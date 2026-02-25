Karjat News: कर्जत पोलिसांची धडाकेबाज कामगिरी! चोरीला गेलेले साडेसात लाखांचे सोने तक्रारदाराला मिळवून दिले परत

कर्जत तालुक्यातील कर्जत पोलीस ठाणे हद्दीमधील सोने चोरी आणि वाहने चोरी केलेला मुद्देमाल पोलिसांकडून गुन्हे उघडकीस आल्याने अनेक फिर्यादी यांचे सोने आणि दागिने परत करण्यात आले. मुद्देमाल परत करण्यात आला त्यात सद्दाम अशपक मिस्त्री सहकार नगर कर्जत यांची सफेद रंगाची इनोव्हा कार एम एच 46 बी एफ 0088, तसेच निशी मिलींद साळुंखे रा.वर्णे पळसदरी येथील महिलेचे 25 हजाराचे किमतीचे सोन्याचे मंगळसुत्र तसेच 40 हजार रुपये किमतीचे सोन्याची चैन आणि 75 हजार रुपये किमतीचे पेंडंट असा मुद्देमाल परत करण्यात आला. तसेच वावे गावातील मंगेश पांडूरंग ठाणगे ३५ ग्रॅम वजनाचे गळयातील सोन्याचे गंठण आणि १६ ग्रॅम वजनाचे दागिने परत करण्यात आले.
मालवाडी येथील सचिन प्रभाकर सोनावळे यांची दोन लाख किमतीचे सोन्याची साखळी आणि अन्य पाच तोळे त्यांना परत करण्यात आले.तसेच कर्णफुले, अंगठ्या,लक्ष्मी हार, कानातील जोडे,आठ ग्राम वजनाच्या सोन्याची अंगठी, दुसरी आठ ग्रॅम सोन्याची अंगठी सात ग्राम सोन्याच्या दोन लहान बांगड्या पाच ग्राम वजनाचे लहान मुलीचे कानातील जोडे साडेपाच ग्रॅम वजनाची सोन्याची अंगठी चौकोनी आकाराची तसेच साडेसहा ग्राम कानातील जोडे तसेच कानातील बेलाची जोडी अडीच ग्राम, एक ग्राम मुलीचे जोड असा असा सर्व मुद्देमाल परत करण्यात आला. कर्जत सोनार आळी येथील सानू ओमकार सावंत या महिलेचे दोन तोले वजनाचे गळ्यातील सोन्याची गंठण एक ग्राम सोन्याचे नात आणि अडीच ग्राम वजनाची सोन्याची अंगठी असे साधारण एक लाख 30 हजार किमतीचे सोने हा सर्व ऐवज परत करण्यात आला.
कर्जत पोलीस ठाणे येथे फिर्यादी यांना हा सर्व किमती ऐवज जिल्हा पोलिस अधीक्षक आँचल दलाल यांच्या सूचनेने परत करण्यात आले. कर्जत पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक उमेश पाटील यांच्या उपस्थितीत मुद्देमाल सुपूर्द करण्यात आले. त्यावेळी या सर्व गुन्ह्यांमधील तपास करणारे पोलीस कर्मचारी शेवते, संतोष खाडे, हरेश सुर्वे, सौरभ पाटील आदी उपस्थित होते.
