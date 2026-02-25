Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Maruti Dzire की Honda Amaze: ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती Sedan तुम्हाला देईल हवा तास मायलेज? जाणून घ्या

भारतीय ऑटो बाजारात अनेक उत्तम कार उत्पादक कंपन्या आहेत, ज्या विविध सेगमेंटमध्ये दमदार कार ऑफर करत असतात. अशाच दोन सेडान कार म्हणजे Maruti Dzire आणि Honda Amaze.

Updated On: Feb 25, 2026 | 08:51 PM
  • भारतात सेडान कारला सुद्धा मिळतेय चांगली पसंती
  • Maruti Dzire आणि Honda Amaze या दोन्ही लोकप्रिय सेडान कार
  • जाणून घेऊयात दोन्ही कारबद्दल
सेडान सेगमेंटमध्ये Maruti Suzuki Dzire चे वर्चस्व आधीपासूनच आहे. मात्र Honda Amaze ही कार प्रीमियम लुक आणि आकर्षक फीचर्समुळे तिला चांगली स्पर्धा देते. दोन्ही कार्स 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिनसह उपलब्ध असून ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशनचा पर्यायही देण्यात आला आहे. पण ऑटोमॅटिक व्हेरिएंटमध्ये कोणती कार जास्त मायलेज देते, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात असतो.

इंजिन आणि पॉवरमध्ये फरक

डिझायर आणि अमेझ या दोन्ही कार्समध्ये 1.2 लिटर पेट्रोल इंजिन आहे, मात्र त्यांच्या इंजिनच्या रचनेत महत्त्वाचा फरक आहे. डिझायरमध्ये तीन सिलेंडर इंजिन मिळते, तर अमेझमध्ये चार सिलेंडर इंजिन देण्यात आले आहे. त्यामुळे अमेझची पॉवर थोडी जास्त असून ती 90 हॉर्सपॉवर निर्माण करते. त्याउलट डिझायर 82 हॉर्सपॉवरची पॉवर देते. टॉर्कच्या बाबतीत मात्र डिझायर थोडी पुढे आहे. ती 113 न्यूटन मीटर टॉर्क निर्माण करते, तर अमेझ 111 न्यूटन मीटरपर्यंत मर्यादित राहते.

भारतात 4 लाख, पाकिस्तानात 29 लाख! तरी देखील Maruti Suzuki च्या ‘या’ Cars वर पाकिस्तानी ग्राहक फिदा

मायलेजमध्ये कोण पुढे?

रिअल-वर्ल्ड मायलेजच्या बाबतीत दोन्ही गाड्यांमध्ये फरक दिसून येतो. शहरात अमेझचे मायलेज सुमारे 9.94 किमी प्रति लिटर आहे, तर डिझायर सुमारे 11.61 किमी प्रति लिटर देते.

हायवेवर अमेझ सुमारे 16.62 किमी प्रति लिटर मायलेज देते, तर डिझायर सुमारे 19.22 किमी प्रति लिटरपर्यंत पोहोचते. सरासरी मायलेजचा विचार केला तर अमेझ सुमारे 13.28 किमी प्रति लिटर देते, तर डिझायर सुमारे 15.41 किमी प्रति लिटर देते.

अमेझच्या अधिकृत दाव्यापेक्षा प्रत्यक्ष मायलेजमध्ये सुमारे 6.18 किमी प्रति लिटरचा फरक दिसून येतो. डिझायरच्या बाबतीत हा फरक सुमारे 10.3 किमी प्रति लिटर आहे. तरीही रिअल-वर्ल्ड टेस्टमध्ये डिझायर AMT ने अमेझ CVT ला सुमारे 2.13 किमी प्रति लिटरने मागे टाकले आहे.

Mercedes ने केला इतर वाहनांचा गेम ओव्हर! आणली अशी Electric Car जी देईल 792 KM ची रेंज, किंमत अगदी स्वस्त

Maruti Suzuki ने नेहमीच मायलेज-केंद्रित कार्सवर भर दिला आहे. कंपनीने कमी इंधनात जास्त अंतर कापता येईल, अशा पद्धतीने इंजिनची रचना केली आहे. दुसरीकडे, Honda चे इंजिन तुलनेने पॉवर-ओरिएंटेड असते. त्यामुळे ड्रायव्हिंग अनुभव अधिक स्मूद आणि दमदार मिळतो, मात्र मायलेजवर थोडासा परिणाम जाणवू शकतो.

Published On: Feb 25, 2026 | 08:50 PM

