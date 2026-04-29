West Bengal Election Result 2026 : ‘मी १९८४ पासून निवडणुका लढतेय, पण यावेळी…’; बंगालमधील निवडणुकीवर ममता बॅनर्जींचे मोठे विधान

Mamata Banerjee statement News Marathi : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान बुधवारी (२९ एप्रिल) १४२ मतदारसंघांमध्ये होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, दुसऱ्या टप्प्यात सायंकाळपर्यंत अंदाजे ७८.६८ टक्के मतदान झाले. मतदानादरम्यान हिंसाचार आणि गोंधळाच्या तुरळक घटना घडल्याचे वृत्त आहे, परंतु आतापर्यंत कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही. केंद्रीय दलांचे कडक निरीक्षण आणि १४२ सामान्य निरीक्षक व ९५ पोलीस निरीक्षकांच्या तैनातीमुळे परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहिली, असे मानले जात आहे.
मतदानादरम्यान ‘जय श्री राम’ विरुद्ध ‘जय बांग्ला’; ममता बॅनर्जींच्या मतदारसंघात शुभेंदूंच्या भेटीवरून बवाल
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्यातील शाब्दिक युद्ध तीव्र झाले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात सीआरपीएफच्या मोठ्या तैनातीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. भवानीपूरमध्ये मतदान केल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) निवडणूक जिंकत आहे. सीआरपीएफ असा छळ करू शकत नाही.” मतदान केल्यानंतर त्यांनी विजयाचे चिन्ह दाखवले.
टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “केंद्रीय दल आणि केंद्रीय निरीक्षक महिला आणि मुलांनाही न सोडता लोकांची हत्या करत आहेत. त्यांनी काल रात्री अत्याचार सुरू केले. त्यांनी आमच्या अनेक लोकांना ताब्यात घेतले. हा न्यायालयाचा अवमान आहे; मी अशी लोकशाही कधीही पाहिली नाही.”
त्या म्हणाल्या, “सीआरपीएफ अशा प्रकारे लोकांचा छळ करू शकत नाही. येथे राज्य पोलीस नाही; त्यांनी सीमेचे रक्षण करायला हवे, पण त्याऐवजी ते एका राजकीय पक्षाचे रक्षण करत आहेत. मी १९८४ पासून निवडणुका लढवत आहे, आणि यावेळी इतका अत्याचार होत आहे… त्यांनी महिला आणि मुलांची हत्या केली… रानाघाट, कल्याणी, आरामबाग, घोघाट, कॅनिंगमधून त्यांनी एजंटांना हाकलून दिले. ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक आहे का?”
भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी यापूर्वी म्हटले होते, “राज्यात चारपेक्षा जास्त लोकांच्या गटात उभ्या असलेल्या कोणालाही पांगवण्यासाठी केंद्रीय दले जे काही करू इच्छितात, ते करू शकतात, असा आदेश मतदान अधिकाऱ्यांनी (CO) नुकताच दिला आहे. ज्यांनी आधीच मतदान केले आहे, त्यांनी घरी जावे, असा आदेशही मतदान अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.” तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) गदारोळाबद्दल ते म्हणाले, “बांग्लादेशी मुस्लिम, घुसखोर, ते गोंधळ घालत होते, पण सर्व हिंदू जागे झाले आहेत.”
कोलकाता महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक ७३, चक्रबेरिया येथील मतदान केंद्रावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी दाखल झाले, तेव्हा कोलकाताच्या भवानीपूर मतदारसंघात एक रंजक राजकीय दृश्य पाहायला मिळाले. दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणताही संवाद झाला नसला तरी, त्यांच्या एकत्र उपस्थितीने निवडणुकीचे वातावरण अधिकच तापले. या निवडणुकीत भवानीपूर ही सर्वाधिक चर्चित जागांपैकी एक म्हणून समोर आली आहे, जिथे मुख्य लढत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी भारतीय जनता पक्ष यांच्यातच होईल असे मानले जाते.
