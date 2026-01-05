संरक्षण क्षेत्रात करिअर करण्याची सुवर्णसंधी; DRDO मध्ये सशुल्क इंटर्नशिपसाठी अर्ज सुरू, दरमहा मिळणार स्टायपेंड

कोण अर्ज करू शकते? (Eligibility)
जे विद्यार्थी सध्या BE/BTech करत आहेत. MSc किंवा MTech करत असलेले विद्यार्थी. भौतिकशास्त्र (Physics), रसायनशास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजिनीअरिंग, मटेरियल सायन्स, क्वांटम तंत्रज्ञान, लेसर ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर डिव्हाइसेस, आयटी आणि कॉम्प्युटर सायन्स (CSE).
स्टायपेंड आणि कालावधी (Stipend & Duration)
एकूण जागा: ५२ इंटर्न्सची निवड केली जाईल.
कालावधी: किमान ४ आठवडे ते कमाल ६ महिने.
स्टायपेंड: पूर्ण इंटर्नशिपसाठी एकूण ३०,००० रुपये किंवा दरमहा ५,००० रुपये स्टायपेंड दिला जाईल.
विद्यार्थ्यांना काय शिकायला मिळणार?
DRDO सोबत काम करताना विद्यार्थ्यांना नॅनोटेक्नॉलॉजी, लेसर डायोड्स, सेन्सर सिस्टम्स आणि सर्किट डिझाइन यांसारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा अनुभव मिळेल. SSPL लॅब प्रामुख्याने सेमीकंडक्टर मटेरियल आणि उपकरणांवर संशोधन करते, त्यामुळे शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली संशोधन करण्याची ही उत्तम संधी आहे.
अर्ज कसा करावा? (How to Apply)
इच्छुक उमेदवारांनी खालील प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे: १. ऑनलाइन गुगल फॉर्म (Google Form) द्वारे अर्ज भरावा लागेल. २. अर्जासोबत आपल्या कॉलेज किंवा विद्यापीठाचे शिफारस पत्र (Recommendation Letter) जोडणे अनिवार्य आहे. ३. अधिकृत लिंक: https://forms.gle/yMLPLTtWz4Jid6Da8 या लिंकवर जाऊन तुम्ही अर्ज करू शकता. ४. अंतिम तारीख: अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १४ जानेवारी २०२६ आहे.
