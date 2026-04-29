Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

MIAM Charitable Trust चा उपक्रम, युवकांचा फायदा! 20 पेक्षा जास्त आदिवासी तरुणांना मिळाली नोकरी

MIAM Charitable Trust च्या उपक्रमातून गडचिरोली व नाशिकमधील 20 हून अधिक आदिवासी युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:46 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

MIAM Charitable Trust च्या उपक्रमातून गडचिरोली आणि नाशिकसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांतील 20 हून अधिक आदिवासी युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात यश आले आहे. मर्यादित संसाधने आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे मागे पडणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम मोठा आधार ठरत आहे. मुंबईस्थित या संस्थेची स्थापना नितू जोशी यांनी केली असून गेल्या काही वर्षांत त्यांनी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला आहे.

नोकरीच्या शोधात आहात? देशातील आघाडीच्या ऊर्जा कंपनीत निघाली बंपर भरती…एकदा वाचाचं

या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, अभ्यास साहित्य आणि प्रवासाची मदत दिली जाते. पोलीस, पॅरामिलिटरी आणि सैन्य भरतीसाठी आवश्यक सर्वांगीण तयारी करून देण्यावर संस्थेचा भर आहे. या प्रयत्नांना Surjagad Ispat Private Limited कडून CSR अंतर्गत सहकार्य मिळत असून उद्योग आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.

यंदा या उपक्रमातून अनेक उमेदवारांनी यश संपादन केले आहे. दीपाली भाऊराव चुनारकर यांची पॅरामिलिटरी सेवेत, तर वंदना भीमराव आत्राम आणि तिरुपती विकास मडावी यांची जिल्हा पोलीस दलात निवड झाली आहे. या निवडी Staff Selection Commission (SSC) तसेच राज्य पोलीस भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून पार पडल्या.

लाभार्थ्यांच्या मते, योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणामुळेच हे यश शक्य झाले. दुर्गम भागात संधींचा अभाव असला तरी योग्य दिशा मिळाल्यास युवक मोठी प्रगती करू शकतात, हे या उदाहरणातून स्पष्ट होते. अशा यशकथा इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून स्पर्धा परीक्षांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलत आहे.

टॉप २५ कंपन्यांना हवे आहेत ‘हे’ विशेष गुण; लिंक्डइनच्या अहवालात नेमके काय म्हटले आहे?

या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये सरकारी नोकरीबाबत जागरूकता वाढत आहे. कुटुंबेही आता शिक्षण आणि प्रशिक्षणाला अधिक महत्त्व देत असून आपल्या मुलांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. परिणामी, करिअरबाबतची मानसिकता बदलत असून सरकारी सेवा हे एक वास्तववादी ध्येय बनत आहे.

रोजगार प्रशिक्षणासोबतच MIAM Charitable Trust महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण जनजागृती आणि सामाजिक उपक्रमांमध्येही सक्रिय आहे. छोट्या प्रमाणावर सुरू झालेला हा उपक्रम आज अनेक कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. गडचिरोली आणि नाशिकमधील या यशोगाथा केवळ वैयक्तिक उपलब्धी नसून, त्या व्यापक सामाजिक बदलाचे संकेत देतात.

Web Title: An initiative by miam charitable trust benefiting the youth

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 05:46 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

RR Vs DC Live: राजस्थानचा दिल्लीला ‘तिहेरी’ दणका; ‘या’ खेळाडूंनी मारले मैदान, दिल्लीला 194 रन्सची गरज

May 17, 2026 | 09:23 PM
“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

May 17, 2026 | 09:16 PM
Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

Mohol News : मोहोळ हादरले! उजनी कॅनॉलमध्ये दोन तरुणांचा बुडून मृत्यू; दोन सख्ख्या-चुलत भावांचा जीव गेला

May 17, 2026 | 08:38 PM
Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

Dharashiv News : धाराशिवमध्ये १०८ रुग्णवाहिका सेवा ‘व्हेंटिलेटर’वर? नागरिकांचा संताप वाढला

May 17, 2026 | 08:13 PM
Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

Health Tips: डायबिटीजचे रुग्ण आहात? नाश्त्यामध्ये चुकूनही खाऊ नका ‘हे’ पदार्थ

May 17, 2026 | 08:05 PM
Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

Shrimant Dagdusheth Halwai मंदिराला ‘अ’ वर्ग पर्यटन क्षेत्राचा दर्जा; देवेंद्र फडणवीसांचा मोठा निर्णय

May 17, 2026 | 07:57 PM
“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

“महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” जरांगे पाटलांच्या आंदोलनावरून फडणवीसांचे खडेबोल

May 17, 2026 | 07:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM