Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Bangladesh Seeks China Help Teesta Project Ignoring India Objections 2026

Teesta Project : तीस्ता नदीवरून वादावादी! भारताचा विरोध असूनही बांगलादेश सरकार अडकले चीनच्या 1 अब्ज डॉलरच्या सापळ्यात

Teesta River Project Bangladesh China : बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी बीजिंग दौऱ्यादरम्यान चीनला तीस्ता प्रकल्पात सहभागी होण्याचे आवाहन केले. भारताने या प्रकल्पात चीनच्या सहभागाला विरोध केला आहे.

Updated On: May 08, 2026 | 03:17 PM
bangladesh seeks china help teesta project ignoring india objections 2026

तीस्ता नदीवरून राजकीय वादळ! भारताचा विरोध असूनही बांगलादेश सरकार अडकले चीनच्या १ अब्ज डॉलरच्या सापळ्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • बांगलादेशचा चीनकडे कल
  • राजकीय सातत्य
  • भारताची सुरक्षा चिंता

Teesta River Project Bangladesh China : दक्षिण आशियातील राजनैतिक समीकरणे वेगाने बदलत असून बांगलादेशने (Bangladesh) घेतलेल्या एका निर्णयाने भारताच्या चिंतेत भर घातली आहे. भारताचा स्पष्ट विरोध असतानाही, बांगलादेश सरकारने तीस्ता नदीच्या सर्वांगीण व्यवस्थापन आणि पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी चीनकडे मदतीचा हात मागितला आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी नुकत्याच केलेल्या बीजिंग दौऱ्यात चीनला या प्रकल्पात सहभागी होण्याचे अधिकृत आवाहन केले. हा निर्णय केवळ पाण्याचा प्रश्न नसून तो भारत, चीन आणि बांगलादेश यांच्यातील त्रिकोणी संघर्षाचा एक भाग बनला आहे.

काय आहे तीस्ता प्रकल्प आणि चीनचा रस?

तीस्ता नदी भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांसाठी जीवनवाहिनी आहे. मात्र, गेल्या १५ वर्षांपासून या नदीच्या पाणीवाटपाचा करार रखडला आहे. पाणी मिळत नसल्याने बांगलादेशने ‘तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट’ची आखणी केली. सुमारे १ अब्ज डॉलर्सचा हा प्रकल्प नदीचे पात्र खोल करणे, धरणे बांधणे आणि काठावर आधुनिक शहरे व रस्ते विकसित करण्यावर आधारित आहे. २०२० मध्ये चीनने या प्रकल्पात रस दाखवला होता. चीनसाठी हा प्रकल्प म्हणजे भारताच्या इतक्या जवळ, म्हणजे अगदी ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ (Shikhen’s Neck) जवळ आपली उपस्थिती दर्शवण्याची मोठी संधी आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Defense: Russia ‘आऊट’, India ‘इन’! भारतीय विनाशकारी शस्त्रास्त्रांचा आर्मेनियात धुमाकूळ; रशियाची मक्तेदारी संपली?

नवी दिल्लीची भूमिका आणि सुरक्षेचा पेच

भारताने नेहमीच या प्रकल्पात चीनच्या सहभागाला विरोध केला आहे. भारताची मुख्य चिंता ही आहे की, जर चिनी तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी तीस्ता नदीवर काम करायला आले, तर ते भारताच्या अतिसंवेदनशील सीमावर्ती भागांवर लक्ष ठेवू शकतात. भारताने या धोक्याची जाणीव ठेवूनच बांगलादेशला स्वतःचा तांत्रिक प्रस्ताव सादर केला होता. भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले होते की, भारत या प्रकल्पावर चर्चा करण्यास आणि तांत्रिक मदत देण्यास पूर्णपणे तयार आहे. मात्र, बांगलादेशने भारताच्या प्रस्तावापेक्षा चीनच्या प्रस्तावाला अधिक पसंती दिल्याचे दिसत आहे.

राजकीय वळण: युनूस ते तारिक रहमान

बांगलादेशमधील सत्तापालटानंतर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. शेख हसीना यांच्या काळात भारताला प्राधान्य दिले जात होते, मात्र मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने चीनकडे झुकण्यास सुरुवात केली. आता तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी सरकारनेही याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. जून २०२५ मध्ये बीएनपीच्या शिष्टमंडळाने चीनला भेट देऊन या प्रकल्पावर सकारात्मक चर्चा केली होती. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा सध्याचा बीजिंग दौरा हे त्याच धोरणाचे पुढचे पाऊल मानले जात आहे.

credit – social media and Twitter

पाणीवाटपाचा करार आणि पश्चिम बंगालचा अडथळा

तीस्ता पाणीवाटपाचा पेच २०११ मध्ये सुटणार होता, परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधामुळे तो करार होऊ शकला नाही. तेव्हापासून बांगलादेशमध्ये भारताबाबत नाराजी आहे. याच नाराजीचा फायदा घेत चीनने बांगलादेशमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. शेख हसीना यांनी सत्तेत असताना भारताच्या सुरक्षेचा विचार करून चीनला मर्यादित वाव दिला होता, परंतु आता परिस्थिती पूर्णपणे उलट दिसत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Lipulekh Dispute: बालेन शाह यांची आक्रमक भूमिका! भारतीय परराष्ट्र सचिवांचा नेपाळ दौरा रखडला; ‘या’ निर्णयामुळे दोन्ही देशांत खळबळ

भारतासमोरील आव्हाने

जर चीनने या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले, तर भारताला आपल्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षेसाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल. हा प्रकल्प केवळ जलसंधारणाचा नसून तो भारताच्या शेजारील देशात चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा पुरावा आहे. येत्या काळात भारत यावर कशी प्रतिक्रिया देतो आणि बांगलादेशला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी कोणते राजनैतिक डावपेच आखतो, यावर दक्षिण आशियातील शांतता अवलंबून असेल.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: तीस्ता प्रकल्प नेमका काय आहे?

    Ans: हा १ अब्ज डॉलरचा प्रकल्प आहे ज्यामध्ये तीस्ता नदीचे पुनरुज्जीवन, खोलीकरण आणि धरणे बांधून जलसंधारण करण्याचे नियोजन आहे.

  • Que: भारताचा या प्रकल्पाला विरोध का आहे?

    Ans: चीनच्या सहभागामुळे भारताच्या सीमेजवळ (सिलिगुडी कॉरिडॉर) चिनी लष्करी किंवा तांत्रिक पाळत ठेवली जाण्याची भीती भारताला आहे.

  • Que: बांगलादेशच्या नव्या सरकारने काय भूमिका घेतली आहे?

    Ans: बांगलादेशच्या बीएनपी सरकारने भारताऐवजी चीनच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले असून अधिकृतपणे मदतीची मागणी केली आहे.

Web Title: Bangladesh seeks china help teesta project ignoring india objections 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 08, 2026 | 03:17 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा
1

Hormuz Conflict : ‘खपवून घेणार नाही’ होर्मुझमध्ये भारतीय जहाजावर ड्रोन अन् क्षेपणास्त्र हल्ला; सरकारचा शत्रूला कडक इशारा

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश
2

Tariq Rahman: कट्टरपंथियांची ‘धार्मिक’ खेळी फसली! बांगलादेशची भारताला ‘क्लीन चिट’; बंगाल विजयानंतर पसरलेल्या अफवांचा पर्दाफाश

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ
3

Hormuz Strait: US-Iran युद्धाच्या आगीतून भारतीय जहाजांची ‘चित्त्यासारखी’ सुटका; होर्मुझमधील नाकेबंदी ‘अशी’ केली निष्प्रभ

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल
4

Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

कोकणच्या आंबा वैभवाचा अनोखा उत्सव! कुणकेश्वर येथे रंगणार ‘आंबा महोत्सव २०२६’

May 14, 2026 | 09:07 PM
HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

HDFC Life कडून ₹४,५९६ कोटींचा विक्रमी बोनस जाहीर; २२ लाखांहून अधिक पॉलिसीधारकांना लाभ

May 14, 2026 | 08:42 PM
बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

बुडत्याचा पाय आणखी खोलात! Anil Ambani यांच्या अडचणीत वाढ; CBI ने थेट…

May 14, 2026 | 08:29 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM
Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने घेतला वेगळे होण्याचा निर्णय! Media ला हात जोडत पुन्हा केली विनंती

Mouni Roy आणि Suraj Nambiar ने घेतला वेगळे होण्याचा निर्णय! Media ला हात जोडत पुन्हा केली विनंती

May 14, 2026 | 08:22 PM
हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

हे काय घडलं! हार्दिक – सूर्या गायब, चक्क Jasprit Bumrah च्या खांद्यावर MI ची जबाबदारी

May 14, 2026 | 08:15 PM
Recipe : लिंबाच्या सालीला फेकू नका, घरीच बनवा मसालेदार आणि चटकदार चवीच लोणचं, काही मिनिटांची रेसिपी

Recipe : लिंबाच्या सालीला फेकू नका, घरीच बनवा मसालेदार आणि चटकदार चवीच लोणचं, काही मिनिटांची रेसिपी

May 14, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM
Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM
NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM
Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM
Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM