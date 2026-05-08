छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पाणीबाणी! जायकवाडी जलवाहिनीला मोठी गळती; १० तासांचा शटडाऊन, ‘या’ भागांचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

जायकवाडीतील विहीर परिसरातील स्मशानभूमीजवळील १२१९ मिमी व्यासाच्या पोलादी जलवाहिनीवर ही गळती निर्माण झाली आहे. मागील काही जलवाहिनी फुटण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. संभाव्य मोठे नुकसान टाळण्यासाठी महापालिकेच्या पाणीपुरवठा तातडीने दुरुस्तीचा निर्णय घेतला आहे. शटडाऊन दरम्यान १०० एमएलडी क्षमतेच्या मुख्य वाहिनीमधील पाणीपुरवठा पूर्णतः बंद राहील. त्यामुळे शहरातील काही भागांत कमी दाबाने किंवा उशिरा पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.
दुरुस्तीच्या कालावधीत नागरिकांना गैरसोय कमी व्हावी यासाठी जुन्या ७०० मिमी तसेच नव्या ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्यांद्वारे पर्यायी पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सिडको हडको परिसर, एक्सप्रेस वाहिनीवर अवलंबून असलेल्या भागांमध्ये तुलनेने कमी परिणाम जाणवेल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
Fuel Shortage: संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट! पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा, तर गॅस सिलिंडरसाठी १२ दिवसांचे वेटिंग; प्रशासनाचा दावा फोल?
शटडाऊनच्या काळात जुन्या ७०० मिमी व नव्या ९०० मिमी व्यासाच्या जलवाहिन्यांद्वारे पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे सिडको हडको तसेच एक्सप्रेस वाहिनीवर अवलंबून असलेल्या भागांना तुलनेने कमी परिणाम जाणवेल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने नागरिकांना आवश्यक तेवढेच पाणी वापरण्याचे, तसेच आधीच पाणी साठवून ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून शक्य तितक्या लवकर पाणीपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने छञपती संभाजीनगर शहरातील नागरिकांना पाणी साठवून ठेवण्याचे व आवश्यकतेनुसार काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यातच जायकवाडी येथील दुरुस्तीचे काम शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करून पुरवठा सुरळीत करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचेही प्रशासनाने सांगितले.
Fuel Shortage: संभाजीनगरमध्ये इंधन संकट! पेट्रोल-डिझेलसाठी रांगा, तर गॅस सिलिंडरसाठी १२ दिवसांचे वेटिंग; प्रशासनाचा दावा फोल?