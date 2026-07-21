‘देशाच्या भविष्याचे…’, रितेश देशमुख-जिनिलीया देशमुख यांची एक्स पोस्ट व्हायरल; तरुणांच्या समर्थनार्थ मांडली ठाम भूमिका

नेट (NEET ) पेपर फुटी प्रकरणी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन सुरू आहे. २८ जूनपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ज्ञ सोनम वांगचुक यांनी शिक्षणविषयक मागण्यांसाठी आमरण उपोषण सुरू केले होते.20 जुलै रोजी सोमवारी दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी आणि इतर नागरिकांनीसुद्धा हजेरी लावत या आंदोलनला पाठिंबा दिला मात्र काल दिल्ली पोलिसांकडून यादरम्यान आंदोलनकरत्यांवर लाठी चार्ज करण्यात आला. याच आंदोलना अनेक मराठी कलाकरांसह बॉलिवूडमधील अनेक कलाकरांनी पाठिंबा दिला आहे. अशातच आता या सर्व प्रकराबद्दल रितेश आणि जिनिलिया देशमुख यांनी भाष्य केलं आहे.
रितेश देशमुखने एक्स पोस्ट करत देशातील तरूणांच्या पाठीशी आम्ही ठामपणे उभे आहोत. असं म्हटलं आहे. रितेश आणि जिनिलीया देशमुख यांनी पोस्टमधून म्हटलंय की, “देशातील तरुणांवर आमचा पूर्ण विश्वास आहे आणि आम्ही त्यांच्या पाठीशी कायम उभे आहोत. त्यांचे विचार निर्भयपणे मांडण्याचा त्यांना अधिकार मिळाला पाहिजे. लोकशाही अधिक बळकट करण्याची ताकद तरुणांमध्येच आहे आणि उद्याच्या भारताची दिशा ठरवण्याची जबाबदारीही त्यांच्याच खांद्यावर आहे. म्हणून त्यांच्या मतांचा आदर करूया, त्यांच्या स्वप्नांना पाठबळ देऊया आणि त्यांना पुढे जाण्यासाठी प्रोत्साहित करूया. त्यांच्या उत्साह, जिद्द आणि नव्या कल्पनांमधूनच अधिक सक्षम आणि उज्ज्वल भारताची निर्मिती होऊ शकते.”
We stand in solidarity with the youth of our country.
Their voices deserve to be heard — loud, clear, and without fear. They are the heartbeat of our democracy and the true architects of our nation’s future.
Let us listen, support, and empower them. The energy, courage, and… — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 20, 2026
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रितेश जिनिलिया यांच्यासह देशभरातील अनेक कलाकरांनी या आंदोलना पाठिंबा दिला. तर काही कलाकरांनी थेट आंदोलन स्थळी पोहचून अभिजित दीपके यांना( cjp) पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये दाक्षिणात्य अभिनेते प्रकाश राज, शबाना आझमी, अतुल कुलकर्णी अशा अनेकांचा समावेश आहे.
इतकंच नाही, तर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्सनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. समय रैना, भुवन बाम यांच्यासह अनेक डिजिटल क्रिएटर्सनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत तरुणांचा आवाज ऐकला जाणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं असून, त्यांच्या मागण्यांना जाहीर पाठिंबा दर्शवला आहे.
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