट नियम ठरवले आहेत. चला तर मग जाणून घेऊया, ट्रेन उशिरा झाल्यावर किती रिफंड मिळतो आणि कशाप्रकारे त्याला मिळवता येते याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

कधी मिळतो पूर्ण रिफंड?

जर तुमची ट्रेन तुमच्या बोर्डिंग स्टेशनवर ३ तासांपेक्षा जास्त उशिरा आली आणि तुम्ही त्या परिस्थितीत तिकीट रद्द केले, तर तुम्हाला पूर्ण तिकीट रक्कम परत मिळू शकते. योग्य वेळी अर्ज केल्यास रिफंड प्रक्रिया अगदी सोपी आहे.

रिफंड मिळवण्याची प्रक्रिया

भारतीय रेल्वेने रिफंडसाठी ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

ऑनलाइन पद्धत:

  • IRCTC ची वेबसाइट किंवा मोबाईल अ‍ॅप उघडा
  • तुमचा PNR नंबर टाका
  • ‘Request Refund’ हा पर्याय निवडा
  • ट्रेन उशिरा झाल्याची माहिती भरा
  • आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा
  • अर्ज सबमिट केल्यानंतर साधारण ७२ तासांत रिफंड थेट बँक खात्यात जमा होतो
 ऑफलाइन पद्धत:
  • जवळच्या रेल्वे स्थानकावरील तिकीट काउंटरला भेट द्या
  • मूळ तिकीट आणि ट्रेन लेट असल्याचा पुरावा सोबत ठेवा
  • काउंटरवरील कर्मचाऱ्यांकडून फॉर्म भरून घ्या
  • प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर तुम्हाला रिफंड मिळतो
प्रवाशांसाठी उपयुक्त टिप्स

  • तिकीटाची प्रिंट किंवा डिजिटल कॉपी नेहमी जतन करून ठेवा
  • ट्रेनची लाईव्ह स्थिती पाहण्यासाठी अधिकृत रेल्वे अ‍ॅप किंवा वेबसाइटचा वापर करा
  • ट्रेन ३ तासांपेक्षा जास्त उशिरा असल्यास रिफंडचा अधिकार विसरू नका
  • ऑनलाइन अर्ज करताना बँक तपशील अचूक भरा
लक्षात ठेवा:

पुढच्या वेळी ट्रेन उशिरा आली, तर फक्त वैतागून जाऊ नका. तुमचे प्रवासी हक्क जाणून ठेवा. योग्य माहिती आणि वेळेत अर्ज केल्यास तुमचे पैसे सहज परत मिळू शकतात.

Jan 30, 2026

