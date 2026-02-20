Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

CBSE चा मोठा निर्णय! आता ‘अपार आयडी’शिवाय बोर्ड परीक्षेसाठी नोंदणी नाही; १० वीच्या ३ विषयांसाठी ‘दोन लेव्हल’वर परीक्षा!

सीबीएसई बोर्डाने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 2026-27 पासून APAAR ID अनिवार्य केला जाईल, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा सर्व शैक्षणिक डेटा एकाच ठिकाणी डिजिटल स्वरूपात राहील.

Updated On: Feb 20, 2026 | 04:56 PM
CBSE
Follow Us:
Follow Us:
  • CBSE चा मोठा निर्णय, ‘APAAR ID ‘ केला बंधनकारक
  • APAAR ID म्हणजे नक्की काय?
  • 10वीची परिक्षा 2 पातळ्यांवर होणार?
CBSE board exam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) बोर्ड परीक्षांच्या संदर्भात दोन अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. सीबीएसईने घेतलेल्या या निर्णयांवरून हे स्पष्ट होत आहे की, बोर्ड आता शिक्षण व्यवस्था अधिक डिजिटल आणि शिस्तबद्ध करण्याच्या दिशेने पावले टाकत आहे.

GATE 2026 Alert: इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! ‘रिस्पॉन्स शीट’ लवकरच रिलीज मोडवर; ‘अशी’ तपासा तुमची उत्तरपत्रिका

2026-27 पासून ‘APAAR ID’ बंधनकारक होणार:

सीबीएसईने घेतलेल्या पहिल्या मोठ्या निर्णयानुसार, शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सर्व विद्यार्थ्यांसाठी APAAR ID (Automated Permanent Academic Account Registry) अनिवार्य करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, ज्या विद्यार्थ्यांकडे हा आयडी नसेल, त्यांना बोर्ड परीक्षेसाठी नोंदणी (Registration) करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांचा सर्व शैक्षणिक डेटा डिजिटल स्वरूपात एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.

2028 पासून 10 वीच्या 3 विषयांसाठी ‘दोन लेव्हल’वर परीक्षा:

दुसऱ्या मोठ्या निर्णयानुसार, वर्ष २०२८ पासून इयत्ता 10 वीच्या गणित (Maths), विज्ञान (Science) आणि सामाजिक शास्त्र (Social Science) या तीन प्रमुख विषयांची बोर्ड परीक्षा दोन पातळ्यांवर (Two Levels) घेतली जाईल. यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आवडीनुसार आणि क्षमतेनुसार परीक्षेचा स्तर निवडता येणार आहे.

पारदर्शकता आणि डिजिटल क्रांतीवर भर:

शिक्षण व्यवस्था अधिक व्यवस्थित, पारदर्शक आणि डिजिटल बनवणे हा या दोन्ही निर्णयांचा मुख्य हेतू आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती ट्रॅक करणे सोपे होणार असून परीक्षेतील ताण कमी करण्यासही मदत होणार आहे.

APAAR ID म्हणजे नक्की काय?

‘APAAR’ चा अर्थ Automated Permanent Academic Account Registry असा आहे. हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा एक युनिक ‘डिजिटल अकॅडमिक आयडेंटिटी’ नंबर आहे. ज्याप्रमाणे नागरिकांसाठी ‘आधार कार्ड’ असते, त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक प्रवासासाठी हा ‘एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी आयडी’ (One Nation, One Student ID) म्हणून ओळखला जातो.

सीबीएसईने का घेतला अनिवार्य करण्याचा निर्णय?

सीबीएसईच्या एका सर्वेक्षणात असे दिसून आले की, 2025-26 पर्यंत बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळांमधील 50% पेक्षाही कमी विद्यार्थ्यांनी APAAR ID बनवला होता. ही नोंदणी वाढवण्यासाठी आणि शैक्षणिक व्यवस्था अधिक शिस्तबद्ध करण्यासाठी बोर्डाने आता कठोर पाऊल उचलले आहे.

पुस्तकांबाबत काय अपडेट?

सीबीएसई (CBSE) बोर्डाने परीक्षा पद्धतीत मोठे बदल जाहीर केले असले, तरी नवीन पुस्तकांसाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. नॅशनल क्युरिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) 2023 नुसार नवीन पाठ्यपुस्तके तयार करण्याचे काम सुरू असले, तरी आगामी शैक्षणिक वर्षात कोणताही मोठा बदल होणार नाही.

