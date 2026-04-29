Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Delhi »
  • Mamata Banerjee Election Statement 1984 Bengal Victory Remark

West Bengal Election Result 2026 : ‘मी १९८४ पासून निवडणुका लढतेय, पण यावेळी…’; बंगालमधील निवडणुकीवर ममता बॅनर्जींचे मोठे विधान

Mamata Banerjee statement : केंद्रीय दलांवर निशाणा साधताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, त्यांनी सीमेचे रक्षण करायला हवे, पण त्याऐवजी ते एका राजकीय पक्षाचे रक्षण करत आहेत.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:41 PM
‘मी १९८४ पासून निवडणुका लढतेय, पण यावेळी...’; बंगालमधील निवडणुकीवर ममता बॅनर्जींचे मोठे विधान

‘मी १९८४ पासून निवडणुका लढतेय, पण यावेळी...’; बंगालमधील निवडणुकीवर ममता बॅनर्जींचे मोठे विधान

Follow Us:
Follow Us:

Mamata Banerjee statement News Marathi : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान बुधवारी (२९ एप्रिल) १४२ मतदारसंघांमध्ये होत आहे. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, दुसऱ्या टप्प्यात सायंकाळपर्यंत अंदाजे ७८.६८ टक्के मतदान झाले. मतदानादरम्यान हिंसाचार आणि गोंधळाच्या तुरळक घटना घडल्याचे वृत्त आहे, परंतु आतापर्यंत कोणतीही मोठी घटना घडलेली नाही. केंद्रीय दलांचे कडक निरीक्षण आणि १४२ सामान्य निरीक्षक व ९५ पोलीस निरीक्षकांच्या तैनातीमुळे परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात राहिली, असे मानले जात आहे.

मतदानादरम्यान ‘जय श्री राम’ विरुद्ध ‘जय बांग्ला’; ममता बॅनर्जींच्या मतदारसंघात शुभेंदूंच्या भेटीवरून बवाल

आरपीएफ अशा प्रकारे छळ करू शकत नाही: ममता

दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांच्यातील शाब्दिक युद्ध तीव्र झाले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यात सीआरपीएफच्या मोठ्या तैनातीवरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. भवानीपूरमध्ये मतदान केल्यानंतर त्या म्हणाल्या, “तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) निवडणूक जिंकत आहे. सीआरपीएफ असा छळ करू शकत नाही.” मतदान केल्यानंतर त्यांनी विजयाचे चिन्ह दाखवले.

टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “केंद्रीय दल आणि केंद्रीय निरीक्षक महिला आणि मुलांनाही न सोडता लोकांची हत्या करत आहेत. त्यांनी काल रात्री अत्याचार सुरू केले. त्यांनी आमच्या अनेक लोकांना ताब्यात घेतले. हा न्यायालयाचा अवमान आहे; मी अशी लोकशाही कधीही पाहिली नाही.”

ममता यांनी केंद्रीय दलांवर जोरदार टीका केली

त्या म्हणाल्या, “सीआरपीएफ अशा प्रकारे लोकांचा छळ करू शकत नाही. येथे राज्य पोलीस नाही; त्यांनी सीमेचे रक्षण करायला हवे, पण त्याऐवजी ते एका राजकीय पक्षाचे रक्षण करत आहेत. मी १९८४ पासून निवडणुका लढवत आहे, आणि यावेळी इतका अत्याचार होत आहे… त्यांनी महिला आणि मुलांची हत्या केली… रानाघाट, कल्याणी, आरामबाग, घोघाट, कॅनिंगमधून त्यांनी एजंटांना हाकलून दिले. ही मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणूक आहे का?”

सर्व हिंदू जागे झाले आहेत: सुवेंदू अधिकारी

भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी यांनी यापूर्वी म्हटले होते, “राज्यात चारपेक्षा जास्त लोकांच्या गटात उभ्या असलेल्या कोणालाही पांगवण्यासाठी केंद्रीय दले जे काही करू इच्छितात, ते करू शकतात, असा आदेश मतदान अधिकाऱ्यांनी (CO) नुकताच दिला आहे. ज्यांनी आधीच मतदान केले आहे, त्यांनी घरी जावे, असा आदेशही मतदान अधिकाऱ्यांनी दिला आहे.” तृणमूल काँग्रेसच्या (TMC) गदारोळाबद्दल ते म्हणाले, “बांग्लादेशी मुस्लिम, घुसखोर, ते गोंधळ घालत होते, पण सर्व हिंदू जागे झाले आहेत.”

ममता बॅनर्जी आणि सुवेंदू अधिकारी मतदान केंद्रावर दाखल

कोलकाता महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक ७३, चक्रबेरिया येथील मतदान केंद्रावर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि भाजप नेते सुवेंदू अधिकारी दाखल झाले, तेव्हा कोलकाताच्या भवानीपूर मतदारसंघात एक रंजक राजकीय दृश्य पाहायला मिळाले. दोन्ही नेत्यांमध्ये कोणताही संवाद झाला नसला तरी, त्यांच्या एकत्र उपस्थितीने निवडणुकीचे वातावरण अधिकच तापले. या निवडणुकीत भवानीपूर ही सर्वाधिक चर्चित जागांपैकी एक म्हणून समोर आली आहे, जिथे मुख्य लढत सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि विरोधी भारतीय जनता पक्ष यांच्यातच होईल असे मानले जाते.

