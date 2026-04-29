काहीतरी हटके! रंगमंचावर पहिल्यांदाच लाईव्ह ट्रेलर; ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी’चा हटके प्रयोग

मराठी रंगभूमीवर प्रयोगशीलतेची नवी दिशा दाखवत आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी! हे नाटक सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. पोस्टर आणि हटके प्रोमोमुळे आधीच चर्चेत आलेल्या या नाटकाने आता आणखी एक अनोखा प्रयोग सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे—तो म्हणजे ‘लाईव्ह ट्रेलर’. आतापर्यंत ट्रेलर हा स्क्रीनवर पाहायचा अनुभव असतो, मात्र या नाटकाचा ट्रेलर थेट रंगमंचावर, कलाकारांच्या जिवंत अभिनयातून सादर केला जाणार आहे.
१ मे २०२६ रोजी जर तर ची गोष्ट या लोकप्रिय नाटकाच्या ३५० व्या प्रयोगादरम्यान हा खास लाईव्ह ट्रेलर सादर होणार आहे. एकीकडे एका यशस्वी नाटकाचा मैलाचा दगड साजरा होत असताना, त्याच मंचावर नव्या नाटकाची झलक अनुभवायला मिळणार असल्यामुळे हा कार्यक्रम अधिकच खास ठरणार आहे. प्रकाशयोजना, संगीत आणि थेट परफॉर्मन्स यांच्या मदतीने सादर होणारा हा ट्रेलर प्रेक्षकांना नाटकाचा ‘फील’ प्रत्यक्ष अनुभवण्याची संधी देणार आहे.
हे नाटक एका कुटुंबातील तीन वेगवेगळ्या पिढ्यांमधील नातेसंबंध, विचारसरणी आणि बदलत्या जीवनशैलीतील संघर्ष हलक्याफुलक्या आणि रिलेटेबल शैलीत मांडणार आहे. त्यामुळे तरुणांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्व वयोगटातील प्रेक्षकांना हे नाटक आपलंसं वाटेल, असा विश्वास निर्मात्यांना आहे. सोनल प्रॉडक्शन्स नेहमीच मार्केटिंगमध्ये नावीन्य आणण्यासाठी ओळखले जाते. ‘दादा एक गुड न्यूज आहे’पासून त्यांनी वेगळ्या पद्धतीने प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याच परंपरेतून हा लाईव्ह ट्रेलरचा प्रयोग साकारला जात आहे. निर्माते नंदू कदम यांनीही पारंपरिक चौकटीबाहेर जाऊन नवनवीन माध्यमांचा वापर करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे.
या नाटकात सुनील बर्वे, हर्षदा खानविलकर, अक्षर कोठारी, शर्मिला राजाराम शिंदे, शंतनू ठवळी आणि वैष्णवी आंबवणे यांची दमदार कलाकार फळी पाहायला मिळणार आहे. नाटकाचे लेखन अमोल पाटील यांनी केले असून दिग्दर्शन अद्वैत दादरकर करत आहेत, तर सादरीकरण प्रिया बापट यांच्याकडून होत आहे. या अनोख्या लाईव्ह ट्रेलरमुळे ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!’ या नाटकाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. १ मे रोजी यशवंतराव नाट्यगृह येथे सायंकाळी चार वाजता होणाऱ्या या सादरीकरणात नेमकं काय पाहायला मिळणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.