पोलिस होण्याचे स्वप्न लवकरच पूर्ण होणार! ‘या’ जिल्ह्यात होणार भरती; 87 पदांसाठी हजारो अर्ज दाखल

Web Title: Education cbse makes apaar id mandatory from 2026 to 27

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 20, 2026 | 04:56 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

GATE 2026 Alert: इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! ‘रिस्पॉन्स शीट’ लवकरच रिलीज मोडवर; ‘अशी’ तपासा तुमची उत्तरपत्रिका
1

GATE 2026 Alert: इंजिनीअरिंगच्या विद्यार्थ्यांनो लक्ष द्या! ‘रिस्पॉन्स शीट’ लवकरच रिलीज मोडवर; ‘अशी’ तपासा तुमची उत्तरपत्रिका

SSC Exam: बोर्ड परीक्षा केंद्रावर रेकॉर्डिंग अनिवार्य; निर्देशांचे पालन न झाल्यास…
2

SSC Exam: बोर्ड परीक्षा केंद्रावर रेकॉर्डिंग अनिवार्य; निर्देशांचे पालन न झाल्यास…

दहावीच्या दहा टक्के केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेराच नाही; मंडळाला कॉपीमुक्तीचे आव्हान
3

दहावीच्या दहा टक्के केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेराच नाही; मंडळाला कॉपीमुक्तीचे आव्हान

राज्यात आजपासून सुरु होणार दहावी बोर्ड परीक्षा; तब्बल 16.15 लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा…
4

राज्यात आजपासून सुरु होणार दहावी बोर्ड परीक्षा; तब्बल 16.15 लाख विद्यार्थी देणार परीक्षा…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE चा मोठा निर्णय! आता ‘अपार आयडी’शिवाय बोर्ड परीक्षेसाठी नोंदणी नाही; १० वीच्या ३ विषयांसाठी ‘दोन लेव्हल’वर परीक्षा!

CBSE चा मोठा निर्णय! आता ‘अपार आयडी’शिवाय बोर्ड परीक्षेसाठी नोंदणी नाही; १० वीच्या ३ विषयांसाठी ‘दोन लेव्हल’वर परीक्षा!

Feb 20, 2026 | 04:56 PM
चालू क्रिकेट सामन्यात मधमाश्यांचा हल्ला! जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याचा प्रयत्न फेल, पंचाचा मैदानातच करूण अंत

चालू क्रिकेट सामन्यात मधमाश्यांचा हल्ला! जीव वाचवण्यासाठी पळून जाण्याचा प्रयत्न फेल, पंचाचा मैदानातच करूण अंत

Feb 20, 2026 | 04:51 PM
World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर

World War: अमेरिकेमुळे जगाचा अंत? ‘त्यांची लष्करी ठाणी…’ ‘या’ धमकीला Iran चे प्रत्युत्तर

Feb 20, 2026 | 04:42 PM
Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

Feb 20, 2026 | 04:37 PM
लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…

लग्नाआधी Rashmika Mandanna- Vijay Deverakonda घेतला सर्वात मोठा निर्णय! आतापर्यंत कोणत्याच सेलिब्रिटीने जे केलं नाही ते करणार…

Feb 20, 2026 | 04:23 PM
दक्षिण आशियात उष्णतेच्या लाटेविरुद्ध जागतिक लढा! WHO आणि रॉकफेलर फाउंडेशनकडून ‘या’ मोठ्या उपक्रमाची घोषणा

दक्षिण आशियात उष्णतेच्या लाटेविरुद्ध जागतिक लढा! WHO आणि रॉकफेलर फाउंडेशनकडून ‘या’ मोठ्या उपक्रमाची घोषणा

Feb 20, 2026 | 04:21 PM
पवारांसाठी प्रियांका चतुर्वेदींचा पत्ता कट करण्याची संजय राऊतांची चाल; भाजपच्या नेत्याचा निशाणा

पवारांसाठी प्रियांका चतुर्वेदींचा पत्ता कट करण्याची संजय राऊतांची चाल; भाजपच्या नेत्याचा निशाणा

Feb 20, 2026 | 04:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Nashik News : वाहतूक कोंडीमुुळे रिक्षातच झाली महिलेची प्रसूती

Feb 20, 2026 | 03:36 PM
Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Solapur : महापालिकेत गोंधळ स्वीकृत सदस्यांच्या निवडीवरून सत्ताधारी–विरोधक आमनेसामने 

Feb 20, 2026 | 03:26 PM
Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Chagan Bhujbal : पुणेगाव दरसवाडी कालव्याची कामं पूर्ण करण्याचे भुजबळांचे निर्देश

Feb 20, 2026 | 03:19 PM
Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Beed : शिक्षण विभागाचा सावळा गोंधळ; चक्क मंडप टाकून दहावीचे पेपर

Feb 20, 2026 | 03:13 PM
Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Sangli News : वाचन चळवळी बरोबर छत्रपतींचे विचार रुजवण्याचा प्रयत्न

Feb 19, 2026 | 07:59 PM
Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Nalasopara : आता लोकलमध्ये चढण्यासाठी लावावी लागणार रांग; रेल्वे प्रशासनाचा मोठा निर्णय

Feb 19, 2026 | 07:48 PM
Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Pimpri Chinchwad : लहान वस्तूंवर साकारल्या शिवरायांच्या सूक्ष्म मनोहारी प्रतिमा

Feb 19, 2026 | 07:45 PM