दौंडच्या पूर्व भागात मुसळधार पाऊस; बळीराजा सुखवला! खरीप हंगामातील शेती कामांना वेग

राजेगाव : गेल्या काही दिवसांपासून कडक उन्हाळा आणि असह्य उकाड्याने हैराण झालेल्या दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागातील नागरिकांना आणि शेतकऱ्यांना अखेर निसर्गाने मोठा दिलासा दिला आहे. तालुक्याच्या पूर्व भागातील मलठण, वाटलूज, नायगाव, राजेगाव, खानवटे, स्वामी चिंचोली आणि खडकी परिसरात वरुणराजाने दमदार एन्ट्री केली आहे. तब्बल तीन तास कोसळलेल्या मुसळधार पावसामुळे संपूर्ण परिसर जलमय झाला आहे. या पहिल्याच मोठ्या आणि समाधानकारक पावसामुळे शेतकरी राजा कमालीचा आनंदी झाला असून, सुखावलेल्या बळीराजाने रखडलेल्या शेतीच्या कामांना आता जोमाने सुरुवात केली आहे.
दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागातील राजेगाव आणि परिसरातील गावांमध्ये दुपारच्या सुमारास अचानक हवामानात बदल झाला. दुपारपर्यंत असलेल्या कडक उन्हानंतर अचानक ढग दाटून आले आणि विजांच्या कडकडाटासह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. पाहता पाहता पावसाचा जोर इतका वाढला की, सलग तीन तास पावसाने संपूर्ण परिसराला झोडपून काढले. या जोरदार पावसामुळे गावातील आणि परिसरातील ओढे, नाले ओसंडून वाहू लागले.
उभ्या पिकांना मिळाली नवसंजीवनी
हा पाऊस पूर्व भागातील कोरड्या पडत चाललेल्या शेतीसाठी अत्यंत अमृतमय ठरला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने दडी मारल्यामुळे शेतकरी वर्ग चिंतेत ग्रासला होता. वाढत्या उन्हामुळे उभ्या पिकांना पाण्याचा मोठा ताण जाणवू लागला होता, तसेच विहिरी आणि कूपनलिकांच्या (बोअरवेल) पाण्याच्या पातळीतही कमालीची घट झाली होती. परंतु, या तीन तासांच्या दमदार पावसाने पिकांना जणू नवसंजीवनी दिली आहे. उन्हाने करपू लागलेल्या ऊस, चारा पिके आणि इतर फळबागांना या पावसाचा मोठा आधार मिळाला असून पिके पुन्हा एकदा टवटवीत झाली आहेत.
खरीप पेरण्यांना येणार वेग; शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद
पावसामुळे जमिनीतील ओल वाढली असून, हवामान पिकांसाठी अत्यंत पोषक बनले आहे. कृषी तज्ज्ञांच्या मते, या पावसामुळे येत्या पुढील काही दिवसांत परिसरातील खरीप हंगामातील पेरण्या पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. बहुतांश शेतकरी मशागतीची कामे आटोपून पावसाची चातकासारखी वाट पाहत होते.
हे सुद्धा वाचा : पंढरपूरहून परतणाऱ्या भाविकांच्या कारला भीषण धडक; पाच जण गंभीर जखमी
नागरिकांना उकाड्यापासून सुटका
या जोरदार पावसामुळे केवळ शेतीलाच फायदा झाला नाही, तर गेल्या अनेक दिवसांपासून असह्य उकाड्याचा सामना करणाऱ्या नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावसाच्या आगमनाने वातावरणात छान गारवा निर्माण झाला असून निसर्गाचे रूपही बदलले आहे. एकंदरीत, दौंड तालुक्याच्या पूर्व भागात झालेल्या या दमदार पावसाने सर्वत्र आनंदाचे वातावरण आहे. आता पुढील काळातही पाऊस असाच समाधानकारक राहावा, अशी प्रार्थना बळीराजा करत आहे.