15 वर्षांनंतर पुन्हा ‘ब्रँड दीदी’ची अग्निपरीक्षा! बंगालमध्ये एकतर्फी सामना ठरेल की भाजप हा अभेद्य किल्ला भेदेल?

Web Title: Mamata banerjee election statement 1984 bengal victory remark

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 05:41 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Suvendu Adhikari: एकेकाळी होते ममतांचे ‘उजवा हात’, मग सुवेंदू अधिकारींच्या हाती कसे आले ‘कमळ’? जाणून घ्या वादाचे खरे कारण
1

Suvendu Adhikari: एकेकाळी होते ममतांचे ‘उजवा हात’, मग सुवेंदू अधिकारींच्या हाती कसे आले ‘कमळ’? जाणून घ्या वादाचे खरे कारण

West Bengal Politics: बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ; अखेर राज्यपालांकडून ममता बॅनर्जींचे मंत्रिमंडळ बरखास्त
2

West Bengal Politics: बंगालच्या राजकारणात मोठी उलथापालथ; अखेर राज्यपालांकडून ममता बॅनर्जींचे मंत्रिमंडळ बरखास्त

Sanjay Raut: पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा; “हा ममता बॅनर्जींचा नाही, लोकशाहीचा पराभव”
3

Sanjay Raut: पश्चिम बंगाल निकालावर संजय राऊतांचा मोठा दावा; “हा ममता बॅनर्जींचा नाही, लोकशाहीचा पराभव”

‘ममतांसारखीच परिस्थिती उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाची होईल’; राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांची टीका
4

‘ममतांसारखीच परिस्थिती उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाची होईल’; राज्यमंत्री आशिष जायस्वाल यांची टीका

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vish Yog: शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे 12 मे रोजी तयार होत विष योग, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

Vish Yog: शनि आणि चंद्राच्या युतीमुळे 12 मे रोजी तयार होत विष योग, या राशींच्या वाढू शकतात अडचणी

May 12, 2026 | 07:05 AM
रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन

रक्तातील हिमोग्लोबीनची पातळी कमी झाल्यामुळे थकल्यासारखे वाटते? लोहाची पातळी भरून काढण्यासाठी ‘या’ पदार्थांचा करा सेवन

May 12, 2026 | 05:30 AM
‘हॉटस्पॉट’! काँक्रीटच्या जंगलात हरवला ‘गारवा’; उष्णतेच्या लाटेत होरपळतेय ‘आपलं पुणे

‘हॉटस्पॉट’! काँक्रीटच्या जंगलात हरवला ‘गारवा’; उष्णतेच्या लाटेत होरपळतेय ‘आपलं पुणे

May 12, 2026 | 02:35 AM
वणव्यांच्या तडाख्यातून जंगलांची सुटका; सुखावणारा पाऊस, टेकड्यांनी घेतला मोकळा श्वास

वणव्यांच्या तडाख्यातून जंगलांची सुटका; सुखावणारा पाऊस, टेकड्यांनी घेतला मोकळा श्वास

May 12, 2026 | 02:30 AM
Pune Crime : धारधार हत्याराने सपासप वार करून तरुणाचा खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

Pune Crime : धारधार हत्याराने सपासप वार करून तरुणाचा खून; धक्कादायक कारणही आलं समोर

May 12, 2026 | 12:30 AM
DC Vs PBKS Live: पंजाबच्या ‘किंग्ज’चा पराभवाचा ‘चौकार’; दिल्लीच्या विजयाने Play Off चे गणित बिघडले

DC Vs PBKS Live: पंजाबच्या ‘किंग्ज’चा पराभवाचा ‘चौकार’; दिल्लीच्या विजयाने Play Off चे गणित बिघडले

May 11, 2026 | 11:30 PM
शासकीय जागेच्या वापरावरून सातारा क्लब वादाच्या भोवऱ्यात, माहिती अधिकारातून उघड झाले प्रश्न; सदस्यांनी चौकशीची केली मागणी

शासकीय जागेच्या वापरावरून सातारा क्लब वादाच्या भोवऱ्यात, माहिती अधिकारातून उघड झाले प्रश्न; सदस्यांनी चौकशीची केली मागणी

May 11, 2026 | 09:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar : विक्रमसिंह पाचपुतेंच्या ‘पनीर आणि चीज’ भेसळ मुद्द्याची राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा

May 11, 2026 | 08:13 PM
Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

Ratnagiri News : उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकरी बागायतदार प्रशासनाच्या बैठकीत निर्णय

May 11, 2026 | 08:09 PM
Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

Satej Patil On Gokul : ‘गोकुळ’वरून महायुतीवर निशाणा; लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार महत्त्वाचा

May 11, 2026 | 08:01 PM
Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

Raigad : रोहा अष्टमी नगरपरिषदेच्या विविध विकासकामांचे सुनेत्रा पवारांच्या हस्ते भूमिपूजन

May 11, 2026 | 07:57 PM
Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

Thane : वाढती महागाई, इंधन दरवाढविरोधात जितेंद्र आव्हाडांचा महायुतीला टोला

May 11, 2026 | 07:35 PM
Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

Sindhudurg : इंधन समस्या मोठी समस्या आहे त्यासाठी अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणं गरजेच !

May 11, 2026 | 07:19 PM
Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

Amravati News : मोदींचा काटकसरीचा मंत्र अन् सोशल मीडियावर वादाची ठिणगी

May 11, 2026 | 05:19 PM