Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Arbaz Shaikh : “मी मुस्लिम असूनही हिंदू मुलीशी…” हे काय म्हणाला बांगडीवाल्या भाभीचा सल्या? नुकताच झाला निकाह

Arbaz Shaikh म्हणजेच ‘सैराट’मधील सल्याने नुकताच त्याची गर्लफ्रेंड सिमरनसोबत निकाह केला असून त्यांच्या लग्नाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत.

Updated On: May 07, 2026 | 06:31 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • निकाहाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत
  • Simran च्या धर्माबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे
  • चाहत्यांच्या मनातला तो संभ्रम दूर केला
सैराट फेम अभिनेता Arbaz Shaikh म्हणजेच आपल्या सगळ्यांच्या परिचयाचा ‘बांगडीवाल्या भाभीचा सल्या’! नुकताच विवाहबंधनात अडकला आहे. Arbaz ने त्याच्या पत्नीसह सोशल मीडिया पोस्ट शेअर केली आहे. त्याने त्याची GF Simran सह निकाह केला आहे. निकाहाचे फोटो सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहेत. त्याच्या चाहत्यांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत पण काही सिनेचाहत्यांनी Simran च्या धर्माबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे. Arbaz ने चाहत्यांच्या मनातला तो संभ्रम दूर केला आहे.

Ajay Atul : लोकांना आवडणारे संगीतकार ‘अजय-अतुल’ यांचे आवडते संगीतकार कोण? खेडेकरांनी विचारलं थेट प्रश्न

प्रतिक्रिया देताना Arbaz म्हणाला आहे की, “मी माझ्या पत्नीसोबत फोटो शेअर केल्यानंतर अनेकांनी असा समज करून घेतला की मी मुस्लिम असून हिंदू मुलीशी लग्न केलं आहे. मात्र लोकांना हे माहित नाही की तीही मुस्लिमच आहे. खरं सांगायचं तर आम्हाला या धर्माच्या वादात अडकायचंच नाही. आम्ही जन्माने मुस्लिम असलो, तरी मनाने मराठी आहोत. माझ्या घरात आणि गळ्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा फोटो आहे, कारण त्यांच्या विचारांमधून आम्हाला प्रेरणा मिळते. पण केवळ आमचा धर्म वेगळा असल्यामुळे आम्हाला अनेकदा विरोध आणि टीकेला सामोरं जावं लागतं.”

Arbaz च्या या प्रतिक्रियेनंतर त्याच्या चाहत्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला आहे. त्याच्या चाहत्यांनी त्याला अशा वाईट कमेंट्स करणाऱ्या लोकांना दुर्लक्षित करण्याचा सल्ला दिला आहे. एका नेटकऱ्याने आमच्या मूळ महाराष्ट्रातला असणारा प्रत्येक मुस्लिम हा मराठीच आहे असे कमेंट केले आहे.

Mohini – Premachi Filmy Kahani : सुपरस्टार आरकेचा अहंकार झुकणार? स्वाभिमानी मोहिनीच्या दारात आरके माफी मागणार !

काही दिवसांपूर्वीच केले लग्न!

Arbaz Shaikh च्या निकाहाची बातमी येताच त्याच्या चाहत्यांमध्ये खास करून सैराटप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. मराठी सिनेक्षेत्रातील अनेक बड्या नेत्यांनी तसेच दिगदर्शकांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या तसेच अभिनंदन केले आहे. Arbaz Shaikh सध्या नागराज मंजुळे दिगदर्शित web series ‘मटका किंग’मध्येही झळकून आला होता.

Web Title: Sairat fame arbaz shaikh spoke about his wife dharma

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 07, 2026 | 06:31 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

DC Vs RR Pitch Report: दिल्लीचा ‘स्वॅग’ की राजस्थानचा ‘थाट’? पहा आजचा पीच रिपोर्ट

May 17, 2026 | 03:33 PM
पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

पशुखाद्यात अनुदानित युरियाची भेसळ, पशुपालकांमध्ये भीतीचे वातावरण; संबंधितांवर कठोर कारवाईची मागणी

May 17, 2026 | 03:28 PM
RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

RCB vs PBKS Live: पंजाबने जिंकला टॉस, आरसीबी करणार प्रथम फलंदाजी; ‘हा’ दिग्गज खेळाडू बाहेर

May 17, 2026 | 03:25 PM
पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

पाण्याचा नाही आगीचा धबधबा, वर्षातून एकदाच दिसतो निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार; पाहूनच डोळे दिपतील; Video Viral

May 17, 2026 | 03:17 PM
FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

FD, Mutual Fund की Gold? 5 वर्षांसाठी 5 लाख रुपये गुंतवल्यास कोण देईल सर्वात तगडा रिटर्न?

May 17, 2026 | 03:10 PM
Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

Satara News : ठेवीदारांनी ‘या’ तारखेपर्यंत सातारा आर्थिक गुन्हे शाखेशी संपर्क साधा, पोलीस निरीक्षक हेमंतकुमार शहा यांचं आवाहन

May 17, 2026 | 03:09 PM
CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

CM Joseph Vijay यांच्या यशाचा Rajinikanth यांना धक्का? घेतली विशेष Press Conference, म्हणाले “मी त्याला अभिनंदनही…”

May 17, 2026 | 03:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM