Virat Kohli Account : विराट कोहली Instagram वरून गायब? सोशल मिडियावर उडाली खळबळ, चाहत्यांमध्ये उसळली संतापाची लाट

भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब झाले आहे. या सोशल मीडिया अकाउंटवर त्याचे २७४ दशलक्ष फॉलोअर्स होते, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Jan 30, 2026 | 08:16 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

What is the reason behind Virat Kohli’s disappearance from Instagram? : भारतीय क्रिकेटचा स्टार फलंदाज विराट कोहली चर्चेचा विषय बनला आहे. त्याचे इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब झाले आहे. या सोशल मीडिया अकाउंटवर त्याचे २७४ दशलक्ष फॉलोअर्स होते, ज्यामुळे चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. विराट हा इंस्टाग्रामवर सर्वाधिक फॉलोअर्स असलेला व्यक्ती आहे आणि जगभरात त्याचे चाहते आहेत. सोशल मीडियावरून तो अचानक गायब झाल्याने सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे.

विराट कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट काढून टाकले!

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेपासून विराट कोहली ब्रेकवर आहे. आता चाहते त्याला आयपीएलमध्ये थेट खेळताना पाहू शकतील. दरम्यान, कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट अचानक गायब झाले आहे. त्याच्या अकाउंटवर लाखो फॉलोअर्स होते. अचानक, ३० जानेवारीच्या सकाळी चाहत्यांच्या लक्षात आले की कोहलीचे अकाउंट सोशल मीडियावरून गायब झाले आहे. कोहली त्याच्या इन्स्टाग्रामवर फारसा सक्रिय नव्हता. तो बहुतेकदा ब्रँड प्रमोशनशी संबंधित व्हिडिओ पोस्ट करत असे. याशिवाय त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित गोष्टी देखील पोस्ट केल्या. तथापि, आता विराटचे अकाउंट ‘प्रोफाइल उपलब्ध नाही’ असे दाखवत आहे.

विराट कोहलीचे इंस्टाग्राम अकाउंट गायब झाल्यापासून त्याच्या टीमकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. इन्स्टाग्रामनेही अधिकृतपणे कोणतीही माहिती जाहीर केलेली नाही. यामुळे सोशल मीडियावर मोठा गोंधळ उडाला आहे. अनेकांना प्रश्न पडला आहे की कोहलीने त्याचे अकाउंट जाणूनबुजून डिलीट केले आहे की ते एखाद्या बिघाडामुळे गायब झाले आहे.

विराट कोहलीच्या भावाचे अकाउंटही गायब झाले

विराट कोहलीचा भाऊ विकास कोहली याचे इंस्टाग्राम अकाउंटही गायब झाले आहे. विराटचे अकाउंट डिलीट केल्यानंतर, त्याच्या भावाचे इन्स्टाग्राम अकाउंट आता उपलब्ध नाही. त्याच्या आयडीवर “प्रोफाइल अनुपलब्ध” असा मेसेजही दिसत आहे. यामुळे चाहत्यांनी विराटची पत्नी, बॉलिवूड अभिनेत्री अनुष्का शर्मावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

तथापि, कोहलीने सोशल मीडियापासून दूर जाण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्याने यापूर्वी त्याच्या अकाउंटवरून अनेक प्रमोशनल पोस्ट काढून टाकल्या आहेत, ज्यामध्ये तो क्रिकेट आणि कुटुंबावर अधिक लक्ष केंद्रित करू इच्छितो असे म्हटले आहे. तथापि, यावेळी, त्याचे संपूर्ण अकाउंट पूर्णपणे गायब झाल्याने चाहत्यांना आश्चर्य वाटले आहे.

Published On: Jan 30, 2026 | 08:16 AM

