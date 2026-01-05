Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

JEE Main 2026 सेशन 1 परीक्षेची सिटी स्लिप लवकरच होणार जाहीर; कसे कराल डाउनलोड? जाणून घ्या

JEE Main 2026 Session 1 परीक्षा 21 ते 30 जानेवारीदरम्यान होणार आहे. नोंदणीकृत उमेदवारांसाठी NTA लवकरच परीक्षा सिटी स्लिप जारी करणार आहे. सिटी स्लिप jeemain.nta.nic.in वरून डाउनलोड करता येईल; प्रवेशपत्र 4–5 दिवस आधी मिळेल

Updated On: Jan 05, 2026 | 02:23 PM
career (फोटो सौजन्य: social media)
  • JEE Main 2026 Session 1: 21–30 जानेवारी 2026
  • सिटी स्लिप लवकरच; अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध
  • प्रवेशपत्र परीक्षा 4–5 दिवस आधी जारी होणार
NTA JEE Main City Intimation Slip 2026: नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) लवकरच जेईई मेन 2026 सेशन १ या परीक्षेची सिटी स्लिप जाहीर करू शकते. जेईई मेन 2026 सेशन 1 ही परीक्षा २१ जानेवारी २०२६ ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत होणार आहे. अश्यात सिटी स्लिप जाहीर होताच उमेदवारांनी डाउनलोड कसे करावे? जाणून घ्या.

प्रवेशपत्र कधी होणार जारी

उमेदवारांनी लक्षात ठेवावे की सिटी स्लिपचा वापर फक्त परीक्षा शहराची माहिती मिळविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. उमेदवारांनी अधिकृत वेबसाइट jeemain.nta.nic.in ला भेट देऊन सिटी स्लिप डाउनलोड करू शकता. परीक्षेच्या ४-५ दिवस आधी एनटीए परीक्षेला बसण्यासाठी उमेदवारांसाठी प्रवेशपत्रे जारी करेल.

जेईई मेन २०२६ सत्र १ परीक्षेची सिटी स्लिप कशी डाउनलोड करावी?

१. सर्वात आधी तुम्हाला अधिकृत वेबसाइट jeemain.nta.nic.in ला भेट द्यावी लागेल.
२. तुम्हाला होम पेजवरील ‘जेईई मेन २०२६ एक्झाम सिटी स्लिप’ लिंकवर क्लिक करावे लागेल.
३. तुम्हाला तुमचा अर्ज क्रमांक आणि जन्मतारीख प्रविष्ट करून लॉग इन करावे लागेल.
४. जेईई मेन २०२६ सत्र १ परीक्षा सिटी स्लिप तुमच्या स्क्रीनवर उघडेल.
५. आता, तुमची जेईई मेन परीक्षा सिटी स्लिप काळजीपूर्वक तपासा.
६. यानंतर, जेईई मेन परीक्षा सिटी स्लिप डाउनलोड करा.

परीक्षेचा वेळ

नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी (एनटीए) बीटेकसाठी जेईई मेन २०२६ सत्र १ पेपर १ परीक्षा घेत आहे. २१ जानेवारी २०२६ ते ३० जानेवारी २०२६ या कालावधीत घेण्यात आली आहे. ही परीक्षा दोन शिफ्ट मध्ये घेतली जाणार आहे. पहिली शिफ्ट सकाळी ९ ते दुपारी १२ आणि दुसरी शिफ्ट दुपारी ३ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत असेल. पेपर II बी.आर्क आणि बी.प्लॅनिंगची परीक्षा ९ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी ९ ते दुपारी १२:३० या वेळेत घेतली जाईल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: JEE Main 2026 Session 1 कधी आहे?

    Ans: 21 ते 30 जानेवारी 2026 दरम्यान.

  • Que: परीक्षा सिटी स्लिप कुठे मिळेल?

    Ans: jeemain.nta.nic.in या अधिकृत वेबसाइटवर.

    Ans: सिटी स्लिपमध्ये फक्त परीक्षा शहराची माहिती असते; अ‍ॅडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र व वेळ सांगते.

