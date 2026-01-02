Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Fact Check: ५०० रुपयांच्या नोटा खरंच बंद होणार? PIB ने केला मोठा खुलासा; समोर आले सत्य

PIB Fact Check: काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असा दावा केला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक मार्च २०२६ पर्यंत ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द करेल. पीआयबी फॅक्ट चेकने हा दावा खोडून काढला आहे.

Jan 02, 2026 | 09:55 PM
५०० रुपयांच्या नोटा खरंच बंद होणार? PIB ने केला मोठा खुलासा; समोर आले सत्य

  • ५०० रुपयांच्या नोटा खरंच बंद होणार?
  • PIB ने केला मोठा खुलासा
  • व्हायरल मेसेजमागचे सत्य आले समोर
500 Rupees Note Ban: केंद्र सरकारने (Central Goverment) शुक्रवारी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या खोट्या बातम्यांचे खंडन केले, ज्यामध्ये असा दावा करण्यात आला होता की रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मार्च २०२६ पर्यंत एटीएममधून ५०० रुपयांच्या नोटा देणे बंद करेल. सरकारने स्पष्टपणे सांगितले की हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. सरकारची तथ्य तपासणी संस्था, PIB फॅक्ट चेक, ने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर पोस्ट केले आहे की ५०० रुपयांची नोट चलनातून काढून घेण्याच्या बातम्या पूर्णपणे खोट्या असल्याचे म्हटले आहे.

निर्णय किंवा घोषणा केलेली नाही

काही सोशल मीडिया पोस्टमध्ये दावा केला आहे की भारतीय रिझर्व्ह बँक मार्च २०२६ पर्यंत ५०० रुपयांच्या नोटा देणे बंद करेल. हा दावा खोटा आहे. एजन्सीने असे म्हटले आहे की RBI ने असा कोणताही निर्णय किंवा घोषणा केलेली नाही.


PIB फॅक्ट चेकने खरे सत्य उघड केले 

पीआयबी फॅक्ट चेकने ५०० रुपयांच्या नोटेच्या नोटाबंदीबाबतचे वृत्त पूर्णपणे खोटे असल्याचे फेटाळून लावले आहे. सरकारच्या अधिकृत तथ्य तपासणी शाखेने त्यांच्या अधिकृत अकाउंटवर एक पोस्ट शेअर करून हा दावा फेटाळून लावला आहे. नोटाबंदी किंवा नोटांच्या वैधतेबाबत आरबीआयने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. ५०० रुपयांच्या नोटेबद्दल पसरणारी अफवा पूर्णपणे खोटी आहे. नोटांच्या पुनर्वापराचा किंवा रिलीज धोरणांचा वेळोवेळी आढावा घेतल्याने आरबीआय ५०० रुपयांची नोट बंद करणार आहे असे नाही; या बातम्यांमध्ये अजिबात तथ्य नाही.

व्हायरल सोशल मीडिया पोस्टचा दावा

खोट्या मेसेजमध्ये असेही म्हटले होते की ९० टक्के एटीएम मार्च २०२६ पर्यंत आणि ७५ टक्के एटीएम सप्टेंबर २०२६ पर्यंत ५०० रुपयांच्या नोटा देणे बंद करतील. पीआयबी फॅक्ट चेकने स्पष्ट केले की मध्यवर्ती बँकेने असे कोणतेही निर्देश जारी केलेले नाहीत. फॅक्ट चेक युनिट सावध करते की अशा खोट्या बातम्या लोकांना दिशाभूल करण्यासाठी पसरवल्या जातात. कोणतीही आर्थिक किंवा बँकिंगशी संबंधित माहिती फक्त सरकारी आणि विश्वसनीय स्त्रोतांकडूनच पडताळली पाहिजे.

जनतेला सल्ला

सोशल मीडियाच्या युगात, दिशाभूल करणाऱ्या बातम्या आणि अफवा टाळणे अत्यंत महत्वाचे आहे. असे दावे अनेकदा व्हायरल होतात, ज्यामुळे लोकांमध्ये अनावश्यक घबराट निर्माण होते. वाचकांना अशा कोणत्याही संवेदनशील आर्थिक माहितीची पडताळणी करण्यासाठी फक्त रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकृत वेबसाइट आणि अधिकृत माहिती प्रणालींवर अवलंबून राहण्याचा सल्ला दिला जातो.

Frequently Asked Questions

  • Que: ५०० रुपयांच्या नोटा खरंच बंद होणार आहेत का?

    Ans: ५०० रुपयांच्या नोटा बंद करण्याचा कोणताही निर्णय केंद्र सरकार किंवा रिझर्व्ह बँकेने (RBI) घेतलेला नाही. या केवळ अफवा आहेत.

  • Que: मार्च २०२६ पर्यंत एटीएममधून ५०० च्या नोटा मिळणे बंद होईल का?

    Ans: सोशल मीडियावर केला जाणारा हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने (PIB Fact Check) स्पष्ट केले आहे की आरबीआयने असे कोणतेही निर्देश बँकांना दिलेले नाहीत.

  • Que: तुमच्याकडे असलेल्या ५०० च्या नोटा वैध (Valid) आहेत का?

    Ans: तुमच्याकडील ५०० रुपयांच्या सर्व नोटा पूर्णपणे वैध आहेत आणि त्या बाजारात व्यवहारासाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

  • Que: आरबीआयने नोटांच्या संदर्भात काही नवीन घोषणा केली आहे का?

    Ans: आरबीआयने ५०० च्या नोटा चलनातून बाद करण्याबाबत किंवा एटीएममधून काढून घेण्याबाबत कोणतीही नवीन घोषणा केलेली नाही.

  • Que: सोशल मीडियावर असे मेसेज का व्हायरल होत आहेत?

    Ans: अनेकदा लोकांमध्ये घबराट निर्माण करण्यासाठी किंवा खोडसाळपणा म्हणून अशी चुकीची माहिती पसरवली जाते. गेल्या वर्षीही अशाच प्रकारच्या अफवा पसरल्या होत्या, ज्या खोट्या ठरल्या.

Jan 02, 2026 | 09:55 PM

