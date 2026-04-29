‘तुझ्याकडून ही अपेक्षा नव्हती! ई-सिगारेट पिताना Riyan Parag चा Video Viral; नेटकऱ्यांनी झाप झापलं…

ई-सिगारेट ओढताना रियान परागचा व्हिडिओ व्हायरल
बीसीसीआय मोठी कारवाई करण्याची शक्यता
रियानला परागला नेटकऱ्यांनी झापले
Viral Video: राजस्थान रॉयल्सचा कर्णधार रियान पराग पंजाब किंग्सविरुद्धच्या इंडियन प्रीमियर लीग सामन्यादरम्यान ड्रेसिंग रूममध्ये ई-सिगारेट ओढताना आढळला. त्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आता सोशल मिडियावर देखील रियान परागवर टीका केली जात आहे. राजस्थानच्या संघात अनेक तरुण खेळाडू असताना देखील (IPL 2026) असे कृत्य करणे शोभनीय आहे का, अशी टीका केली जात आहे.
काल राजस्थान रॉयल्सने पंजाब किंग्जला पराभूत केले. पंजाब किंग्जचा विजयी रथ रोखला आहे. मात्र तरीदेखील राजस्थान रॉयल्स आणि कर्णधार रियान पराग अडचणीत सापडले आहेत. रियन परागचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. त्यामध्ये तो ई-सिगारेट ओढताना दिसून येत आहे. यावरून आता सोशल मिडियावर प्रचंड टीका केली जात आहे.
DISGRACEFUL LEADERSHIP: RIYAN PARAG EXPOSED 🚨 Is this how an IPL captain behaves? Riyan Parag caught vaping on live TV inside the dressing room during the RR vs PBKS match. You have a 15-year-old wonderkid like Vaibhav Suryavanshi in the same dugout.
Smoking in the dressing… pic.twitter.com/89W7kJv9BL — Cricket Central (@CricketCentrl) April 28, 2026
Rajasthan Royals Captain Riyan Parag caught #VAPING inside the team dressing room during the #PBKS clash at #MULLANPUR Chandigarh tonight. Remember this #VAPING BAN in India.
So now we wait BCCI or IPL authorities take any action against #RiyanParag?#PBKSvRR #IPL2026 pic.twitter.com/h66XTKyYkR — sports news (@CricUniverse7) April 28, 2026
सोशल मिडियावर नेटकरी रियन परागचा व्हिडिओ पोस्ट करून प्रश्न विचारत आहेत. टीका करत आहेत. बीसीसीआय यावर काय कारवाई करणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. भारतात ई सिगारेटवर बंदी आहे. तरीदेखील रियान परागने ई सिगारेट कशी काय ओढली म्हणत नेटकऱ्यांनी रियानला झापले आहे.
नक्की काय घडले?
वृत्तानुसार, परागच्या हातात ई-सिगारेट दिसली, जी भारतात इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा, २०१९ (PECA) अंतर्गत प्रतिबंधित आहे. भारतात व्हेपिंग बेकायदेशीर आहे आणि त्याचे उल्लंघन केल्यास तुरुंगवास आणि दंडासह कठोर शिक्षा होऊ शकते. TimesofIndia.com च्या वृत्तानुसार, पराग आणि राजस्थान रॉयल्सला या प्रकरणी बीसीसीआयला स्पष्टीकरण द्यावे लागू शकते. बीसीसीआय या प्रकरणात कोणतीही सवलत देण्याच्या मनःस्थितीत नाही.
एका सूत्राने असे म्हटले आहे की, “सिगारेट ओढण्यापेक्षा वेगळे म्हणजे, व्हेपिंग करताना तुम्ही नक्की काय आत घेत आहात हे तुम्हाला माहीत नसते. म्हणूनच देशात यावर बंदी आहे. त्यात कोणते घटक आहेत आणि ते सुरक्षा मानकांची पूर्तता करतात की नाही, विशेषतः एका व्यावसायिक खेळाडूसाठी, याबद्दल कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. फ्रँचायझी आणि कर्णधाराने आपली उत्तरे तयार ठेवली पाहिजेत, कारण बीसीसीआय या प्रकरणी कठोर भूमिका घेऊ शकते.”
परागच्या कृतीमुळे तो अडचणीत आला आहे, कारण निर्धारित जागा वगळता ड्रेसिंग रूम आणि स्टेडियम परिसरात धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई आहे. हे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले आहे कारण भारतात ई-सिगारेटची कायदेशीर स्थिती स्पष्ट आहे. इलेक्ट्रॉनिक सिगारेट प्रतिबंधक कायदा (PECA), २०१९ अंतर्गत, ई-सिगारेट आणि व्हेप्सचे उत्पादन, विक्री, खरेदी, आयात, निर्यात आणि जाहिरात यावर पूर्णपणे बंदी आहे.