Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Satara News: कास-ठोसेघरच्या डोंगररांगांत ‘रानमेव्या’चा दरवळ! रानमेव्याची चव चाखण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक हा रानमेवा गोळा करून मेढा, सातारा शहर तसेच इतर बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी आणत आहेत. त्यामुळे त्यांना उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोतही मिळत आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:30 PM
Kaas Pathar Wild Fruits 2026, Satara Ranmewa Season, Karvanda Jamun Satara Market,

कास-ठोसेघरच्या डोंगररांगांत 'रानमेव्या'चा दरवळ! रानमेव्याची चव चाखण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी

Follow Us:
Follow Us:
  • आंबुळगी, तोरणे, करवंदे आणि जांभूळ या नैसर्गिक फळांनी सातारा-जावलीचा परिसर बहरला आहे.
  • मेढा आणि सातारा शहरांतील बाजारपेठांमध्ये रानमेवा विक्रीसाठी येत असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना उत्पन्न
  • कडक उन्हाळ्यामुळे आणि उष्णतेमुळे झाडांचा मोहोर गळाल्याने उत्पादनावर परिणाम
 

 Satara News : सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये सध्या रानमेव्याचा गोड सुगंध दरवळत असून कास पठार, ठोसेघर आणि घाटाई मंदिर परिसर रानमेव्याने बहरला आहे. कास–बामणोली परिसरासह पश्चिम घाटातील डोंगररांगांमध्ये विविध प्रकारचा रानमेवा मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहे.

आंबुळगी, तोरणे, करवंदे आणि जांभूळ यांसारख्या फळांनी जंगल परिसर समृद्ध झाला असून पर्यटक आणि स्थानिक नागरिक या रानमेव्याचा मनसोक्त आस्वाद घेत आहेत. उन्हाळ्यात सातारा–जावलीतील जंगलात फिरताना या रानमेव्याचा सुगंध पर्यटकांना विशेष आकर्षित करतो.

सातारा जिल्ह्यात डिजिटल जनगणनेचा शुभारंभ 1 मेपासून; जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांची माहिती

स्थानिक शेतकरी आणि नागरिक हा रानमेवा गोळा करून मेढा, सातारा शहर तसेच इतर बाजारपेठांमध्ये विक्रीसाठी आणत आहेत. त्यामुळे त्यांना उत्पन्नाचा एक चांगला स्रोतही मिळत आहे.

मात्र, यंदाच्या वाढत्या तापमानाचा परिणाम काही प्रमाणात जाणवत आहे. उष्णतेमुळे काही ठिकाणी झाडांचा मोहोर गळून पडल्याने उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तरीही उपलब्ध रानमेवा चव, पोषणमूल्ये आणि औषधी गुणधर्मांमुळे नागरिकांच्या पसंतीस उतरतो आहे.

रानमेवा हा केवळ चवीपुरता मर्यादित नसून त्यात अनेक औषधी गुणधर्मही आढळतात. त्यामुळे ग्रामीण भागात त्याला विशेष महत्त्व आहे. सातारा–जावलीचा हा नैसर्गिक ठेवा पर्यावरणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा असल्याने त्याचे संवर्धन आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.

Satara News: अध्यक्षांची कागदपत्रे तक्रारदाराच्या हाती! डॉ. प्रिया शिंदेंच्या वकिलांचा विरोध अमान्य; १९ मे रोजी होणार पुढचा फैसला

वनव्यांचा फटका

यंदा लागलेल्या वनव्यांमुळे रानमेव्याचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक झाडे जळून नष्ट झाली असून ज्या ठिकाणी वनवा लागला नाही, तेथेच रानमेवा उपलब्ध आहे. त्यामुळे हा हंगाम मर्यादित काळासाठीच उपलब्ध राहणार आहे.

पशुपक्ष्यांची झुंबड

रानमेव्यामुळे जंगलातील पशुपक्ष्यांना अन्नाचा मोठा आधार मिळाला आहे. सकाळच्या वेळेस झाडांवर पक्ष्यांची मोठी गर्दी दिसून येत असून काही दिवस तरी त्यांच्या अन्नाची चिंता मिटली आहे.

 

Web Title: Sataras ranmewa season begins tourists flock to kaas thoseghar for wild fruits

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 05:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक
1

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन
2

Satara News : शिवभक्तांसाठी मोठी बातमी ; दक्षिण काशी वाईमध्ये लघु कुंभ मेळाव्याचे आयोजन

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा
3

Satara News : बॅडमिंटनप्रेमींसाठी पर्वणी; वाईची क्रीडा परंपरा अधिक समृद्ध करणारी जिल्हास्तरीय बॅडमिंटन स्पर्धा

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी
4

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM