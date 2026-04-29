MIAM Charitable Trust चा उपक्रम, युवकांचा फायदा! 20 पेक्षा जास्त आदिवासी तरुणांना मिळाली नोकरी

MIAM Charitable Trust च्या उपक्रमातून गडचिरोली आणि नाशिकसारख्या दुर्गम जिल्ह्यांतील 20 हून अधिक आदिवासी युवकांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात यश आले आहे. मर्यादित संसाधने आणि प्रशिक्षणाच्या अभावामुळे मागे पडणाऱ्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी हा उपक्रम मोठा आधार ठरत आहे. मुंबईस्थित या संस्थेची स्थापना नितू जोशी यांनी केली असून गेल्या काही वर्षांत त्यांनी रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणावर विशेष भर दिला आहे.
या उपक्रमांतर्गत विद्यार्थ्यांना स्पर्धा परीक्षांसाठी मोफत कोचिंग, शारीरिक प्रशिक्षण, अभ्यास साहित्य आणि प्रवासाची मदत दिली जाते. पोलीस, पॅरामिलिटरी आणि सैन्य भरतीसाठी आवश्यक सर्वांगीण तयारी करून देण्यावर संस्थेचा भर आहे. या प्रयत्नांना Surjagad Ispat Private Limited कडून CSR अंतर्गत सहकार्य मिळत असून उद्योग आणि सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण ठरत आहे.
यंदा या उपक्रमातून अनेक उमेदवारांनी यश संपादन केले आहे. दीपाली भाऊराव चुनारकर यांची पॅरामिलिटरी सेवेत, तर वंदना भीमराव आत्राम आणि तिरुपती विकास मडावी यांची जिल्हा पोलीस दलात निवड झाली आहे. या निवडी Staff Selection Commission (SSC) तसेच राज्य पोलीस भरती प्रक्रियेच्या माध्यमातून पार पडल्या.
लाभार्थ्यांच्या मते, योग्य मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षणामुळेच हे यश शक्य झाले. दुर्गम भागात संधींचा अभाव असला तरी योग्य दिशा मिळाल्यास युवक मोठी प्रगती करू शकतात, हे या उदाहरणातून स्पष्ट होते. अशा यशकथा इतर विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरत असून स्पर्धा परीक्षांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलत आहे.
या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील युवकांमध्ये सरकारी नोकरीबाबत जागरूकता वाढत आहे. कुटुंबेही आता शिक्षण आणि प्रशिक्षणाला अधिक महत्त्व देत असून आपल्या मुलांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. परिणामी, करिअरबाबतची मानसिकता बदलत असून सरकारी सेवा हे एक वास्तववादी ध्येय बनत आहे.
रोजगार प्रशिक्षणासोबतच MIAM Charitable Trust महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण जनजागृती आणि सामाजिक उपक्रमांमध्येही सक्रिय आहे. छोट्या प्रमाणावर सुरू झालेला हा उपक्रम आज अनेक कुटुंबांसाठी आशेचा किरण ठरत आहे. गडचिरोली आणि नाशिकमधील या यशोगाथा केवळ वैयक्तिक उपलब्धी नसून, त्या व्यापक सामाजिक बदलाचे संकेत देतात.