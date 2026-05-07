Billabong Novel: ‘बिल्लाबाँग’ कादंबरीतून अर्धनागरी जीवनाचे वास्तव आणि बंडखोर अन्वयार्थ; मुंबईत दिमाखात पार पडला प्रकाशन सोहळ

अक्षय दया मोहिते लिखित 'बिल्लाबाँग' कादंबरीचा प्रकाशन सोहळा मुंबईत पार पडला. आजच्या निमशहरी जीवनाचे वास्तव मांडणारी ही कादंबरी साहित्यातील सर्व संकेत तोडणारी ठरेल, असे मान्यवरांनी म्हटले.

Updated On: May 08, 2026 | 03:42 PM
  • ‘बिल्लाबाँग’ कादंबरीतून अर्धनागरी जीवनाचे वास्तव आणि बंडखोर अन्वयार्थ
  • मुंबईत दिमाखात पार पडला प्रकाशन सोहळा
मुंबई, प्रतिनिधी : बिल्लाबाँग ही आशय, कथा, आसमंत आणि अन्वयार्थ यांतून सध्याच्या समाजाचे वास्तव, जुन्या परंपरा छेदत ढसाळ परंपरेत मांडणारी कादंबरी आहे. आजचे अर्धनागरी जीवन, त्यातील बहुजनांचे आणि अभिजनांचे विश्व या दोन्हीमधील जग अन् तिथली माणसे अक्षय दया मोहिते यांनी अचूक टिपली आहेत. ही मराठीतील एक महत्त्वाची कादंबरी ठरेल, असे प्रतिपादन कवयित्री नीरजा यांनी केले.

‘यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान शरद पवार इन्सपायर फेलोशिप २०२६’ अंतर्गत, अक्षय दया मोहिते लिखित व ‘ललित प्रकाशन’ प्रकाशित ‘बिल्लाबाँग’ या कादंबरीचा प्रकाशन सोहळा नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्टस (NCPA) येथे दिमाखात पार पडला. प्रकाशन समारंभाला कवयित्री नीरजा, ज्येष्ठ समीक्षक मुकुंद कुळे, ज्येष्ठ पत्रकार सचिन परब, यशवंतराव चव्हाण सेंटरचे प्रोग्राम मॅनेजर दत्ता बाळसराफ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

यावेळी ज्येष्ठ लेखक व संपादक अरुण शेवते, प्रा. मंगेश बनसोड, लेखिका प्रा. श्यामल गरुड, लेखक व अनुवादक डॉ. श्रीधर पवार, मुक्त पत्रकार शर्मिष्ठा भोसले, ‘कुर्ला टू वेंगुर्ला’चे दिग्दर्शक विजय कळमकर, कवी अविनाश गायकवाड, कवी व कादंबरीकार अविनाश उषा वसंत, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त लेखक प्रदीप कोकरे, कवयित्री लक्ष्मी यादव, पत्रकार सुबोध मोरे, साहित्यिक प्रा. अविनाश कोल्हे, पत्रकार निलेश बने आणि ‘पुढारी न्यूज’चे संपादक प्रसन्न जोशी, नॅशनल सेंटर फॉर परफॉरमिंग आर्ट ( NCPA ) प्रलेखन अधिकारी डॉ सुजाता जाधव यांसह साहित्यिक, सामाजिक आणि चित्रपट क्षेत्रातील अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी श्रीनिवास नार्वेकर, सुधीर चित्ते यांनी कादंबरीच्या काही भागाचे अभिवाचन केले.

भाषेचे सर्व पारंपरिक संकेत तोडणारी कादंबरी!

समीक्षक मुकुंद कुळे म्हणाले, “ही कादंबरी भाऊ पाध्ये आणि जी. के. ऐनापुरे यांच्या भाषेला पुढे नेणारी असून, निमशहरी संस्कृतीतील तरुणांचे विश्व प्रकर्षाने मांडते. सध्याच्या मराठी साहित्यात ही कादंबरी भाषेचे सर्व पारंपरिक संकेत तोडत आपले म्हणणे प्रखरपणे मांडते. ही कादंबरी वाचताना एखादी दर्जेदार ‘वेब सीरिज’ पाहत असल्याचा अनुभव येतो.”

आजच्या पिढीतील लेखकांकडे धमक !

ज्येष्ठ पत्रकार सचिन परब म्हणाले, “अक्षय दया मोहिते यांची ही कादंबरी सामान्य माणसाच्या जगण्यातील संघर्ष भेदकपणे समोर ठेवते. बहुजन-अभिजन या भेदांच्या पलीकडे जाऊन, पारंपरिक चौकटी मोडीत काढत ही कादंबरी बंडखोरपणे भाष्य करते. भाऊ पाध्ये यांच्यासारखे लेखन करण्यासाठी लागणारी ‘धमक’ आजच्या पिढीतील लेखकांकडे आहे, हे या कादंबरीतून सिद्ध होते.”

Published On: May 07, 2026 | 08:03 PM

पाणीटंचाईवर महापौरांचा मोठा निर्णय! छत्रपती संभाजीनगरात ९०० मिमी जलवाहिनी पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार

Pune News: … आणि सावल्या झाल्या गायब ! पुणेकरांनी अनुभवला दुर्मिळ खगोलीय चमत्कार

'व्हीआयपीं'च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी 'तिलक'; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

"… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही"; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

