Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Pace Of Rte Admission Process Slow In Pune District 4000 Rte Seats Remain Vacant

पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची गती मंद; आरटीईच्या चार हजार जागा रिक्त

पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत नेहमीप्रमाणे आघाडी कायम असली, तरी उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्रवेश पूर्ण न होणे ही चिंतेची बाब ठरत आहे. जिल्ह्यात एकूण ९१६ शाळांमध्ये १८०६० जागा उपलब्ध आहे.

Updated On: May 04, 2026 | 03:18 PM
पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची गती मंद; आरटीईच्या चार हजार जागा रिक्त

पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेची गती मंद; आरटीईच्या चार हजार जागा रिक्त (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

पुणे : शिक्षण हक्क कायदा (RTE) अंतर्गत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी खासगी शाळांमधील २५ टक्के राखीव जागांसाठी सुरू असलेली प्रवेश प्रक्रिया यंदाही मंदावल्याचे दिसून येत आहे. राज्यात सर्वाधिक शाळा, जागा आणि अर्ज असलेल्या पुणे जिल्ह्यातच हजारो जागा रिक्त राहिल्याने प्रवेश प्रक्रियेतील त्रुटी अधोरेखित झाल्या आहेत.

पुणे जिल्ह्यात आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत नेहमीप्रमाणे आघाडी कायम असली, तरी उपलब्ध जागांच्या तुलनेत प्रवेश पूर्ण न होणे ही चिंतेची बाब ठरत आहे. जिल्ह्यात एकूण ९१६ शाळांमध्ये १८०६० जागा उपलब्ध असून, त्यासाठी ५४६८३ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १७५४२ अर्ज पात्र ठरले; मात्र प्रत्यक्ष प्रवेश केवळ १२८८१ विद्यार्थ्यांनाच मिळाला आहे. परिणामी, तब्बल ४६६१ जागा अद्याप रिक्त आहेत.

दरम्यान, राज्यभरातील स्थितीही समाधानकारक नसल्याचे चित्र आहे. यंदा १ लाख १४ हजार ८२६ जागांसाठी २ लाख ८९ हजार २८६ अर्ज दाखल झाले होते. प्रवेश प्रक्रियेस तीन वेळा मुदतवाढ देऊनही ४० हजार ९२४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने प्रवेशासाठी ८ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

Social Security Number (SSN) for Students : अमेरिकेत शिक्षणासाठी जाताय? मग तिथलं ‘आधार कार्ड’ म्हणजेच SSN बद्दल ही माहिती आहे का?

दरम्यान, पुण्यातील पालकांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी आहेत. नवीन अटी-नियमांची गुंतागुंत, कागदपत्र पडताळणीतील विलंब, प्रवेश केंद्रांवरील अपुरी यंत्रणा आणि वाढती गर्दी यामुळे प्रक्रिया त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे पात्र विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

आरटीई अंतर्गत वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश असला, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडचणींमुळे अनेक जागा रिक्त राहात असल्याचे यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेतून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.

आरटीई प्रवेशातील अडचणी

– सुरुवातीला १ किमी अंतरामुळे अर्ज वादग्रस्त
– कागदपत्रे पडताळणीसाठी अपुरी प्रशासन
– पडताळणी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव
– योग्य समन्वय नसणे अडचणी वाढवत आहे.
– शाळांकडून अनधिकृत शुल्क आकारण्यावर नियंत्रण नसणे.
– इंग्रजीतील सूचनांमुळे अल्पशिक्षित पालकांना माहिती समजण्यात अडथळे येतात.
– शाळांकडून अपेक्षित सहकार्याचा अभाव आणि प्रवेशाबाबत उदासीनता दिसून येते.

Web Title: Pace of rte admission process slow in pune district 4000 rte seats remain vacant

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 04, 2026 | 03:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च
1

घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड
2

Pune News : दिवस-रात्र कष्ट, डोळ्यांत स्वप्न; भंगार व्यवसाय करणाऱ्या वडीलांच्या लेकीची मुंबई पोलिसांत निवड

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी
3

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा
4

प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षकांना मूळ शाळेत परतण्याचे आदेश; मे महिन्याचे वेतन रोखण्याचाही इशारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

Google AI Course: गुगलने लाँच केलेल्या ‘या’ कोर्समुळे आता कोडिंगशिवाय बनवता येणार स्वतःचे ॲप!

May 17, 2026 | 11:54 AM
Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

Ayushman Card असूनही आजारांवर मिळत नाहीये मोफत उपचार? ‘या’ सुविधा आहेत योजनेच्या बाहेर; आधीच नियम जाणून घ्या

May 17, 2026 | 11:52 AM
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM
Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

May 17, 2026 | 11:42 AM
Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM
तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

May 17, 2026 | 11:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM