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CBSE OSM Scam: “मंत्रालयाची काळी गुपिते आता …”शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत काँग्रेसने सादर केले पुरावे!

Updated On: Jun 07, 2026 | 02:09 PM IST
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सारांश

CBSE OSM Scam: सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) प्रणालीत बनावट सायबर सुरक्षा प्रमाणपत्रांद्वारे कंत्राट दिल्याचा खळबळजनक आरोप काँग्रेसने केला आहे. शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत जयराम रमेश यांनी उपस्थित केलेले गंभीर प्रश्न वाचा.

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फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया

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विस्तार

CBSE OSM Scam: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणालीशी संबंधित कथित गैरव्यवहारावर कॉंग्रेसने केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. “शिक्षणामंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचे अजूनही पदावर टिकून राहणे हे केवळ त्यांच्या सत्तेच्या निर्लज्ज हव्यासाला दर्शवते”, असे कॉंग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.

ते पुढे म्हणतात की, मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे एक तडजोड करणारे मंत्रालय चालवणारे अत्यंत अहंकारी आणि अक्षम व्यक्ती म्हणून लोकांसमोर उघडे पडले आहेत. एका वृत्ताचा हवाला देत रमेश ‘एक्स’ (X) वर पोस्ट केले की, शिक्षण मंत्रालयाची काळी गुपिते आता एकामागून एक वेगाने समोर येत आहे. टेंडरच्या सायबर सुरक्षा अटी पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीकडून सीबीएसईला दोन बनावट सायबर सुरक्षा प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे समोर आले आहे.

सायबर सुरक्षेच्या त्रुटींवरून उपस्थित केले प्रश्न

या संबंधित कंपनीने सादर केलेली प्रमाणपत्रे इतर ग्राहकाशी संबंधित असून त्यातील एका प्रमाणपत्रांची मुदत आधीच संपली होती तर दुसऱ्या प्रमाणपत्राचे तात्पुरत्या रुपात ऑडिट करण्यात आले होते. जयराम रमेश यांनी दावाही केला आहे की, सीबीएसईने हा फसवणुकीचा दावा उघडकीस आणण्याऐवजी उलट त्यांच कंपनीला वाढीव कंत्राट दिले.

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नवीन पिढीच्या (Gen-Z) एथिकल हॅकर्सनी फेब्रुवारी २०२५ मध्येच या सायबर सुरक्षेतील गंभीर त्रुटी उघड केल्या तेव्हा सीबीएससीने  सुरुवातील याकडे दुर्लक्ष केले.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावर थेट निशाणा

जयराम रमेश पुढे म्हणाले की, जर प्रधान यांच्या मंत्रालयाने सीबीएसई परीक्षा, ऑन स्क्रीन मार्किंग(OSM) प्रणाली आणि पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया योग्य व पारदर्शक पद्धतीने चालवण्यात प्रामाणिकपणा दाखवला असता तर आज लाखो विद्यार्थी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागले नसते. अशी वाईट परिस्थिती उद्भवली नसती. मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यायला हवा होता. असे स्पष्ट करून प्रधान हे अपयशी ठरल्याचा आरोप केला आहे.

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Web Title: Cbse osm scam congress demands dharmendra pradhan resignation

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Published On: Jun 07, 2026 | 02:09 PM

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